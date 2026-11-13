Đề phòng lũ gây ngập lut vùng trũng thấp ven sông, khu đô thị từ Huế đến Đắk Lắk. Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong 24 giờ tới, lũ trên các sông ở thành phố Huế, hạ lưu sông Ba (Đắk Lắk) tiếp tục dao động ở trên mức báo động 1; trên sông Vệ (Quảng Ngãi) sẽ xuống dưới mức báo động 1. Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị, lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc thuộc các tỉnh, thành phố từ Huế đến Đắk Lắk.

Thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất). Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ cấp 1.

Lũ trên sông gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế- xã hội.

Hiện lũ trên các sông ở thành phố Huế, sông Vệ (Quảng Ngãi), hạ lưu sông Ba (Đắk Lắk) đang ở trên mức báo động 1; sông Trà Khúc (Quảng Ngãi), hạ lưu sông Kôn (Gia Lai), sông Thu Bồn (Đà Nẵng), sông Kỳ Lộ (Đắk Lắk), sông Dinh Ninh Hòa (Khánh Hòa) đang xuống dưới mức báo động 1.

Đối với tình hình lũ quét, sạt lở đất, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, trong 6 giờ tới, khu vực các tỉnh, thành phố từ Huế đến Đắk Lắk tiếp tục có mưa. Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất ở khu vực này.

Theo đó, từ 9 giờ 20 phút đến 14 giờ 20 phút, khu vực các tỉnh, thành phố trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 1-5mm, có nơi trên 10mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường: Phú Bài (thành phố Huế).

Tại thành phố Đà Nẵng có các xã, phường: Tam Mỹ; Chiên Đàn, Đức Phú, Nông Sơn, Núi Thành, Phú Ninh, Tam Anh, Tam Xuân, Tây Hồ, Thạnh Bình, Tiên Phước, Trà Liên.

Đối với tỉnh Quảng Ngãi gồm các xã, phường: Ba Tơ, Ba Vinh, Minh Long, Sơn Hà, Sơn Hạ, Sơn Linh, Tây Trà Bồng, Thiện Tín; Ba Dinh, Ba Động, Ba Tô, Ba Vì, Ba Xa, Cà Đam, Đông Trà Bồng, Nguyễn Nghiêm, Sơn Tây Hạ, Sơn Thủy, Tây Trà, Thanh Bồng, Trà Bồng, Trà Giang, Trường Giang.

Trên địa bàn tỉnh Gia Lai có các xã, phường: An Hòa, An Toàn, Ân Tường, Hòa Hội, Hoài Ân, Hội Sơn, Kim Sơn, Vạn Đức, Vĩnh Sơn, Xuân An.

Ngoài ra, tỉnh Đắk Lắk gồm các xã, phường: Hòa Xuân; Hòa Thịnh, Phú Hòa 1. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.

Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Từ 8 giờ ngày 12/11 đến 8 giờ ngày 13/11, khu vực các tỉnh, thành phố Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai và Đắk Lắk đã có mưa, mưa vừa đến mưa to như: Phú Đa 62,4mm (Huế); Tam Trà 185mm (Đà Nẵng); Ba Cung 153,8mm (Quảng Ngãi); Bok- Tới 87,8mm (Gia Lai); Hoà Hiệp Trung 92,8mm (Đắk Lắk);...Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh/thành phố trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.