Đề phòng dịch bệnh thời điểm giao mùa

Trạm Y tế phường Hội An Tây tuyên truyền, hướng dẫn người dân các biện pháp phòng, chống sốt xuất huyết. Ảnh: KHÁNH NGÂN

Từ đầu năm đến nay, phường Hội An Tây ghi nhận 57 ca sốt xuất huyết và 75 ca tay chân miệng. Đáng chú ý, trong 3 tuần qua, địa phương ghi nhận 12 ca sốt xuất huyết và 2 ổ dịch nhỏ.

Ngay sau khi phát hiện các ca bệnh, Trạm Y tế phường nhanh chóng điều tra, giám sát ca bệnh, khoanh vùng khu vực có nguy cơ, tổ chức xử lý ổ dịch; đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng bệnh, không để dịch lây lan trên diện rộng.

Cán bộ y tế phường Hội An Tây kiểm tra các dụng cụ chứa nước, xử lý nguy cơ phát sinh lăng quăng để phòng chống sốt xuất huyết. Ảnh: KHÁNH NGÂN

Trạm Y tế phường cũng tăng cường giám sát tại các trường học, nhất là đối với bệnh tay chân miệng; phối hợp triển khai các biện pháp vệ sinh môi trường, khử khuẩn, theo dõi sức khỏe học sinh và kịp thời phát hiện những trường hợp có dấu hiệu nghi ngờ.

Bà Nguyễn Thị Trang (phường Hội An Tây) chia sẻ, qua công tác tuyên truyền, hướng dẫn của Trạm Y tế phường, gia đình bà chú trọng hơn đến việc phòng, chống dịch bệnh. Các thành viên thường xuyên dọn dẹp vệ sinh nhà cửa, khu vực xung quanh, loại bỏ những vật dụng có thể đọng nước, thực hiện các biện pháp giữ gìn vệ sinh cá nhân.

Trạm Y tế phường Hội An Tây phối hợp với các trường học trên địa bàn triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Ảnh: KHÁNH NGÂN

Ông Nguyễn Liệu, Trưởng khoa Khám bệnh, Trạm Y tế phường Hội An Tây cho hay, công tác giám sát dịch bệnh được đơn vị thực hiện thường xuyên, tập trung vào những địa bàn có nguy cơ cao và các trường học.

Khi phát hiện ca bệnh, trạm y tế phối hợp xác minh, xử lý, hướng dẫn các biện pháp phòng bệnh, giúp người dân nâng cao ý thức, chủ động bảo vệ sức khỏe.

Cùng với ngành y tế, các địa phương tăng cường các hoạt động vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh trong cộng đồng. Những ngày qua, Hội Cựu chiến binh phường Ngũ Hành Sơn huy động hội viên ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường, khơi thông cống rãnh, thu gom rác thải và xử lý các điểm có nguy cơ đọng nước sau mưa.

Hội viên Hội Cựu chiến binh phường Ngũ Hành Sơn ra quân dọn vệ sinh tại khu đất trống. Ảnh: KHÁNH NGÂN

Theo ông Trần Sơn, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Ngũ Hành Sơn, phát huy tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của người lính Cụ Hồ, các hội viên tích cực tham gia những hoạt động vì cộng đồng, nhất là vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh.

Các đợt ra quân không chỉ góp phần làm sạch khu dân cư mà còn tuyên truyền, vận động người dân cùng nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh, chủ động phòng bệnh trong thời điểm giao mùa.

Tại Bệnh viện Đà Nẵng , bệnh nhân mắc sốt xuất huyết nằm kín các phòng bệnh. Ảnh: KHÁNH NGÂN

Tại Bệnh viện Đà Nẵng, trong 2 tuần gần đây, số bệnh nhân sốt xuất huyết đến khám và điều trị tăng, với khoảng 15 - 25 ca/ngày. Trước tình hình này, bệnh viện chủ động tăng cường số giường bệnh, nhân lực y tế và các điều kiện phục vụ điều trị, bảo đảm công tác khám, chữa bệnh được duy trì thông suốt, an toàn.

Bệnh nhân N.T.A.T (38 tuổi, phường Điện Bàn Đông) cho biết, sau khi xuất hiện triệu chứng sốt cao đột ngột, đau đầu dữ dội, mỏi cơ, chị được người nhà đưa đến bệnh viện thăm khám. Sau 4 ngày điều trị và được các bác sĩ, nhân viên y tế chăm sóc, tình trạng sức khỏe của chị hiện đã ổn định hơn.

Bác sĩ thăm khám, hướng dẫn bệnh nhân theo dõi sức khỏe trong quá trình điều trị sốt xuất huyết. Ảnh: KHÁNH NGÂN

Bác sĩ Đinh Thị Hoàng Oanh, Khoa Y học nhiệt đới, Bệnh viện Đà Nẵng, khuyến cáo thời điểm giao mùa, thời tiết thay đổi thất thường, mưa nhiều và độ ẩm cao tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều loại dịch bệnh phát sinh, lây lan, trong đó có sốt xuất huyết, tay chân miệng và các bệnh đường hô hấp, tiêu hóa.

Người dân cần giữ gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, ăn chín, uống sôi, sử dụng nguồn nước sạch, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và chủ động phòng tránh muỗi, côn trùng truyền bệnh.

Khi xuất hiện các triệu chứng bất thường như: sốt cao, đau đầu, mệt mỏi, phát ban, ho, khó thở hoặc rối loạn tiêu hóa, người dân đến cơ sở y tế để được thăm khám, phát hiện và điều trị kịp thời, hạn chế nguy cơ bệnh diễn biến nặng và lây lan trong cộng đồng.

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