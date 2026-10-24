Để phát triển nguồn nhân lực y tế

• P.V: Bà đánh giá như thế nào về thực trạng nguồn nhân lực y tế trên địa bàn tỉnh hiện nay và những khó khăn cần sớm được tháo gỡ?

- Bà Diệp Thị Minh Quyết: Hiện nay, nguồn nhân lực y tế Quảng Trị vẫn đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Toàn tỉnh có 11,4 bác sĩ trên một vạn dân, thấp hơn mức bình quân chung của cả nước. Việc phân bổ bác sĩ giữa các vùng, miền chưa đồng đều, chủ yếu tập trung ở khu vực đông dân cư, trong khi các địa bàn miền núi, biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn thiếu nhân lực.

Bên cạnh sự thiếu hụt về số lượng, đội ngũ bác sĩ có trình độ chuyên môn cao, chuyên môn sâu tại một số cơ sở y tế còn hạn chế, nhất là ở tuyến cơ sở và vùng khó khăn. Thực trạng này đặt ra yêu cầu phải có những chính sách phù hợp nhằm bổ sung, nâng cao chất lượng và phân bổ hợp lý nguồn nhân lực y tế.

Trạm Y tế xã Đakrông tổ chức khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc cho người dân trên địa bàn - Ảnh: M.H

Theo mục tiêu đề ra, đến năm 2030, tỉnh phấn đấu đạt 13 bác sĩ/vạn dân, cần bổ sung khoảng 200 bác sĩ. Trong khi đó, giai đoạn 2026-2030 dự kiến có 56 bác sĩ nghỉ hưu theo chế độ. Thực tế này đòi hỏi phải có giải pháp đồng bộ, vừa bổ sung nhân lực trước mắt, vừa chủ động tạo nguồn bác sĩ lâu dài.

• P.V: Nghị quyết số 25/2026/NQ-HĐND được kỳ vọng sẽ tháo gỡ những "điểm nghẽn" nào về nguồn nhân lực y tế, đặc biệt tại tuyến cơ sở và vùng khó khăn, thưa bà?

- Bà Diệp Thị Minh Quyết: Trong quá trình tham mưu xây dựng nghị quyết, chúng tôi đã bám sát những khó khăn, vướng mắc của các cơ sở y tế để đề xuất chính sách phù hợp, vừa giải quyết nhu cầu trước mắt, vừa tạo nguồn nhân lực lâu dài.

Theo đó, chính sách thu hút quy định mức hỗ trợ từ 100-500 triệu đồng tùy trình độ, kết quả tốt nghiệp và vị trí công tác. Trong đó, giáo sư, phó giáo sư được hỗ trợ 500 triệu đồng, bác sĩ nội trú 350 triệu đồng. Cùng với thu hút bác sĩ được đào tạo chính quy, chính sách hợp đồng với bác sĩ đã nghỉ hưu sẽ góp phần bổ sung kịp thời nhân lực. Các chế độ đãi ngộ cũng tạo động lực để bác sĩ yên tâm gắn bó với hệ thống y tế công lập.

Một nội dung quan trọng khác là chính sách luân phiên, tăng cường bác sĩ giữa các tuyến. Bác sĩ tuyến trên về tuyến cơ sở hỗ trợ, chuyển giao kỹ thuật; đồng thời, bác sĩ tuyến cơ sở được tạo điều kiện lên tuyến trên học tập, nâng cao trình độ. Đặc biệt, nghị quyết có chính sách hỗ trợ đào tạo, đãi ngộ đối với nhân lực y tế trong lĩnh vực sản, nhi tại vùng miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Về lâu dài, ngành y tế hướng tới đào tạo sau đại học cho hơn 200 bác sĩ, đồng thời kỳ vọng khoảng 100 học sinh tham gia chương trình hỗ trợ đào tạo bác sĩ đa khoa hệ chính quy theo địa chỉ sử dụng.

Theo chính sách này, học sinh, sinh viên thường trú tại Quảng Trị, trúng tuyển, theo học ngành bác sĩ đa khoa tại các trường đại học y dược công lập, đăng ký tham gia chương trình và đáp ứng các điều kiện quy định được hỗ trợ học phí và sinh hoạt phí. Mức hỗ trợ sinh hoạt phí là 5 triệu đồng/tháng, riêng học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số là 6 triệu đồng/tháng, tối đa 10 tháng/năm học. Sau khi tốt nghiệp, các em thực hiện cam kết công tác theo sự phân công của tỉnh, góp phần tạo nguồn bác sĩ cho những địa bàn còn thiếu nhân lực.

• P.V: Để các chính sách của Nghị quyết số 25/2026/NQ-HĐND thực sự đi vào cuộc sống, ngành y tế sẽ tập trung những giải pháp trọng tâm nào trong thời gian tới, thưa bà?

- Bà Diệp Thị Minh Quyết: Để triển khai hiệu quả nghị quyết, cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trong đó Sở Y tế và chính quyền các xã, phường giữ vai trò nòng cốt. Quan trọng nhất là kế hoạch thu hút, đào tạo phải xuất phát từ nhu cầu thực tế của từng địa phương, cơ sở khám, chữa bệnh; xác định rõ nơi nào thiếu bác sĩ, thiếu những chuyên khoa gì.

Trên cơ sở vị trí việc làm, biên chế được giao, thực trạng nhân lực và định hướng phát triển chuyên môn, các đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể. Sở Y tế sẽ tổng hợp, rà soát nhu cầu thu hút, luân phiên, tăng cường và đào tạo bác sĩ phù hợp với định hướng phát triển chung của ngành đến năm 2030.

Đặc biệt, đối với chính sách thu hút bác sĩ về công tác tại vùng khó khăn, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, việc bảo đảm điều kiện làm việc rất quan trọng. Sở Y tế sẽ phối hợp với các địa phương, cơ sở y tế rà soát cơ sở vật chất, trang thiết bị chuyên môn để đề xuất đầu tư phù hợp, tránh tình trạng bác sĩ có năng lực nhưng thiếu phương tiện triển khai kỹ thuật, làm giảm hiệu quả thu hút.

Cùng với đó, ngành sẽ đẩy mạnh tuyên truyền để người dân, học sinh, sinh viên và đội ngũ bác sĩ hiểu rõ chính sách, điều kiện tham gia. Các đối tượng có nhu cầu có thể liên hệ Sở Y tế, UBND xã, phường hoặc các cơ sở y tế để được hướng dẫn.

Chúng tôi kỳ vọng Nghị quyết số 25/2026/NQ-HĐND sẽ từng bước tháo gỡ khó khăn về nhân lực, tạo điều kiện để đội ngũ bác sĩ phát huy năng lực chuyên môn, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

• P.V: Xin cảm ơn bà!

Mỹ Hạnh (thực hiện)