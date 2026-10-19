Để nữ sinh không còn lúng túng khi vào tuổi dậy thì

"Nữ sinh bước vào tuổi dậy thì thường có dấu hiệu gì trên cơ thể?", "Một chu kỳ kinh nguyệt kéo dài khoảng bao nhiêu ngày?", "Xử lý như thế nào khi lần đầu có kinh nguyệt?". Những câu hỏi tưởng chừng đơn giản nhưng phản ánh những bỡ ngỡ của nữ sinh khi bước vào tuổi dậy thì.

Sáng 19/10, Lễ khởi động chương trình "Là Con Gái Thật Tuyệt" niên khóa 2026-2027, tổ chức tại trường THCS Hoàng Mai (phường Hoàng Mai, Hà Nội), giúp giải đáp, chia sẻ những thắc mắc này.

Chương trình do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Cục Bà mẹ và Trẻ em - Bộ Y tế và nhãn hàng Diana tổ chức, với mục tiêu nâng cao kiến thức về tuổi dậy thì và chăm sóc sức khỏe kinh nguyệt cho nữ sinh trung học cơ sở.

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trung ương Hội, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam - cho rằng cần hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời các em gái bước vào tuổi dậy thì.

Phát biểu tại lễ khởi động, bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trung ương Hội, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam - cho rằng ở tuổi dậy thì, các em nữ sinh trải qua nhiều thay đổi về thể chất và tâm lý, cần được hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời. Tuy nhiên, những vấn đề về sức khỏe sinh sản, vệ sinh kinh nguyệt đôi khi vẫn khiến các em e ngại, khó chia sẻ.

Với nữ sinh vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và địa bàn khó khăn, việc tiếp cận kiến thức, sản phẩm vệ sinh và điều kiện chăm sóc bản thân cũng còn nhiều khó khăn.

"Vì vậy, sự quan tâm cần bắt đầu từ chính những nhu cầu hàng ngày, giúp các em hiểu cơ thể mình, biết tự chăm sóc và tự tin tìm kiếm sự hỗ trợ", bà nói.

Ông Takahiro Okada, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Diana Unicharm, phát biểu tại sự kiện.

Ông Takahiro Okada, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Diana Unicharm, cũng cho rằng tuổi dậy thì là một chương rực rỡ nhưng cũng không ít bỡ ngỡ, lo lắng đối với mỗi cô gái. Khi được trang bị kiến thức phù hợp về tuổi dậy thì, sức khỏe kinh nguyệt và kỹ năng chăm sóc bản thân, các em sẽ tự tin hơn trước những thay đổi của cơ thể, chủ động hơn trong cuộc sống và kiến tạo tương lai.

Trong niên khóa 2026-2027, chương trình "Là con gái thật tuyệt" đặt mục tiêu mở rộng quy mô đưa "Góc Nữ Sinh" và hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe kinh nguyệt tuổi dậy thì đến hơn 180 điểm trường trên 20 tỉnh thành, trực tiếp trao quyền và hỗ trợ kiến thức cho 120.000 nữ sinh.

Đặc biệt, với chủ đề "Hành trình từ Đô thị tới Biên cương", chương trình sẽ ưu tiên nguồn lực cho 100 trường nội trú, bán trú tại các xã biên giới đất liền, với sự đồng hành của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

"Chúng tôi hy vọng nỗ lực này sẽ góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận kiến thức và mang lại hỗ trợ thiết thực cho các em nữ sinh tại vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn, để khoảng cách địa lý không trở thành rào cản trên hành trình trưởng thành của các em", ông Takahiro Okada nói.

Các nữ sinh THCS Hoàng Mai hào hứng với các hoạt động ở sự kiện sáng 19/10.

Theo khảo sát do chương trình thực hiện với hơn 4.800 nữ sinh trung học cơ sở tham gia, kiến thức về sức khỏe kinh nguyệt và khả năng chủ động xử lý các tình huống phát sinh trong trường học vẫn là những vấn đề cần được quan tâm.

Kết quả khảo sát cho thấy chỉ 32% nữ sinh hiểu đúng và đầy đủ về chu kỳ kinh nguyệt. Hơn 60% các em chỉ nhận diện qua hiện tượng vật lý thông thường mà chưa hiểu rõ đây là dấu hiệu cơ thể đã bắt đầu có khả năng sinh sản. Bên cạnh đó, hơn 67% nữ sinh cho biết cảm thấy bất tiện khi kinh nguyệt xuất hiện bất ngờ tại trường học. Khi chưa chuẩn bị sẵn các vật dụng cần thiết, hơn 23% cho biết sử dụng giấy vệ sinh hoặc vải sạch để xử lý tình huống, trong khi 22% lựa chọn xin giáo viên cho về nhà.

Ngoài kiến thức chăm sóc sức khỏe cá nhân, việc ghi nhớ các kênh tìm kiếm hỗ trợ cũng là một nội dung đáng lưu ý: hơn 30% nữ sinh tham gia khảo sát chưa ghi nhớ chính xác Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111.

Những kết quả này cho thấy nhu cầu tăng cường giáo dục sức khỏe kinh nguyệt tuổi dậy thì, giúp nữ sinh hiểu rõ hơn về những thay đổi của cơ thể, biết cách chăm sóc bản thân và chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ là rất cần thiết.

"Là Con Gái Thật Tuyệt" là chương trình giáo dục học đường khởi xướng bởi Diana, phối hợp cùng Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Cục Bà mẹ và Trẻ em - Bộ Y tế, nhằm nâng cao kiến thức về tuổi dậy thì, sức khỏe kinh nguyệt và kỹ năng chăm sóc bản thân cho nữ sinh trung học cơ sở, để các em luôn tự tin tỏa sáng, vượt qua " ngày dâu" một cách dễ dàng và đón nhận tuổi dậy thì một cách lạc quan nhất.