Để nữ công nhân môi trường được chăm sóc sức khỏe tốt hơn
Làm việc trong môi trường đặc thù, thường xuyên tiếp xúc với rác thải, bụi, hóa chất và thời tiết khắc nghiệt, nữ công nhân môi trường phải đối mặt với nhiều nguy cơ về sức khỏe nghề nghiệp, cả thể chất lẫn tinh thần. Từ thực tế này, các hoạt động hỗ trợ đang hướng tới cải thiện khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe toàn diện cho nữ công nhân.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/de-nu-cong-nhan-moi-truong-duoc-cham-soc-suc-khoe-tot-hon-419184.htm