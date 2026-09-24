Để nữ công nhân môi trường được chăm sóc sức khỏe tốt hơn

Chiều 24/9, tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, một cuộc chia tay đặc biệt đã diễn ra. Người được Ban Giám đốc và đồng nghiệp tiễn vào phòng mổ là một nhân viên của chính bệnh viện. Sau khi được xác định chết não, gia đình nữ bệnh nhân đã quyết định hiến tạng, trao cơ hội sống cho những người bệnh đang chờ ghép.