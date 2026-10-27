Để niềm tin của Nhân dân được củng cố

Ghi nhận từ cơ sở

Công tác tổ chức xây dựng Ðảng là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa quan trọng nhằm xây dựng Ðảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Quá trình thực hiện nhiệm vụ tổ chức xây dựng Đảng, một số địa phương, đơn vị đã có cách làm sáng tạo để đạt hiệu quả công việc cao.

Tại xã Phong Nha, Đảng ủy xã đã chủ động quán triệt, triển khai nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và của tỉnh, đồng thời cụ thể hóa thành các chương trình hành động phù hợp với điều kiện thực tiễn từng địa phương. Điểm nổi bật là sự đổi mới trong phương thức lãnh đạo, tăng cường tính thực chất và hiệu quả trong tổ chức thực hiện, tránh hình thức, chung chung.

Công tác xây dựng Đảng được gắn chặt với nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và giải quyết các “điểm nghẽn” ở địa phương. Các chi bộ đã có nhiều đổi mới trong sinh hoạt, tập trung thảo luận những vấn đề cụ thể, phát huy vai trò của đảng viên trong giám sát và phản biện ngay tại thôn, xóm.

Công tác phát triển đảng viên mới cũng được xã chú trọng, đặc biệt quan tâm đến lực lượng trẻ, có trình độ và phẩm chất đạo đức tốt. Trong 9 tháng năm 2026, Đảng bộ xã Phong Nha đã kết nạp 31 đảng viên mới, đạt tỉ lệ 110,7%, nâng tổng số đảng viên trong toàn đảng bộ lên 1.309 đảng viên.

Đồng chí Trần Vũ Khiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và đồng chí Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao quyết định, tặng hoa chúc mừng các cán bộ được điều động, chỉ định, bổ nhiệm - Ảnh: N.M

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phong Nha Nguyễn Anh Đông cho biết, trên cơ sở những kết quả đạt được, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị rà soát các nhiệm vụ trong năm 2026 đến nay chưa hoàn thành để tập trung chỉ đạo quyết liệt, xác định rõ đầu việc, cán bộ, công chức chủ trì, thời hạn hoàn thành và kết quả cụ thể (đo đếm được bằng sản phẩm); báo cáo tiến độ thực hiện thường xuyên thông qua cập nhật trên ứng dụng Điều hành số của xã theo tuần.

Đồng thời tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị, các tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ xã; rà soát, bổ sung, sửa đổi quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ phù hợp với yêu cầu thực tiễn sau sắp xếp đơn vị hành chính và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; hướng dẫn, tổ chức đánh giá, xếp loại đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy quản lý, đối với tổ chức đảng, đảng viên gắn với chấm điểm KPI.

Hay tại xã Tuyên Hóa, công tác dân vận được Đảng bộ xã đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả. Các mô hình “Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự được triển khai rộng rãi, thu hút sự tham gia tích cực của người dân. Đặc biệt, việc tăng cường đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền và Nhân dân đã giúp kịp thời tháo gỡ nhiều vướng mắc từ cơ sở, hạn chế phát sinh điểm nóng.

Trong đó đã tổ chức thành công hội nghị đối thoại giữa đồng chí Bí thư Đảng ủy với cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn năm 2026. Việc chuyển đổi số trong công tác Đảng cũng được đẩy mạnh, góp phần hiện đại hóa công tác quản lý, điều hành, giúp tăng tính minh bạch, giảm thời gian và nâng cao hiệu suất làm việc của hệ thống chính trị cơ sở.

Tiêu chuẩn hóa và định lượng hóa

Quán triệt tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng: “Cán bộ là nhân tố quyết định sự thành công của cách mạng”, tỉnh Quảng Trị đang quyết tâm đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ theo hướng "đúng người, đúng việc", khai thác tối đa năng lực nhân sự nhằm tạo chuyển biến từ tỉnh đến cơ sở, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chương trình hành động số 11-CTr/TU, ngày 12/2/2026 với những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để xây dựng đội ngũ cán bộ cấp xã một cách bài bản, căn cơ, lâu dài, phù hợp với thực tiễn của tỉnh Quảng Trị.

Chỉ đạo khảo sát nhu cầu để xây dựng và ban hành Đề án số 03-ĐA/TU, ngày 26/5/2026 về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị tỉnh giai đoạn 2026-2031; chú trọng thực hiện các giải pháp để khắc phục tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực ở một số chuyên ngành ở cấp xã hiện nay, như: Công nghệ thông tin, chuyển đổi số, tài chính-kế toán, quản lý đất đai, nông nghiệp-môi trường.

Đồng thời chủ động xây dựng phương án; quyết liệt thực hiện việc điều động cán bộ, công chức từ nơi thừa sang nơi thiếu, bảo đảm thực hiện đồng thời 2 mục tiêu “vừa sắp xếp cán bộ, công chức dôi dư so với biên chế, khắc phục thừa, thiếu cục bộ; vừa bảo đảm sự hài hòa về chất lượng nguồn cán bộ giữa các xã, phường, đặc khu”.

Một góc trung tâm tỉnh lỵ - Ảnh: Q.V

Đặc biệt, xác định việc đánh giá cán bộ là khâu trọng yếu, nhân tố quyết định hầu hết các nhiệm vụ trong công tác cán bộ, như: Lựa chọn, quy hoạch, bổ nhiệm…, bằng tinh thần “hiểu sâu, hành động đúng, làm đến cùng”, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã phối hợp các cơ quan chức năng nghiên cứu, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy phương án sử dụng bộ công cụ đo lường, đánh giá hiệu quả công việc (KPI) vào đánh giá cán bộ, công chức, viên chức nhằm công khai, minh bạch công tác đánh giá, hạn chế tình trạng đánh giá hình thức, cảm tính trước đây.

Mặt khác, ban đã chủ động tham mưu giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là cán bộ cấp cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới, tham mưu Chương trình hành động số 11-CTr/TU, ngày 12/2/2026 về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp cơ sở đáp ứng yêu cầu phát triển giai đoạn 2026-2030; Đề án số 03-ĐA/TU, ngày 26/5/2026 “đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2026-2030”.

Đồng thời tham mưu hoàn thành bố trí 100% bí thư cấp xã không phải là người địa phương; bố trí biên chế cấp xã từ nơi thừa sang nơi thiếu; điều động, tăng cường biệt phái 161 đồng chí về đảm nhiệm ở các lĩnh vực kinh tế, tài chính, đất đai, khoa học công nghệ, nông nghiệp và môi trường ở các xã, phường, đặc khu ở các vị trí còn thiếu và yếu.

Đồng chí Nguyễn Lương Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy khẳng định, từ đầu năm 2026 đến nay, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã bám sát chương trình công tác của Ban Tổ chức Trung ương, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tham mưu hoàn thành tốt 77/77 các nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên (đạt 100%) theo chương trình công tác và hoàn thành 52/52 nhiệm vụ được Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao thêm.

Trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc và vượt kế hoạch đề ra, kịp thời tham mưu ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và cụ thể hóa các nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương để triển khai, thực hiện về công tác tổ chức xây dựng Đảng, công tác cán bộ, xây dựng hệ thống chính trị bảo đảm chất lượng, phù hợp điều kiện thực tiễn của địa phương. Đặc biệt, ban đã khẩn trương tham mưu về xây dựng và triển khai thực hiện Bộ công cụ đánh giá hiệu quả công việc (KPI) đối với cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị tỉnh và dự kiến hoàn thành trong quý IV/2026.

Thực tiễn cho thấy, ở đâu tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, đảng viên gương mẫu thì ở đó nhiệm vụ chính trị được thực hiện hiệu quả, niềm tin của Nhân dân được củng cố. Thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên; tiếp tục đổi mới phong cách, lề lối làm việc, thực hiện tốt việc kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ; tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng nhằm góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã đề ra.