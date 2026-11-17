Trời TP Hồ Chí Minh những ngày này buổi trưa nắng như đổ lửa, chiều mưa kéo đến bất chợt, tuy nhiên trên khoảng sân rộng của Tiểu đoàn bảo vệ mục tiêu và bảo vệ những chuyến hàng đặc biệt, tiếng hô khẩu hiệu của vị huấn luyện võ thuật vẫn to đều, vang xa kèm theo đó là các thế võ nhuần nhuyễn, mạnh mẽ, dứt khoát của cán bộ chiến sĩ.

Huấn luyện võ thuật cho cán bộ chiến sĩ Tiểu đoàn bảo vệ mục tiêu và bảo vệ hàng đặc biệt.

Mồ hôi rơi trong tập luyện để các mục tiêu được bảo vệ thành công.

Cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn được huấn luyện kỹ năng sử dụng vũ khí quân dụng mỗi ngày.

Huấn luyện sử dụng vũ khí cho lực lượng bảo vệ hàng đặc biệt.

Ngoài huấn luyện võ thuật, cán bộ chiến sĩ của tiểu đoàn còn được thực hành các thao tác sử dụng các loại súng quân dụng.

Tiểu đoàn bảo vệ mục tiêu thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt chính trị, sinh hoạt chuyên đề, tổ chức các lớp huấn luyện nghiệp vụ hằng năm để giúp cán bộ, chiến sĩ nâng cao về nghiệp vụ, pháp luật, các kỹ chiến thuật, quân sự, võ thuật, sử dụng thành thạo các loại vũ khí được trang bị, sẵn sàng cơ động chiến đấu.

Triển khai các tổ công tác bảo vệ các chuyến hàng đặc biệt.

Bảo vệ mục tiêu bệnh viện 30/4.

Trung tá Đàm Trường Giang, Phó Tiểu đoàn trưởng cho biết, cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát bảo vệ mục tiêu luôn được xem là những “người gác cửa thầm lặng”, ngày đêm canh giữ an toàn tuyệt đối cho các cơ quan Đảng, Nhà nước, các mục tiêu trọng điểm về chính trị, kinh tế, văn hóa-xã hội. Mỗi ca trực, mỗi nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát bảo vệ đều chứa đựng tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và lòng trung thành tuyệt đối với Tổ quốc và Nhân dân.

Trong năm 2026, cán bộ chiến sĩ thuộc Tiểu đội đã bảo vệ an toàn 11 mục tiêu với hơn 30 vọng gác, giải quyết hàng chục ngàn lượt khách vào các cơ quan trọng yếu liên hệ công tác. Ngoài ra các cán bộ chiến sĩ còn tổ chức hàng chục ngàn lượt tuần tra kiểm soát tại các mục tiêu trọng yếu như Trụ sở Bộ Công an phía Nam, Cục quản lý xuất nhập cảnh, Kho dự trữ cấp phát vũ khí, đài truyền hình, kho bạc…

Giúp những bệnh nhân di chuyển khó khăn.

Xử lý các tình huống tại các mục tiêu được bảo vệ.

Bên cạnh đó, lực lượng Cảnh sát bảo vệ mục tiêu còn phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ trong Công an thành phố, Công an các xã, phường làm tốt công tác nắm tình hình liên quan đến ANTT ở khu vực xung quanh mục tiêu. Từ đó, có biện pháp chủ động ngăn chặn những hành vi vi phạm pháp luật, gây mất an ninh trật tự tại khu vực, góp phần đảm bảo an toàn tuyệt đối tại các mục tiêu quan trọng của thành phố.

Tiếp nhận vũ khí hỗ trợ.

Chỉnh trang lại tác phong trước khi lên đường làm nhiệm vụ.

Trong năm 2026, Tiểu đoàn cũng đã phối hợp với Chi cục phát hành và kho quỹ NHNN Việt Nam thực hiện hàng chục kế hoạch bảo vệ gần 100 chuyến hàng nặng hơn ngàn tấn từ ga Sài Gòn đến các kho bạc. Tất cả các chuyến hàng này đều đảm bảo an toàn tuyệt đối. Các trường hợp phát sinh trên đường di chuyển đều được cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn giải quyết an toàn.

Công văn, tài liệu phải di chuyển linh hoạt, không có giờ cố định, nhất là vận chuyển các chuyến hàng này về các tỉnh miền Tây, Đông Nam Bộ, khu vực Tây Nguyên. Theo một số cán bộ chiến sĩ trẻ trong Tiểu đoàn được tham gia bảo vệ các chuyến hàng đặc biệt đi các tỉnh xa thì, khi có sự cố dọc đường, các đồng chí trong tổ phải thay phiên nhau trực, tập trung vào đội cho đến khi có phương tiện khác đến thay thế.

Một lần được trực tiếp theo chân đoàn công tác bảo vệ hàng đặc biệt chúng tôi mới thấy được hết nỗi cực khổ của cán bộ chiến sĩ tham gia.

Các vị trí giao nhận hàng đều được rà soát trước khi nhận hàng đặc biệt.

Công tác bảo vệ hàng đặc biệt.

Tại vị trí nhận hàng đặc biệt đều được bảo vệ nghiêm ngặt.

Để những mục tiêu và các chuyến hàng đặc biệt được an toàn tuyệt đối.

Một trong những vấn đề mà người lãnh đạo cũng như cán bộ chiến sĩ lưu ý trong công tác bảo vệ các chuyến hàng đặc biệt đó là, công nghệ ngày càng phát triển, hệ thống camera giám sát phủ khắp các tuyến đường phần nào ảnh hưởng đến công tác bảo vệ bí mật các chuyến hàng.

Thượng tá Nguyễn Trung Hiếu, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Bảo vệ mục tiêu và Bảo vệ hàng hóa đặc biệt cho biết, để đảm bảo các chuyến hàng đặc biệt an toàn tuyệt đối, cán bộ chiến sĩ Tiểu đoàn thường xuyên khảo sát các tuyến đường, cập nhật các tuyến đường mới mở, cập nhật tình hình an ninh trật tự tại các địa bàn, điểm nóng.

Sau công tác khảo sát, điều tra cơ bản, tiểu đoàn sẽ lên kế hoạch, lên số lượng cán bộ chiến sĩ tham gia, phân phối vũ khí hỗ trợ, phối hợp với các đơn vị liên quan để quá trình tiếp nhận hàng, di chuyển, bàn giao hàng đặc biệt được an toàn. Mỗi chuyến hàng được giao thành công, đơn vị sẽ tổ chức họp bàn rút kinh nghiệm.

Mỗi mục tiêu hay mỗi chuyến hàng đặc biệt được an toàn đó là niềm vui, niềm hạnh phúc của Tiểu đoàn bảo vệ mục tiêu và bảo vệ hàng đặc biệt. Bởi một lần hoàn thành nhiệm vụ là một lần cán bộ chiến sĩ thấy được bao công sức, cực khổ trong những ngày huấn luyện trên thao trường được bù đắp. Cái được lớn hơn là những chiến công thầm lặng này của cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn góp phần giữ bình yên cho các mục tiêu và các chuyến hàng quan trọng.