Để những mùa thu hoạch trái hồng trọn vẹn niềm vui

Hiện nay, xã D’Ran đang trong thời điểm cao điểm mùa vụ thu hoạch, sơ chế, chế biến trái hồng (hồng ăn trái, hồng sấy, hồng treo gió,...)

Hiện nay, trên địa bàn xã D’Ran, tỉnh Lâm Đồng đang trong thời điểm cao điểm mùa vụ thu hoạch, sơ chế, chế biến trái hồng (hồng ăn trái, hồng sấy, hồng treo gió,...) và chuẩn bị bước vào niên vụ thu hoạch cà phê. Đây là thời điểm các hoạt động giao thương, mua bán, vận chuyển nông sản và nhu cầu thuê mướn nhân công lao động tăng cao, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế của địa phương.

Tuy nhiên, theo UBND xã Đ’Ran, thực tiễn các năm qua cho thấy, đây cũng là thời điểm tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp về an ninh trật tự (ANTT). Tội phạm trộm cắp, lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản thường lợi dụng sơ hở để hoạt động; đồng thời dễ phát sinh các mâu thuẫn, tranh chấp dân sự, thương mại liên quan đến mua bán, ký gửi nông sản.

Nhằm chủ động phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các loại hình tội phạm và vi phạm pháp luật, bảo vệ an toàn tài sản, thành quả lao động của nhân dân; Chủ tịch UBND xã D’Ran yêu cầu các phòng, cơ quan, đơn vị liên quan tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc đối với các nhiệm vụ quan trọng mà UBND xã giao.

Đối với Công an xã, UBND xã giao chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu và trực tiếp triển khai các phương án, giải pháp bảo đảm ANTT phù hợp với đặc điểm của từng vùng sản xuất, thu hoạch, thu mua, sơ chế, chế biến, bảo quản và vận chuyển nông sản (đặc biệt là đối với mặt hàng trái hồng và cà phê).

Tập trung bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát tại các địa bàn trọng điểm có quy mô sản xuất lớn, nơi tập trung nhiều doanh nghiệp, đại lý, cơ sở thu mua, kho chứa, nhà máy chế biến, các tuyến giao thông kết nối liên vùng và khu vực giáp ranh.

Kịp thời phát hiện, tham mưu và phối hợp giải quyết dứt điểm ngay từ cơ sở những vụ việc tranh chấp, khiếu kiện, mâu thuẫn liên quan đến: Mua bán, đặt cọc, ký gửi nông sản; thuê mướn lao động; nợ tiền hàng, nợ tiền công. Tuyệt đối không để mâu thuẫn kéo dài, phát sinh phức tạp về ANTT, hình thành “điểm nóng” trên địa bàn.

Tăng cường công tác quản lý cư trú, kiểm tra lưu trú đối với số lao động tự do từ các địa phương khác đến làm thuê theo thời vụ (hái hồng, hái cà phê, bốc vác,...); xử lý nghiêm các đối tượng lợi dụng mùa vụ để trộm cắp, bảo kê, ép giá nông sản.

Phòng Văn hóa - Xã hội xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh xã và mạng lưới thông tin cơ sở về các phương thức, thủ đoạn của tội phạm trộm cắp nông sản, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức mua bán, ký gửi.

Tích cực vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác, thực hiện tốt phong trào “Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ tài sản”; khuyến khích người dân, chủ cơ sở kinh doanh lắp đặt camera an ninh, hệ thống chiếu sáng tại các rẫy nông sản, kho bãi, cơ sở chế biến.

Phòng Kinh tế xã chủ trì, phối hợp rà soát, kiểm tra, hướng dẫn các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, đại lý thu mua, cơ sở chế biến hồng và cà phê trên địa bàn chấp hành nghiêm các quy định về đăng ký kinh doanh, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống cháy nổ và bảo vệ môi trường.

Hỗ trợ, tuyên truyền, hướng dẫn người dân và các cơ sở kinh doanh thực hiện chặt chẽ các quy định pháp luật trong việc lập hợp đồng kinh tế, biên nhận khi đặt cọc, chốt giá, ký gửi hàng hóa; hạn chế rủi ro pháp lý dẫn đến tranh chấp, khiếu kiện.

Trung tâm dịch vụ tổng hợp tổ chức sắp xếp, bố trí hợp lý các khu vực bến bãi, điểm tập kết, bốc xếp hàng hóa và phương tiện vận chuyển nông sản (hồng, cà phê) tại các khu vực chợ xã và các khu vực công cộng do Trung tâm quản lý. Phối hợp ngăn chặn tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè để phơi, tập kết nông sản gây ùn tắc giao thông và mất an toàn giao thông trên địa bàn.

Tăng cường lực lượng, phương tiện tổ chức thu gom, xử lý kịp thời rác thải sinh hoạt và phế phẩm nông nghiệp (vỏ cà phê, phế phẩm từ sơ chế hồng, bao bì,...) tại các khu vực chợ, điểm thu mua, bãi tập kết. Nhắc nhở các cơ sở sơ chế, chế biến không xả thải trực tiếp ra môi trường, hệ thống mương thoát nước chung gây ô nhiễm.

Đảm bảo duy trì ổn định hệ thống điện chiếu sáng công cộng, hệ thống cấp thoát nước, thủy lợi (nếu có) thuộc thẩm quyền quản lý để phục vụ tốt nhất nhu cầu sinh hoạt, đi lại và sản xuất, sơ chế nông sản của nhân dân trong thời gian cao điểm.

Nâng cao tinh thần cảnh giác trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Quản lý chặt chẽ trật tự nội bộ tại các khu vực chợ, bến bãi; chủ động phát hiện và kịp thời báo ngay cho lực lượng Công an xã khi phát hiện các đối tượng lạ mặt, phương tiện có dấu hiệu nghi vấn trộm cắp, lừa đảo, hoặc các hành vi chèn ép, bảo kê, gây rối trật tự công cộng.

Ban Nhân dân các thôn thường xuyên bám sát địa bàn. Phát huy cao độ vai trò của Tổ hòa giải ở cơ sở, kịp thời phát hiện và tổ chức hòa giải thành công ngay từ đầu các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân (tranh chấp ranh giới, tiền công, tiền cọc,...).

Vận động các hộ gia đình liên kết thành lập các tổ tự quản, hỗ trợ nhau trông coi, tuần tra bảo vệ vườn hồng, vườn cà phê, đặc biệt là vào ban đêm tại các khu vực rẫy xa khu dân cư. Phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an xã trong việc quản lý người lạ mặt xuất hiện tại địa phương./.