Đệ nhất phu nhân Trung Quốc thu hút chú ý

Đệ nhất phu nhân Trung Quốc Bành Lệ Viên một lần nữa thu hút sự chú ý quốc tế khi cùng Chủ tịch Tập Cận Bình tới Washington trong chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài từ ngày 23 đến 25/9. Phong cách thời trang cùng các hoạt động văn hóa, xã hội giúp bà Bành trở thành một gương mặt được chú ý trong các hoạt động đối ngoại của Trung Quốc.

Tổng thống Donald Trump và phu nhân Melania Trump đón Chủ tịch Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viên tại Căn cứ Andrews, bang Maryland, ngày 23/9. Ảnh: EPA, Reuters.

Chiều 23/9 (giờ địa phương), Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viên đến Căn cứ Liên hợp Andrews, bắt đầu chuyến thăm Mỹ.

Tổng thống Donald Trump cùng phu nhân Melania trực tiếp ra đường băng đón tiếp, thể hiện sự thân thiện và hiếu khách trong màn chào đón nồng hậu dành cho ông Tập và bà Bành. Việc một tổng thống Mỹ đích thân ra sân bay đón nguyên thủ nước ngoài là cử chỉ lễ nghi hiếm khi áp dụng.

“Cử chỉ này cho thấy sự coi trọng mà ông Trump và chính quyền Mỹ dành cho ban lãnh đạo cũng như người dân Trung Quốc, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng đặc biệt của cuộc gặp thượng đỉnh và kỳ vọng đối với việc ổn định quan hệ, tăng cường đối thoại và mở rộng hợp tác”, ông Điêu Đại Minh, Giáo sư tại Viện Quan hệ Quốc tế thuộc Đại học Nhân dân Trung Quốc, nhận định.

Tuy nhiên, những nghi thức đón tiếp quy mô này cũng vấp phải sự chỉ trích từ một số chính trị gia tại Washington, làm gia tăng những tranh luận trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ.

Trong buổi lễ đón ông Tập và bà Bành, trang phục của hai cặp lãnh đạo Mỹ - Trung cũng thu hút sự chú ý. Bà Melania Trump diện bộ suit màu tối, kết hợp với sơ mi trắng, trong khi bà Bành Lệ Viên mặc đầm xanh xám nhạt và quàng khăn nhẹ. Ông Tập Cận Bình chọn vest tối màu cùng cà vạt đỏ đun. Tổng thống Donald Trump cũng mặc vest tối màu, phối cà vạt kẻ xanh xám và mặc áo măng tô, đeo găng tay.

Biểu tượng sức mạnh mềm thời trang

Theo SCMP, bà Bành tiếp tục lựa chọn các thiết kế nội địa khi đồng hành cùng Chủ tịch Tập, qua đó trở thành một biểu tượng cho sức mạnh mềm thời trang của Trung Quốc.

Bà thường từ chối các thương hiệu xa xỉ phương Tây để ưu tiên thiết kế nội địa mang phong cách Trung Hoa hiện đại. Trang phục của bà thường là những chiếc sườn xám cắt may tinh xảo, phối cùng khăn quàng và áo khoác mang tông màu trang nhã, vừa thanh lịch vừa giữ được nét nữ tính.

Bà Bành Lệ Viên chào Melania khi cùng ông Tập Cận Bình được đón tiếp tại Căn cứ Andrews, bang Maryland, Mỹ, ngày 23/9. Ảnh: Reuters.

Minh chứng rõ nhất là bộ trang phục khi bà bước xuống máy bay tại Mỹ hôm 23/9. Bà xuất hiện trong chiếc đầm xám chiết eo, thiết kế cổ tàu kết hợp đường xẻ nhỏ kiểu xườn xám ở chân váy, điểm xuyết bằng chiếc khăn quàng màu hồng nhạt.

Bà Bành nổi tiếng với việc ưu ái các nhà thiết kế trong nước, đặc biệt là Mã Khả. Nhà thiết kế sinh tại Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm từng chia sẻ vào năm 2014 rằng khi thiết kế cho Đệ nhất phu nhân, bà không cố tình làm nổi bật chi tiết nào mà chỉ muốn thể hiện sự tự tin từ bên trong người mặc.

Bà thường ưu tiên những thiết kế không phô trương tên thương hiệu, phù hợp với hình ảnh tiết chế mà bà theo đuổi. Dù bà mặc thiết kế của ai, không thương hiệu nội địa nào được phép khai thác tên tuổi của bà để quảng cáo.

Phu nhân đồng hành cùng ông Tập

Từng là ca sĩ dân ca nổi tiếng với chất giọng soprano, bà Bành có thời gian công tác trong Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc.

Bà được truyền thông quốc tế chú ý với hình ảnh chỉn chu, hiện đại và phong cách thời trang mang dấu ấn Trung Quốc. Việc bà góp mặt trong danh sách những người mặc đẹp nhất quốc tế của tạp chí Vanity Fair năm 2013 đến nay vẫn là điểm nhấn truyền thông và là niềm tự hào lớn của công chúng Trung Quốc.

Bên cạnh sức hút thời trang, Đệ nhất phu nhân Bành Lệ Viên còn ghi dấu ấn trên trường quốc tế thông qua những nỗ lực thúc đẩy ngoại giao văn hóa, các dự án cộng đồng và chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Ảnh: TNS, Xinhua, SCMP.

Kể từ khi ông Tập nhậm chức năm 2013, bà Bành thường xuyên đi cùng chồng trong các chuyến công du nước ngoài.

Bà thu hút sự chú ý của quốc tế không chỉ bởi phong cách thời trang mà còn nhờ các hoạt động trong lĩnh vực y tế, phúc lợi xã hội và giao lưu văn hóa.

Tháng 11/2017, trong chuyến thăm Trung Quốc của ông Trump và bà Melania, bà Bành gây chú ý khi diện áo khoác len màu xám bên ngoài một chiếc sườn xám thêu, kết hợp với boots cao cổ và phụ kiện đơn giản.

Bà Bành lần đầu xuất hiện trong vai trò đệ nhất phu nhân ở nước ngoài khi cùng ông Tập tới Nga năm 2013. Bước xuống máy bay tại Moskva, bà nở nụ cười và vẫy tay chào. Bộ trang phục gồm áo khoác dài màu sẫm và khăn quàng xanh nhạt của bà nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc.

Bà Bành từng được truyền thông quốc tế chú ý và mô tả bằng những từ như “duyên dáng”, “tinh tế” và “quyến rũ”.

“Mặc dù không tham gia các cuộc đàm phán chính thức giữa các quốc gia, bà kết nối một cách tự nhiên với công chúng nước ngoài trong các lĩnh vực văn hóa, du lịch và dịch vụ xã hội”, một bài xã luận trên báo này viết. “Những nỗ lực của bà trong việc giới thiệu văn hóa trong nước và thúc đẩy sự hiểu biết quốc tế khiến vai trò của bà thực sự không thể thay thế”.

Từ nghệ thuật đến các hoạt động xã hội

Bà Bành khá quen thuộc với sự chú ý của công chúng. Trong các chuyến công du cùng ông Tập, bà từng ca hát, chơi nhạc cụ truyền thống, viết thư pháp và thêu thùa, qua đó giới thiệu văn hóa Trung Quốc tới công chúng quốc tế.

Thời trẻ, bà Bành từng được truyền thông quốc tế chú ý nhờ sự nghiệp ca hát và phong cách xuất hiện trước công chúng. Ảnh: News.cn.

Trong nước, bà từng tới thăm những người có hoàn cảnh khó khăn và tham gia các hoạt động về giáo dục phụ nữ, phòng chống HIV/AIDS và giảm nghèo.

Năm 2011, bà được Tổ chức Y tế Thế giới bổ nhiệm làm Đại sứ thiện chí về bệnh lao và HIV/AIDS. Năm 2017, Chương trình Phối hợp của Liên Hợp Quốc về HIV/AIDS (UNAIDS) trao cho bà Giải thưởng Thành tựu nổi bật, ghi nhận những đóng góp trong phòng chống HIV.

Thời gian gần đây, bà Bành tiếp tục đồng hành cùng ông Tập trong nhiều chuyến công du, trong đó có các chuyến thăm Triều Tiên, Kyrgyzstan và Ai Cập.

Tháng 7/2025, bà tham dự một hoạt động giao lưu thanh niên Trung Quốc - Mỹ tại Bắc Kinh. Phát biểu tại sự kiện, bà cho rằng những khác biệt về văn hóa không cản trở người dân hai nước xây dựng tình bạn và thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau.

“Tôi hy vọng các em học sinh sẽ trở thành những người truyền tải tình hữu nghị Trung Quốc - Mỹ, thúc đẩy hòa bình và hữu nghị, trở thành cầu nối giữa hai nước, đồng thời đóng góp sức trẻ cho một tương lai tốt đẹp hơn của cả hai quốc gia”, bà nói, theo truyền thông nhà nước Trung Quốc.