Đệ nhất phu nhân Trung Quốc, Mỹ cùng lan tỏa những giá trị văn hóa

Phu nhân Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình - bà Bành Lệ Viên và phu nhân Tổng thống Mỹ Donald Trump – bà Melania Trump. Ảnh: THX

Tân Hoa xã đưa tin, hai phu nhân đã tham quan các phòng trưng bày. Bà Bành Lệ Viên bày tỏ sự trân trọng đối với việc phía Mỹ đã nhiều lần trao trả các cổ vật văn hóa của Trung Quốc trong những năm gần đây.

Bà Bành Lệ Viên đồng thời hy vọng Trung Quốc và Mỹ sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác trong lĩnh vực giao lưu văn hóa và bảo vệ di sản văn hóa, qua đó vun đắp làm sâu sắc thêm tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Sau chuyến tham quan, bà Bành Lệ Viên và đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump đã theo dõi các thiếu niên Mỹ trình diễn ca khúc Trung Quốc và có cuộc giao lưu thân tình với các em.

Bà Bành Lệ Viên khích lệ các em tiếp tục tìm hiểu ngôn ngữ và văn hóa Trung Quốc, đồng thời trở thành những sứ giả hữu nghị giữa Trung Quốc và Mỹ.

Bảo tàng Nghệ thuật châu Á Quốc gia là địa chỉ quan văn hóa danh tiếng của Mỹ, chuyên sưu tầm, nghiên cứu và trưng bày nghệ thuật châu Á.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (thứ 2, trái) và phu nhân Bành Lệ Viên chụp ảnh chung với Tổng thống Mỹ Donald Trump (thứ 2, phải) và phu nhân Melania Trump trong lễ đón tại Nhà Trắng ở Washington, D.C., ngày 24/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Ngày 24/9, cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã diễn ra tại Nhà Trắng, trong bối cảnh Washington và Bắc Kinh đang tìm cách hạ nhiệt những căng thẳng đang âm ỉ liên quan đến xung đột tại Trung Đông, trí tuệ nhân tạo (AI) và thương mại.

Hai nhà lãnh đạo đã có những phát biểu ngắn bên trong Nhà Trắng, ca ngợi sức mạnh của quan hệ Mỹ-Trung và đề cập đến những vấn đề dự kiến thảo luận.

Đây là cuộc gặp thứ hai trong số tối đa 4 cuộc gặp mà lãnh đạo Mỹ-Trung có thể tiến hành trước khi năm 2026 kết thúc. Hai nhà lãnh đạo đã gặp nhau một lần vào tháng 5, khi Tổng thống Trump thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc. Chuyến thăm Mỹ lần này là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của nhà lãnh đạo Trung Quốc tới Mỹ kể từ năm 2015.

Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình có thể gặp lại nhau vào tháng 11, khi Trung Quốc đăng cai Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC), và sau đó một lần nữa vào tháng 12, khi Hội nghị thượng đỉnh Nhóm 20 (G20) được tổ chức tại Miami (Mỹ).