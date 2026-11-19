Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Đệ nhất phu nhân Bành Lệ Viện chụp ảnh chung với các nhà lãnh đạo APEC ở Thâm Quyến ngày 18/11/2026. Ảnh: Điện Kremlin/DPA

Đệ nhất phu nhân Trung Quốc Bành Lệ Viện một lần nữa thu hút sự chú ý của truyền thông khi xuất hiện cùng Chủ tịch Tập Cận Bình đón Tổng thống Mỹ Donald Trump và các nhà lãnh đạo tham dự Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại thành phố Thâm Quyến tối 18/11.

Theo báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP), trong buổi tiệc chiêu đãi và chương trình biểu diễn nghệ thuật tại Trung tâm Giao lưu Quốc tế Thâm Quyến, bà Bành Lệ Viện đồng hành cùng ông Tập Cận Bình tiếp đón các nhà lãnh đạo. Phong thái thân thiện, điềm tĩnh cùng khả năng sử dụng tiếng Anh của bà tiếp tục trở thành điểm nhấn bên lề sự kiện ngoại giao này.

Xuất hiện trong bộ váy màu hồng nhạt với thiết kế cổ chữ V và cổ áo bẻ đơn giản, bà Bành Lệ Viên duy trì phong cách thanh lịch, kín đáo vốn đã trở thành dấu ấn của mình trong các hoạt động đối ngoại. SCMP nhận xét bà thể hiện sự tự nhiên, làm chủ các tương tác xã giao trong nghi thức đón tiếp.

Đây không phải lần đầu tiên khả năng ngoại ngữ của phu nhân Chủ tịch Trung Quốc thu hút sự quan tâm. Hồi tháng 9, trong chuyến thăm Mỹ của ông Tập Cận Bình, bà Bành từng gây chú ý khi trò chuyện trực tiếp với Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump bằng tiếng Anh mà không cần phiên dịch.

Tại căn cứ không quân Andrews ở bang Maryland, sau khi hai cặp vợ chồng lãnh đạo hoàn tất nghi thức chào đón, bà Bành Lệ Viên và bà Melania vừa đi vừa trò chuyện phía sau hai nhà lãnh đạo. Hai người tiếp tục trao đổi trong lúc di chuyển trên thảm đỏ, trước khi dừng lại tại khu vực diễn ra lễ đón chính thức.

Theo Reuters, cuộc trò chuyện này kéo dài hơn một phút. Những hình ảnh hai đệ nhất phu nhân trao đổi tự nhiên, không cần phiên dịch nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội và truyền thông Trung Quốc.

Sau đó, bà Bành Lệ Viên và bà Melania cùng thăm Bảo tàng Nghệ thuật châu Á thuộc Viện Smithsonian tại Washington. Tại đây, hai người gặp gỡ học sinh Mỹ và tham gia hoạt động giao lưu văn hóa. Bà Bành Lệ Viên khuyến khích các em tìm hiểu tiếng Trung và văn hóa Trung Quốc.

Những hoạt động này cho thấy vai trò ngày càng nổi bật của bà Bành Lệ Viên trong các chương trình giao lưu đối ngoại của Trung Quốc. Không chỉ xuất hiện bên cạnh Chủ tịch Tập Cận Bình tại các nghi lễ cấp cao, bà còn tham gia nhiều hoạt động liên quan đến giáo dục, văn hóa và y tế cộng đồng.

Trước khi trở thành phu nhân Chủ tịch Trung Quốc, bà Bành Lệ Viên là ca sĩ nổi tiếng, từng biểu diễn trong đoàn nghệ thuật quân đội Trung Quốc. Bà có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật và được công chúng biết đến rộng rãi. Năm 2014, bà được UNESCO bổ nhiệm làm Đặc phái viên về thúc đẩy giáo dục trẻ em gái và phụ nữ.

Trong nhiều năm qua, bà cũng tham gia các hoạt động nâng cao nhận thức về phòng chống HIV/AIDS, chăm sóc sức khỏe cộng đồng và thúc đẩy giáo dục. Những lĩnh vực này giúp bà xây dựng hình ảnh công chúng riêng, bên cạnh vai trò phu nhân của nhà lãnh đạo Trung Quốc.

Giới quan sát thường xem các hoạt động của bà Bành Lệ Viên là một phần trong nỗ lực ngoại giao văn hóa và phát huy sức mạnh mềm của Trung Quốc. Thông qua giao lưu trực tiếp, các hoạt động giáo dục và văn hóa, hình ảnh một Trung Quốc gần gũi, cởi mở được truyền tải tới công chúng quốc tế.

Trong bối cảnh quan hệ Mỹ - Trung vẫn tồn tại nhiều bất đồng về thương mại, công nghệ và an ninh, những tương tác mang tính cá nhân giữa các thành viên gia đình lãnh đạo có thể góp phần tạo không khí thân thiện hơn cho các hoạt động ngoại giao.