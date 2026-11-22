Xuất hiện trên chương trình của Fox News ngày 20/11, Đệ nhất Phu nhân Mỹ Melania Trump cho biết, mong muốn lớn nhất của bà trong dịp Giáng sinh là hòa bình, trước mắt là một lệnh ngừng bắn mới giữa Nga và Ukraine.

Bà Melania tiết lộ, các cuộc đàm phán giữa 2 bên vẫn đang diễn ra và khả năng đạt được thỏa thuận ngừng bắn trong thời gian tới vẫn còn. Theo bà, nếu cả Moscow và Kiev cùng sẵn sàng, một thỏa thuận có thể nhanh chóng được thiết lập.

"Tất nhiên là hòa bình thế giới. Nhưng trước hết, tôi thực sự mong muốn có thêm nhiều lệnh ngừng bắn. Nếu cả Ukraine và Nga đều sẵn sàng, chúng ta có thể nhanh chóng đạt được điều đó. Các cuộc đàm phán đã diễn ra, vì vậy có thể chúng ta sẽ có thêm một lệnh ngừng bắn trước Giáng sinh", bà Melania nói.

Tuy nhiên, Đệ nhất Phu nhân Mỹ không tiết lộ cụ thể các cuộc đàm phán đang tập trung vào khu vực nào, thời điểm thực hiện cũng như thời gian dự kiến của lệnh ngừng bắn. Nga, Ukraine và chính quyền Mỹ hiện chưa đưa ra bình luận về phát biểu này.

Trước đó, bà Melania từng tham gia thúc đẩy một thỏa thuận ngừng bắn nhân đạo tại thành phố Oleshky, tỉnh Kherson. Sáng kiến này được triển khai từ ngày 27/10 đến 1/11 và đã kết thúc vào đầu tháng 11.

Trong thời gian 6 ngày tạm ngừng giao tranh, 800 người đã được sơ tán khỏi khu vực. Những người được di tản, trong đó có nhiều người cao tuổi và trẻ em, được hỗ trợ nơi ở, thực phẩm và thuốc men.

Bà Melania cho biết đã tham gia vào nhiều chi tiết của quá trình triển khai thỏa thuận và bày tỏ sự hài lòng khi hoạt động sơ tán được thực hiện thành công.

Cuối tháng 10, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, sáng kiến ngừng bắn nhân đạo tại Oleshky có thể được mở rộng sang những khu vực khác.

Ông nhấn mạnh khả năng triển khai các sáng kiến tương tự nếu có sự phối hợp tích cực giữa các nhà đàm phán và Đệ nhất Phu nhân Mỹ.

Đầu tháng 11, Cao ủy Nhân quyền Quốc hội Ukraine Dmytro Lubinets xác nhận, cơ chế ngừng bắn nhân đạo quanh Oleshky đã chính thức kết thúc. Tuy nhiên, Ukraine và Nga vẫn phối hợp tìm kiếm khả năng triển khai những bước đi nhân đạo mới.

Bà Melania cho biết, bà biết đến hoàn cảnh khó khăn của người dân Oleshky trong khuôn khổ Đại hội đồng Liên hợp quốc hồi tháng 9.

Sau đó, bà tham gia thúc đẩy thỏa thuận ngừng bắn nhằm tạo điều kiện sơ tán dân thường.