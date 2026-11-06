Đệ nhất phu nhân Mỹ tiếp đại diện Nga và Ukraine, kêu gọi thúc đẩy hòa bình

Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump. (Ảnh: TTXVN phát)

Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump ngày 5/11 đã tiếp các đại diện Nga và Ukraine tại Nhà Trắng, kêu gọi hai bên tiếp tục đàm phán để tiến tới thỏa thuận hòa bình lâu dài, sau khi lệnh ngừng bắn cục bộ tại thị trấn Oleshky (tỉnh Kherson) giúp sơ tán 800 dân thường và đưa hàng cứu trợ nhân đạo vào khu vực.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, đây là cuộc gặp đầu tiên tại Nhà Trắng có sự tham gia của Đệ nhất phu nhân Mỹ và đại diện hai nước đang xung đột.

Phát biểu tại cuộc gặp, bà Melania Trump nhấn mạnh cần có một giải pháp bền vững hơn thỏa thuận ngừng bắn tạm thời, đồng thời đánh giá những diễn biến tại Oleshky có thể tạo tiền đề cho tiến trình hòa bình rộng lớn hơn giữa Moskva và Kiev.

Đệ nhất phu nhân Mỹ thông báo đã viết thư riêng cho Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, đề nghị đại diện hai chính phủ chuyển trực tiếp tới các nhà lãnh đạo mỗi nước.

Bà cũng ghi nhận sự hợp tác của hai vị tổng thống trong quá trình thực thi thỏa thuận ngừng bắn tại Oleshky, giúp sơ tán khoảng 800 dân thường và chuyển hàng cứu trợ đến những người cần hỗ trợ.

Tham dự cuộc gặp có ông Dmytro Lubinets - quan chức phụ trách bảo vệ nhân quyền của Ukraine - và bà Yana Lantratova, đại diện phía Nga. Đặc phái viên của Tổng thống Putin, ông Kirill Dmitriev, cũng tham gia cuộc họp kín tại Nhà Trắng.

Hai bên đều cảm ơn bà Melania Trump vì những đóng góp trong hoạt động nhân đạo. Theo ông Dmitriev, Tổng thống Putin đã trực tiếp chỉ đạo các cơ quan liên quan đảm bảo thực hiện thỏa thuận ngừng bắn tại địa phương.

Phía Ukraine trao tặng Đệ nhất phu nhân Melania Trump Huân chương Công chúa Olga hạng Nhất nhằm ghi nhận những đóng góp nhân đạo, trong khi ông Dmitriev tặng bà bức tranh do một em nhỏ 11 tuổi từng được sơ tán khỏi Oleshky vẽ.

Đại diện Ukraine David Arakhamia cũng đề nghị Đệ nhất phu nhân Mỹ tiếp tục hỗ trợ các hoạt động nhân đạo, đặc biệt là đoàn tụ các gia đình và đưa trẻ em Ukraine trở về.

Bà Melania Trump cho biết đã trực tiếp tham gia các khâu chuẩn bị cho hoạt động sơ tán, bao gồm xem xét bản đồ khu vực có mìn, không ảnh, tuyến đường di chuyển, khả năng tiếp cận bệnh viện, phương tiện vận tải và nguồn lực y tế. Bà không loại trừ khả năng thăm Ukraine trong tương lai.

Sau cuộc gặp, Đệ nhất phu nhân Mỹ giới thiệu với các đại diện Nga và Ukraine 2 hiện vật lịch sử trong bộ sưu tập Nhà Trắng, được lựa chọn với ý nghĩa biểu tượng về hòa bình và hòa giải giữa các quốc gia.

Trong đó có hộp dụng cụ y tế cuối thế kỷ XVIII từng được đưa khỏi Nhà Trắng sau khi quân đội Anh đốt phá tòa nhà năm 1812 và chiếc cúp năm 1899 ghi nhận vai trò ngoại giao của Pháp trong việc chấm dứt chiến tranh Mỹ - Tây Ban Nha./.