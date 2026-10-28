Đệ nhất Phu nhân Mỹ thông báo mở rộng lệnh ngừng bắn giữa Nga và Ukraine tại Kherson

Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump chủ trì cuộc họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về trẻ em, giáo dục và công nghệ trong xung đột. Ảnh: TTXVN phát

Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội ngày 27/10 rằng lệnh ngừng bắn cục bộ tại thành phố Oleshky nằm dưới sự kiểm soát của Nga đã được “mở rộng... trong tỉnh Kherson”.

Lệnh ngừng bắn, theo báo The Kyiv Independent, có hiệu lực từ sáng sớm cùng ngày, ban đầu bao phủ Oleshky và các khu vực xung quanh thuộc tỉnh Kherson, nhằm tạo điều kiện sơ tán dân thường an toàn và chuyển viện trợ nhân đạo trong những ngày tới.

Đệ nhất phu nhân Mỹ không nêu rõ phạm vi mở rộng của lệnh ngừng bắn, nhưng bà Tetiana Shelest, người đứng đầu bộ phận truyền thông của Ủy viên phụ trách nhân quyền Ukraine Dmytro Lubinets, nói với các phóng viên rằng lệnh này hiện bao phủ toàn bộ tỉnh Kherson.

Theo một tuyên bố của ông Lubinets, lệnh ngừng bắn đang được “tuân thủ đầy đủ”, với cả Ukraine và Nga đều chấp hành thỏa thuận tính đến 17 giờ 30 ngày 27/10.

Ông Lubinets nói thêm: “Tôi hy vọng mọi việc sẽ tiếp tục diễn ra theo kế hoạch đã thống nhất và chúng tôi sẽ có thể giúp đỡ những thường dân tại Oleshky đang nóng lòng chờ được hỗ trợ”.

Trong khi đó, Đệ nhất phu nhân Mỹ cho biết thêm rằng thời điểm bắt đầu được đẩy sớm hai ngày để bảo vệ dân thường và tạo điều kiện chuyển viện trợ nhân đạo.

Trước đó, trong một tuyên bố trên Telegram ngày 27/10, Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine Kyrylo Budanov xác nhận “lệnh ngừng bắn song phương” đã bắt đầu tại Oleshky, nơi đang diễn ra giao tranh.

Ông David Arakhamia, lãnh đạo đảng Đầy tớ của Nhân dân c tại Quốc hội, cho biết trong một bài đăng sau đó trên mạng xã hội rằng lệnh ngừng bắn sẽ kéo dài đến ngày 1/11 còn ông Lubinets nói thêm lệnh ngừng bắn sẽ có hiệu lực đến 22 giờ 59 ngày 1/11 theo giờ Kiev.

Các thỏa thuận đã đạt được trong những cuộc đàm phán với bà Yana Lantratova, người đứng đầu đoàn đàm phán Nga.

Một góc Oleshky. Ảnh: Andrii Sybiha/Facebook

Oleshky nằm bên kia sông Dnipro, đối diện thành phố Kherson do Ukraine kiểm soát. Thành phố này đã nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Nga kể từ khi cuộc xung đột toàn diện bùng phát vào năm 2022.

Theo ước tính của Nhà Trắng, hiện còn khoảng 1.700-2.000 người sinh sống tại Oleshky, trong đó có khoảng 50 trẻ em. Phần lớn cư dân còn lại là người cao tuổi.

Bà Melania Trump mô tả tình hình tại thành phố là "vô cùng nghiêm trọng", cho biết người dân đang rất cần được chăm sóc y tế, cung cấp thuốc men, lương thực và nước sạch.

Theo tuyên bố của Nhà Trắng, nguồn cung điện tại Oleshky rất hạn chế, nhiều tuyến đường bị gài mìn và thành phố thường xuyên phải hứng chịu các cuộc tấn công quân sự.

Đầu tháng này, theo báo The Kyiv Post tối 23/10, Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha mô tả thành phố là một "cái bẫy chết người", cho biết người dân đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng các nhu yếu phẩm, trong khi những tuyến đường thoát khỏi thành phố và khu vực sông lân cận đều bị gài mìn.

The Kyiv Post cho biết thêm ông Sybiha đã kêu gọi Liên hợp quốc, Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế và các đối tác quốc tế hỗ trợ vận chuyển hàng cứu trợ và sơ tán dân thường.