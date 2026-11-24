Đệ nhất phu nhân Melania Trump. Ảnh: Fox News

Theo Fox News, cây linh sam trắng cao khoảng 5,49m được vận chuyển từ nông trại Silent Night Evergreens ở Endeavor, Wisconsin, tới Nhà Trắng để trở thành tâm điểm trang trí tại Phòng Xanh trong năm nay.

Hoạt động vận chuyển cây bằng xe ngựa kéo là sự kiện thường niên, đánh dấu thời điểm chính thức bắt đầu mùa lễ hội tại Nhà Trắng, tiếp nối một truyền thống có từ năm 1966.

Đệ nhất phu nhân Mỹ chào đón cây thông Giáng sinh của Nhà Trắng. Video: White House