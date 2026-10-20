'Đệ nhất mỹ nhân xứ Hàn' Kim Hee Sun tái hợp người đặc biệt sau 23 năm

Kim Hee Sun được mệnh danh là "đệ nhất mỹ nhân xứ Hàn", ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng. Mới đây, nữ diễn viên khiến khán giả chú ý khi chuẩn bị tái hợp tài tử Go Soo trong dự án mới, đánh dấu lần đầu hai người đóng chung phim sau 23 năm.

Cụ thể, theo OSEN, Kim Hee Sun và Go Soo vừa xác nhận tham gia bộ phim truyền hình mới mang tên The Wife. Tác phẩm dự kiến lên sóng vào tháng 6/2027. Đáng chú ý, cả hai sẽ đảm nhận vai nam nữ chính và trở thành vợ chồng trên màn ảnh.

Kim Hee Sun tái hợp Go Soo sau 23 năm. (Ảnh OSEN)

The Wife xoay quanh những ham muốn và tình yêu trần trụi của con người, thông qua câu chuyện bi kịch về một người phụ nữ cố gắng bảo vệ bí mật bằng mọi giá nhưng cuối cùng lại rơi vào vực thẳm tăm tối hơn. Tác phẩm khai thác những lựa chọn, sự giằng xé và hành trình chuộc lỗi của nhân vật nữ chính.

Đối với Kim Hee Sun và Go Soo, đây là lần tái hợp đáng chú ý sau hơn hai thập kỷ. Năm 2003, cả hai từng đóng chung trong bộ phim My Fair Lady (Yojosuknyeo). Sau 23 năm, họ một lần nữa có cơ hội kết hợp, lần này trong mối quan hệ vợ chồng với câu chuyện mang màu sắc tâm lý, bi kịch. Sự trở lại của cặp diễn viên được kỳ vọng sẽ mang đến màn phối hợp mới mẻ, đặc biệt khi cả hai đã có thêm nhiều kinh nghiệm diễn xuất qua thời gian.

Khán giả trông chờ màn tái xuất của Kim Hee Sun. (Ảnh OSEN)

Kim Hee Sun sinh năm 1977, ra mắt làng giải trí từ đầu thập niên 1990 và nhanh chóng trở thành một trong những gương mặt nổi bật của màn ảnh Hàn Quốc. Sở hữu nhan sắc nổi bật, cô được truyền thông và khán giả ưu ái gọi là "đệ nhất mỹ nhân xứ Hàn". Nữ diễn viên ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm như Mister Q, Tomato, Sad Love Story, Faith, Angry Mom và Tomorrow. Qua nhiều giai đoạn sự nghiệp, cô không chỉ duy trì sức hút nhờ ngoại hình mà còn thử sức với những vai diễn có chiều sâu tâm lý.

Về đời tư, Kim Hee Sun kết hôn với một doanh nhân vào năm 2007. Cặp đôi có một con gái và nữ diễn viên tương đối kín tiếng khi chia sẻ về gia đình. Dù đã hoạt động nghệ thuật hơn ba thập kỷ, cô vẫn tích cực tham gia các dự án phim ảnh và chương trình giải trí. Năm 2025, Kim Hee Sun góp mặt trong bộ phim There Is No Next Life. Với The Wife, cô dự kiến trở lại màn ảnh MBC sau hai năm kể từ bộ phim Our House. Việc tiếp tục đảm nhận vai chính cho thấy nữ diễn viên vẫn duy trì hoạt động đều đặn, đồng thời lựa chọn những dự án có nội dung thiên về tâm lý và số phận con người.

Trong khi đó, Go Soo cũng có những thay đổi đáng chú ý trong sự nghiệp. Nam diễn viên xuất hiện đặc biệt trong bộ phim điện ảnh The Colony năm 2026 và chia tay công ty quản lý sau 15 năm gắn bó để bắt đầu chặng đường mới. Sự kết hợp giữa hai diễn viên kỳ cựu trong The Wife vì thế đang thu hút sự quan tâm của khán giả yêu phim Hàn.