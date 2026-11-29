Hồ Binh là một trong những nam thần nổi tiếng của làng giải trí Hoa ngữ, từng gây chú ý với chiều cao nổi bật và ngoại hình điển trai. Mới đây, nam người mẫu, diễn viên khiến khán giả quan tâm khi tiết lộ đã độc thân suốt 15 năm, đồng thời nhắc lại chuyện tình cảm dang dở.

Theo Sohu, Hồ Binh chia sẻ nhiều thông tin về cuộc sống hiện tại. Khi nói về chuyện tình cảm, Hồ Binh thẳng thắn cho biết bản thân đã độc thân 15 năm. Sau tuổi 40, anh gần như không còn bước vào những mối quan hệ yêu đương. Nam nghệ sĩ tự nhận thời trẻ từng là người quá lụy tình nhưng hiện tại lại cảm thấy việc yêu đương khá phức tạp và tiêu tốn nhiều năng lượng. Anh hài lòng với cuộc sống tự do, thoải mái như hiện tại.

Hồ Binh tiết lộ độc thân 15 năm qua.

Trong cuộc trò chuyện, Hồ Binh cũng nhắc đến Cù Dĩnh, người bạn thân thiết gắn bó với anh nhiều năm. Nam nghệ sĩ hồi tưởng khoảng thời gian bản thân rơi vào giai đoạn khó khăn, tinh thần gần như suy sụp. Khi ấy, Cù Dĩnh thường xuyên dành thời gian ở bên, kiên nhẫn động viên và giúp anh vượt qua những cảm xúc tiêu cực. Sự đồng hành của cô trở thành điều mà Hồ Binh luôn ghi nhớ.

Câu chuyện một lần nữa khiến khán giả nhắc đến mối duyên giữa hai siêu mẫu hàng đầu thập niên 1990. Hồ Binh và Cù Dĩnh từng cùng sải bước trên sàn diễn, hợp tác trong bộ phim Chân Tình Cáo Bạch. Cả hai sở hữu ngoại hình xứng đôi, thậm chí được gia đình hai bên ủng hộ.

Tuy nhiên, Cù Dĩnh từng nhiều lần khẳng định họ chưa chính thức yêu nhau. Khi Hồ Binh bày tỏ tình cảm, cô đã từ chối vì cảm thấy cả hai quá thân thiết, không có cảm giác rung động. Cù Dĩnh cũng cho biết bản thân thích mẫu đàn ông mạnh mẽ, có phần hoang dã hơn.

Sau này, Cù Dĩnh từng có những mối tình kéo dài với Lý Á Bằng và Trương Á Đông. Hiện cô sống tại Chiang Mai, Thái Lan cùng bạn đời là một cơ trưởng người Sơn Đông. Cả hai không đăng ký kết hôn hay tổ chức đám cưới, lựa chọn cuộc sống chung bình dị và cùng chăm sóc hai con gái riêng của bạn đời.

Dù không thể trở thành người yêu, Hồ Binh và Cù Dĩnh vẫn duy trì tình bạn bền chặt. Mối duyên nhiều tiếc nuối của hai người tiếp tục khiến khán giả cảm thấy day dứt sau nhiều năm.

Cù Dĩnh và Hồ Binh. (Ảnh từ Sohu)

Hồ Binh sinh năm 1971, là người mẫu, diễn viên nổi tiếng của Trung Quốc. Sở hữu chiều cao 1,89 m, gương mặt nam tính cùng vóc dáng chuẩn người mẫu, anh từng được truyền thông và công chúng ưu ái gọi là "đệ nhất mỹ nam Hoa ngữ".

Hồ Binh là một trong những gương mặt tiên phong đưa thời trang nam Trung Quốc ra thị trường quốc tế, từng xuất hiện tại nhiều tuần lễ thời trang lớn. Bên cạnh sự nghiệp người mẫu, anh còn tham gia diễn xuất trong nhiều bộ phim truyền hình, ghi dấu ấn với hình tượng lịch lãm, phong độ.