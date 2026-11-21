Trẻ mắc não mô cầu diễn tiến nặng rất nhanh. Ảnh: BVCC.

Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Đình Qui, Trưởng khoa Nhiễm, Bệnh viện Nhi đồng 2, cho biết sự nguy hiểm của bệnh do não mô cầu nằm ở tốc độ diễn tiến cực nhanh. Bệnh có thể đe dọa tính mạng người mắc chỉ trong vòng 24 giờ.

Ở trẻ em, những biểu hiện ban đầu có thể chỉ là sốt, đau đầu, nôn ói. Sau đó, trẻ có thể xuất hiện ban trên da, rơi vào tình trạng lơ mơ, hôn mê và không qua khỏi nếu không được phát hiện, điều trị kịp thời.

Theo bác sĩ Qui, bệnh có tỷ lệ di chứng từ 10-20% và tỷ lệ không qua khỏi từ 8-15%. Do đó, việc phát hiện sớm, chẩn đoán chính xác, cách ly kịp thời và điều trị nhanh chóng có ý nghĩa quan trọng, giúp người bệnh vượt qua giai đoạn nguy hiểm.

Một trong những khó khăn trong nhận diện bệnh là triệu chứng ban đầu dễ nhầm lẫn với các bệnh nhiễm siêu vi, cảm cúm thông thường. Trẻ có thể sốt, đau đầu, nôn ói, ho, sổ mũi khiến phụ huynh khó phân biệt.

Tuy nhiên, dấu hiệu cần đặc biệt lưu ý là tử ban trên da. Khi thấy trẻ xuất hiện những nốt ban đỏ thẫm hoặc tím đen, phụ huynh cần nghĩ đến khả năng mắc bệnh não mô cầu và nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để được chẩn đoán, điều trị kịp thời.

Bác sĩ Qui nhấn mạnh bệnh có thể diễn tiến nghiêm trọng chỉ trong vòng 24 giờ. Vì vậy, phụ huynh không nên chủ quan hoặc chờ triệu chứng tự thuyên giảm khi trẻ có những dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh.

Não mô cầu là bệnh nhiễm khuẩn cấp tính do vi khuẩn Neisseria meningitidis gây ra. Vi khuẩn thường cư trú ở vùng mũi họng và lây truyền chủ yếu qua đường hô hấp khi tiếp xúc gần với dịch tiết từ mũi, họng của người mang vi khuẩn hoặc người mắc bệnh.

Bệnh có thể gây viêm màng não, nhiễm khuẩn huyết và nhiều biến chứng nghiêm trọng, đe dọa tính mạng nếu không được phát hiện, điều trị kịp thời.