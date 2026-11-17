Từ kinh nghiệm đã có, TNG Land đang triển khai thêm hai dự án TNG Việt Bắc và TNG Việt Bắc 2, với tổng quy mô gần 1.500 căn hộ.

Tại Khu dân cư Đại Thắng, phường Vạn Xuân, Dự án Nhà ở xã hội do Công ty CP TNG Land triển khai đã được bàn giao và có người dân đến sinh sống. Tiếp nối kinh nghiệm từ Dự án này, doanh nghiệp đang thực hiện hai dự án TNG Việt Bắc và TNG Việt Bắc 2, với tổng quy mô 1.487 căn hộ, vốn đầu tư gần 1.901 tỷ đồng. Với số lượng hồ sơ lớn, quy trình tiếp nhận, rà soát và xét duyệt cần được thực hiện công khai, chặt chẽ.

Ông Ngô Văn Hồng, Trưởng phòng Kinh doanh, Công ty CP TNG Land, cho biết: Doanh nghiệp chú trọng kiểm tra hồ sơ, kiểm soát giao dịch, phối hợp với cơ quan chức năng và thông tin rõ các quy định để người mua hiểu quyền, nghĩa vụ của mình. Qua đó, góp phần hạn chế tình trạng mua bán suất, giao dịch trái quy định, bảo đảm căn hộ đến đúng người đủ điều kiện và có nhu cầu thực.

Còn đối với Dự án nhà ở xã hội Bình Minh Phát, với quy mô 8,429ha, dự kiến có 1.205 căn hộ thuộc 12 tòa chung cư. Hiện, 4 tòa với 286 căn đã được xây dựng.

Ông Trần Thanh Bình, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn TTB Group, cho biết: Doanh nghiệp xác định phải công khai thông tin, rà soát hồ sơ người mua, quản lý giao dịch và phối hợp với cơ quan chức năng. Trách nhiệm của chủ đầu tư không chỉ là hoàn thành công trình mà còn phải bảo đảm việc phân phối nhà ở đúng quy định.

Dự án nhà ở xã hội Bình Minh Phát, quy mô dự kiến có 1.205 căn hộ thuộc 12 tòa chung cư được cung cấp ra thị trường.

Ngày 11/12/2025, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 34/CT-TTg về chấn chỉnh, tăng cường minh bạch, phòng ngừa tiêu cực trong xét duyệt, mua bán, cho thuê nhà ở xã hội. Chỉ thị yêu cầu tăng cường hậu kiểm sau khi ký hợp đồng, theo dõi hoạt động chuyển nhượng, kịp thời phát hiện và xử lý hành vi lợi dụng chính sách để trục lợi.

Triển khai chỉ đạo này, UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Công văn số 7569/UBND-CNXD, giao các sở, ngành, địa phương phối hợp kiểm tra, xác minh đối tượng, công khai danh sách người mua và hậu kiểm việc sử dụng, chuyển nhượng nhà ở xã hội.

Ông Bùi Quang Hưng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Thái Nguyên, cho biết: Đối với nguy cơ chuyển nhượng sai đối tượng sau thời hạn 5 năm, đến nay, tỉnh chưa ghi nhận trường hợp nào trên địa bàn. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là có thể chủ quan. Kiểm soát từ sớm, từ xa là giải pháp cần thiết để ngăn ngừa vi phạm, nhất là khi một số dự án đã có căn hộ bàn giao, đưa vào sử dụng.

Toàn tỉnh hiện có 21 dự án nhà ở xã hội, dự kiến cung cấp hơn 21.291 căn hộ, với tổng vốn đầu tư trên 23.629 tỷ đồng; mục tiêu đến năm 2030, phát triển 60.000 căn.

Nhà ở xã hội là chính sách an sinh có mục tiêu, không phải phân khúc bất động sản để đầu cơ. Khi doanh nghiệp thực hiện đúng trách nhiệm, cơ quan chức năng tăng cường hậu kiểm và người dân được tiếp cận thông tin rõ ràng, chính sách mới phát huy đầy đủ giá trị. Đó là cơ sở để Thái Nguyên tăng nguồn cung nhà ở xã hội, đồng thời giữ vững nguyên tắc: đúng đối tượng, đúng mục đích, đúng ý nghĩa nhân văn.