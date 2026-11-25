Mở rộng tài chính toàn diện, đẩy lùi tín dụng đen. Ảnh: H.H

86% người lao động thường xuyên thiếu hụt tài chính

Khảo sát của Công ty cổ phần Dịch vụ Công nghệ BEAM cho thấy 86% người lao động thường xuyên thiếu hụt tài chính. Gần 30% phải co kéo chi tiêu chỉ sau 10-15 ngày nhận lương. Khoảng 44% phải vay từ người thân, ngân hàng tới tín dụng đen.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Kinh doanh BEAM, cho biết nhu cầu của công nhân thường nhỏ nhưng gấp. Cứ 5 giao dịch thì có một giao dịch diễn ra từ 22h đến 3h sáng, lúc phòng nhân sự và ngân hàng đều đã đóng cửa. “Người lao động tìm đến tín dụng đen không phải vì họ muốn, mà vì đó thường là cánh cửa mở ra nhanh nhất đúng lúc họ cần” - ông Dũng nói.

Ông Dũng thông tin, tháng 5/2025, Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng đã xét xử một đường dây cho vay qua ứng dụng với tổng số tiền giải ngân hơn 6.700 tỷ đồng; người vay đã phải trả hơn 7.900 tỷ đồng, với lãi suất lên tới 1.095%/năm. Trước đó, năm 2024, Bộ Công an đã triệt phá một đường dây khác cho vay với lãi suất từ 365% đến 1.971%/năm.

TS Châu Đình Linh - Giảng viên Trường Đại học Ngân hàng TPHCM nêu thực tế, người lao động thu 10 triệu đồng nhưng chi lúc nào cũng 12 triệu đồng, dẫn đến tiết kiệm âm 2 triệu đồng. Âm phải lấy từ đâu? Phải lấy từ các nguồn khác nhau, trong đó có việc lỡ vướng vào tín dụng đen. Từ đó, người lao động trượt dài trong sự kiệt quệ tài chính.

Hiểu biết tài chính hạn chế cũng khiến công nhân dễ sập bẫy...

Thẻ tín dụng nội địa mở thêm kênh vay chính thức

Phó Thống đốc NHNN Phạm Tiến Dũng nhấn mạnh, phát triển tài chính toàn diện không chỉ mở rộng số người có tài khoản ngân hàng mà quan trọng hơn là bảo đảm người dân, trong đó có nhóm thu nhập thấp, được tiếp cận và sử dụng các sản phẩm, dịch vụ tài chính chính thức thuận tiện, an toàn với chi phí hợp lý.

Trong tổng thể đó, thẻ tín dụng nội địa có thể trở thành công cụ hỗ trợ thanh toán, mở rộng khả năng tiếp cận tín dụng chính thức, giúp người lao động chủ động hơn trước những nhu cầu chi tiêu hợp pháp và phát sinh đột xuất.

Tuy nhiên, Phó Thống đốc lưu ý, phát triển thẻ tín dụng không đồng nghĩa với khuyến khích vay tiêu dùng bằng mọi giá. Bản chất thẻ tín dụng là một hình thức cấp tín dụng, gắn với nghĩa vụ hoàn trả của khách hàng. Do đó, mục tiêu không phải là phát hành được nhiều thẻ mà là tạo điều kiện để người dân tiếp cận những sản phẩm tài chính có trách nhiệm, phù hợp với nhu cầu và khả năng chi trả.

Thông tin về thực trạng thị trường, ông Lê Anh Dũng, Phó Vụ trưởng Vụ Thanh toán (NHNN) cho biết, đến hết tháng 9/2026, có 17 tổ chức phát hành thẻ tín dụng nội địa, với hơn 7,4 triệu thẻ đang lưu hành, tăng 63% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong giai đoạn 2021-2025, số lượng thẻ tín dụng nội địa phát hành tăng bình quân 88%/năm. So với tổng số hơn 21,1 triệu thẻ tín dụng đang lưu hành trên thị trường, thẻ tín dụng nội địa hiện chiếm khoảng 35%, cho thấy dư địa phát triển còn lớn.

Dù vậy, việc mở rộng khả năng tiếp cận và sử dụng thẻ vẫn đối mặt nhiều rào cản. Một bộ phận công nhân có thu nhập không cao, biến động hoặc đến từ nhiều nguồn khác nhau. Hồ sơ chứng minh thu nhập, lịch sử tín dụng chưa đầy đủ khiến họ khó đáp ứng điều kiện thẩm định theo phương thức truyền thống của các tổ chức tín dụng.

Bên cạnh đó, hạn mức, lãi suất, phí, thời gian miễn lãi và điều kiện phát hành của một số sản phẩm chưa thực sự phù hợp với mọi nhóm khách hàng...

Một vấn đề khác là kiến thức tài chính và thói quen sử dụng. Không ít người lao động chưa hiểu đầy đủ thẻ tín dụng là khoản vay phải hoàn trả, không phải nguồn thu nhập bổ sung. Nếu thiếu kỹ năng quản lý chi tiêu, không thanh toán đúng hạn, người sử dụng có thể phát sinh chi phí lãi và phí, làm gia tăng áp lực tài chính.

Để tháo gỡ rào cản, ông Lê Anh Dũng cho rằng, cần phát triển thẻ tín dụng nội địa theo hướng lấy nhu cầu và khả năng chi trả của người lao động làm trọng tâm, đồng thời phát huy lợi thế hạ tầng thanh toán quốc gia.

Trước hết, NHNN tiếp tục rà soát, hoàn thiện quy định về hoạt động thẻ, cấp tín dụng qua thẻ, an toàn bảo mật và bảo vệ quyền lợi người sử dụng. Các tổ chức tín dụng cần đổi mới phương thức đánh giá khách hàng trên cơ sở dữ liệu hợp pháp, kết hợp thông tin thu nhập qua tài khoản, dòng tiền, lịch sử giao dịch và lịch sử trả nợ, có sự đồng ý của khách hàng và cơ chế bảo vệ dữ liệu phù hợp.

Cùng với đó, cần thiết kế các sản phẩm có hạn mức thận trọng, quy trình đăng ký thuận tiện, công khai, minh bạch lãi suất, phí, thời gian miễn lãi, ngày đến hạn và cách tính lãi. Các tiện ích nhắc thanh toán, cảnh báo chi tiêu, theo dõi dư nợ trên ứng dụng cũng cần được phát triển để hỗ trợ người lao động quản lý tài chính cá nhân.