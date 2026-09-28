Để người làm nghề y yên tâm cống hiến

Chính sách không chỉ góp phần cải thiện thu nhập, mà còn là ghi nhận đối với những cống hiến của cán bộ, nhân viên y tế, nhất là tại tuyến cơ sở và những môi trường làm việc đặc thù.

Cán bộ, nhân viên Trung tâm y tế xã Mê Linh, Hà Nội chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Ảnh: Phạm Hùng

Mở rộng đối tượng, nâng mức hưởng phụ cấp

Theo Điều 4 của Nghị định số 350/2026/NĐ-CP, mức phụ cấp ưu đãi nghề đối với nhân viên y tế từ 30-80% được áp dụng cho các đối tượng viên chức, người lao động làm việc trong ngành Y tế ở nhiều lĩnh vực như phòng bệnh; khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng; y, dược cổ truyền; dược, mỹ phẩm; an toàn thực phẩm; thiết bị y tế; giám định y khoa, pháp y, pháp y tâm thần; dân số; bảo trợ xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội...

Chính sách này cũng áp dụng với nhân viên tại trạm y tế xã, phường, đặc khu; nhân viên y tế trường học tại cơ sở giáo dục công lập và người làm chuyên môn y tế thuộc lực lượng vũ trang.

Về nguyên tắc hưởng phụ cấp, Nghị định số 350/2026/NĐ-CP quy định, nếu một người được giao nhiều công việc với các mức phụ cấp khác nhau thì chỉ tính và hưởng phụ cấp theo mức cao nhất.

Phụ cấp ưu đãi nghề được tính theo tỷ lệ phần trăm trên hệ số lương hiện hưởng, cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, hệ số chênh lệch bảo lưu và phụ cấp thâm niên vượt khung, nếu có. Phụ cấp được trả cùng kỳ lương hằng tháng và không dùng để tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.

Từ thực tế của đơn vị trực tiếp thực hiện nhiệm vụ cấp cứu, Phó Giám đốc Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội Trần Anh Thắng cho rằng, đây là cơ sở để chính sách đãi ngộ tiếp cận sát hơn với thực tế nhân lực của ngành, nhất là những vị trí có tính chất đặc thù, áp lực công việc cao và những nơi đang cần củng cố nhân lực.

Thêm điểm tựa, giữ người làm nghề

Với những công việc có tính chất đặc thù, chính sách phụ cấp cũng được quy định theo từng vị trí, nhiệm vụ. Điển hình tại Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội, ông Trần Anh Thắng cho biết, theo Nghị định 350/2026/NĐ-CP của Chính phủ, mức phụ cấp 80% được áp dụng đối với một số vị trí công tác, trong đó có lĩnh vực hồi sức cấp cứu (bao gồm cả cấp cứu, hồi sức tích cực, chống độc).

Đối với công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, những người thực hiện nhiệm vụ nhưng không trực tiếp tiếp xúc với người bệnh được hưởng mức phụ cấp 50%. Với nhóm nhân viên hỗ trợ y tế, trong đó có nhân lực các phòng, ban và lái xe, mức phụ cấp được áp dụng là 40%.

Riêng với đội ngũ lái xe, mức phụ cấp tại Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội được nâng từ 20% lên 40%. Bởi công việc của lái xe cấp cứu ngoại viện không đơn thuần là vận chuyển người bệnh mà còn thường xuyên hỗ trợ nhân viên y tế trong quá trình cấp cứu, đồng thời tiếp xúc nhiều với người bệnh. Đặc thù công việc đặt ra những yêu cầu riêng đối với đội ngũ lái xe cấp cứu, đồng thời đòi hỏi chính sách phụ cấp, đãi ngộ phù hợp.

Đánh giá tác động của chính sách, ông Trần Anh Thắng cho rằng, phụ cấp ưu đãi nghề sẽ từng bước tạo thêm động lực để cán bộ, nhân viên y tế tiếp tục gắn bó với công việc và tạo điều kiện thu hút nhân lực về làm việc trong lĩnh vực cấp cứu ngoại viện. Thực tế, Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội vừa tuyển được 5 bác sĩ về làm việc. Theo ông Trần Anh Thắng, nếu không có những chính sách hỗ trợ và tạo động lực thì việc thu hút, giữ chân nhân lực, đặc biệt là bác sĩ sẽ rất khó khăn.

Không chỉ ở lĩnh vực cấp cứu ngoại viện, tại tuyến cơ sở, chính sách phụ cấp còn được kỳ vọng ghi nhận đúng hơn khối lượng công việc, trách nhiệm và áp lực của đội ngũ cán bộ y tế.

Trưởng phòng Dân số, Trẻ em, Bảo trợ xã hội, Phụ trách chương trình Truyền thông giáo dục sức khỏe (Trạm Y tế xã Phú Nghĩa) Trịnh Thị Hà nhấn mạnh, với cán bộ y tế cơ sở, chính sách phụ cấp ưu đãi nghề theo Nghị định số 350/2026/NĐ-CP không chỉ là hỗ trợ về vật chất mà còn là sự ghi nhận đối với những nỗ lực, trách nhiệm, sự cống hiến và cả những áp lực mà họ đang gánh vác trong công tác chăm lo sức khỏe nhân dân.

“Riêng với đội ngũ làm công tác dân số tại trạm y tế, đây là sự ghi nhận có ý nghĩa lớn lao đối với những cán bộ hằng ngày bám sát địa bàn, vừa làm công tác dân số, vừa thực hiện các nhiệm vụ về trẻ em, bảo trợ xã hội, truyền thông giáo dục sức khỏe, hỗ trợ các chiến dịch chuyên môn, cập nhật dữ liệu và nhiều công việc khác. Sự quan tâm này tiếp thêm động lực để chúng tôi tiếp tục học hỏi, thích ứng với yêu cầu mới và hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân ngay từ cơ sở”, chị Trịnh Thị Hà cho biết thêm.

Đãi ngộ sát với đặc thù, trách nhiệm và áp lực công việc là yếu tố quan trọng để người làm nghề y yên tâm cống hiến, nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Tuy nhiên, với lãnh đạo các đơn vị, hệ thống y tế thực hiện cơ chế tự chủ, chính sách mới cũng đặt ra áp lực không nhỏ trong việc cân đối và tìm kiếm nguồn tài chính để bảo đảm chi trả. Đây có lẽ là vấn đề cần tiếp tục được giải quyết bằng một “bài toán” về cơ chế, nguồn lực và phương thức tài chính phù hợp, để chính sách đãi ngộ thực sự đi vào cuộc sống.