Để người học vững tay nghề và có việc làm với thu nhập ổn định

Sinh viên Trường Trung cấp Việt Giao, TPHCM thực hành kỹ năng chế biến món ăn. Ảnh: NTCC.

Đầu tư cơ sở vật chất gắn với thực tế

Từ thực tiễn đơn vị, ông Trần Phương - Hiệu trưởng Trường Trung cấp Việt Giao (TPHCM) nhìn nhận, đầu tư cơ sở vật chất là một trong những điều kiện quan trọng để nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp. Tuy nhiên, vấn đề không chỉ nằm ở việc xây dựng trường lớp khang trang hay trang bị máy móc hiện đại, mà quan trọng hơn là đầu tư đúng trọng tâm, khai thác hiệu quả và gắn với yêu cầu thực tế của từng ngành nghề.

Đối với giáo dục nghề nghiệp, hệ thống phòng thực hành, xưởng thực hành, trang thiết bị chuyên môn và đội ngũ giảng viên có kinh nghiệm thực tiễn giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Người học cần được rèn luyện kỹ năng nghề trong điều kiện gần với môi trường làm việc thực tế, được tiếp cận công nghệ, quy trình vận hành và các tiêu chuẩn nghề nghiệp mà doanh nghiệp đang áp dụng.

Trường Trung cấp Việt Giao đang tập trung nguồn lực cho các ngành thế mạnh như Kỹ thuật chế biến món ăn, Hướng dẫn du lịch, Quản trị khách sạn và các nghiệp vụ nhà hàng – khách sạn. Việc đầu tư cần đi đôi với đổi mới chương trình đào tạo, tăng thời lượng thực hành, nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên và đẩy mạnh hợp tác với doanh nghiệp.

Sinh viên trường nghề thực hành các nghiệp vụ liên quan đến nhà hàng, khách sạn. Ảnh: NTCC.

"Theo tôi, đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, hiệu quả đầu tư cần được đánh giá không chỉ qua giá trị tài sản hay trang thiết bị được mua sắm, mà còn qua năng lực thực hành của người học, chất lượng đầu ra và khả năng đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của thị trường lao động", ông Trần Phương chia sẻ.

Là chuyên gia gắn bó nhiều năm trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp, NGƯT.TS Trần Công Chánh, nguyên Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu (trước sáp nhập) cho hay, hiện đại hoá giáo dục nói chung , nhất là đối với giáo dục nghề nghiệp đang là xu thế trong thời đại hội nhập nhằm đáp ứng nhu cầu chất lượng nguồn nhân lực cho cạnh tranh chiến lược và hợp tác phát triển bền vững.

Để giải quyết bài toán giữa phát triển và công bằng xã hội (đây vừa là mục tiêu vừa là động lực), bên cạnh việc đầu tư hiện đại hoá hướng tới chuẩn khu vực và quốc tế về Giáo dục, trong đó cần đặc biệt chú trọng đến giáo dục nghề nghiệp. Đây là một lĩnh vực hướng đến giải quyết nhu cầu nghề nghiệp và việc làm bền vững cho cộng đồng gắn với an sinh xã hội; bảo đảm hài hoà cơ cấu, loại hình và chất lượng nguồn nhân lực cho phát triển bền vững.

Quan tâm người học là đồng bào dân tộc thiểu số

Tạo sinh kế và việc làm ổn định với mức thu nhập tốt là đích đến của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Ảnh: NTCC.

NGƯT.TS Trần Công Chánh cho rằng, trong chiến lược chung cần chú trọng đến chính sách đảm bảo bình đẳng trong tiếp cận và thụ hưởng thành quả và giá trị của giáo dục nói chung, đặc biệt là giáo dục nghề nghiệp; giúp các đối tượng yếu thế, đồng bào dân tộc thiểu số có cơ hội đến với nghề nghiệp, việc làm, thu nhập bền vững và chất lượng cuộc sống.

Chung quan điểm trên, ông Trần Phương nhấn mạnh, với đối tượng người học là đồng bào dân tộc thiểu số, vùng khó khăn thì giáo dục nghề nghiệp không chỉ là hoạt động đào tạo nhân lực mà còn là một giải pháp quan trọng để tạo sinh kế, nâng cao thu nhập và góp phần giảm nghèo bền vững.

Nhiều em có năng lực và mong muốn học nghề nhưng gặp khó khăn về kinh tế, chi phí đi lại, ăn ở, ngoại ngữ, điều kiện tiếp cận công nghệ hoặc thiếu thông tin về cơ hội việc làm. Vì vậy, nếu chỉ tổ chức tuyển sinh mà không có cơ chế hỗ trợ phù hợp thì rất khó bảo đảm các em có thể theo học đến cùng và tìm được công việc tốt sau khi tốt nghiệp.

Hằng năm, Trường Trung cấp Việt Giao thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương ở các tỉnh/thành, các trung tâm GDNN-GDTX, doanh nghiệp và các tổ chức liên quan để khảo sát nhu cầu, tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh đúng đối tượng và xây dựng phương án hỗ trợ phù hợp.

Ngoài ra, nhà trường cũng đã nghiên cứu triển khai các chương trình kết nối đào tạo nghề cho thanh niên ở vùng khó khăn, tổ chức học chuyển đổi nghề, nâng cao kỹ năng tay nghề, ưu tiên những ngành có khả năng tạo việc làm thiết thực như chế biến món ăn, nhà hàng – khách sạn và các lĩnh vực dịch vụ phù hợp với điều kiện từng địa phương.

Ông Phương dẫn giải: "Với người học ở địa phương có tiềm năng du lịch, nhà trường đã phối hợp đào tạo nghiệp vụ phục vụ du lịch, hướng dẫn du lịch, chế biến món ăn đặc sản và phát triển dịch vụ du lịch cộng đồng. Còn các nơi có nhu cầu lao động trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn hoặc bếp ăn tập thể, có thể xây dựng chương trình đào tạo gắn với nhu cầu tuyển dụng cụ thể".

Bên cạnh đó, Trường Trung cấp Việt Giao cũng tổ chức tư vấn đầy đủ về các chính sách miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập theo đúng đối tượng, ngành nghề, điều kiện và quy định hiện hành. Việc hỗ trợ luôn được thực hiện công khai, minh bạch, đúng đối tượng và gắn với khả năng hoàn thành chương trình học của người học, tạo sinh kế bền vững cho người học.