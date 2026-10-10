Để người đu bám trên xe bồn, tài xế bị phạt 28 triệu đồng

Ngày 10/10, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hà Nội cho biết, Đội CSGT đường bộ số 11 đã lập biên bản xử lý một tài xế xe trộn bê tông có hành vi vi phạm quy định về trật tự, an toàn giao thông.

Trước đó, ngày 6/10, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại hình ảnh một xe bồn trộn bê tông lưu thông trên đường Làng Văn hóa, Hà Nội. Đáng chú ý, biển kiểm soát phía sau phương tiện bị che lấp, trong khi một công nhân đu bám bên ngoài thành xe dù phương tiện đang di chuyển và bồn trộn vẫn hoạt động.

Ảnh cắt từ clip.

Hình ảnh trên nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi hành vi đu bám bên ngoài xe đang lưu thông tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Đội CSGT đường bộ số 11 đã tiến hành xác minh, làm rõ người điều khiển phương tiện là anh N.Q.N. (sinh năm 1980, trú tại Hà Nội) và mời tài xế đến trụ sở làm việc.

Căn cứ kết quả xác minh, lực lượng chức năng lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế N. về hai hành vi: để người đu bám bên ngoài thành xe khi xe đang chạy và điều khiển phương tiện có biển số bị che lấp.

Video được người dân quay lại.

Tổng mức tiền phạt đối với hai hành vi là 28 triệu đồng, đồng thời tài xế bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Liên quan đến vụ việc, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội khuyến cáo các doanh nghiệp vận tải và người điều khiển phương tiện cần nghiêm túc chấp hành quy định về trật tự, an toàn giao thông.

Đặc biệt, tài xế không được để người đu bám bên ngoài phương tiện khi đang di chuyển; đồng thời phải kiểm tra, bảo đảm biển kiểm soát được lắp đặt đúng quy định, rõ chữ số và không bị che khuất.

Lực lượng chức năng sẽ tiếp tục kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm nhằm phòng ngừa tai nạn, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.