Để người đu bám khi xe đang chạy, tài xế bị xử phạt

Trước đó, Đội CSGT số 11 nhận được thông tin phản ánh của người dân với hình ảnh ghi lại một chiếc xe bồn bê tông lưu thông trên đường Làng Văn hóa (xã Đoài Phương, Hà Nội) có biển số phía sau bị che lấp. Điều nguy hiểm hơn, trong lúc xe di chuyển và bồn trộn vẫn đang quay, một công nhân cũng đu bám bên ngoài thành xe, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Hình ảnh vi phạm do người dân ghi lại.

Tiếp nhận thông tin, đơn vị đã khẩn trương xác minh, xác định người điều khiển phương tiện là anh N.Q.N. (SN 1980).

Căn cứ điểm p khoản 5 Điều 6 và điểm b khoản 8 Điều 13 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 238/2025/NĐ-CP, Đội CSGT số 11 đã lập biên bản xử lý tài xế về hai hành vi: để người đu bám bên ngoài thành xe khi xe đang chạy và điều khiển xe có biển số bị che lấp.

CSGT làm việc, lập biên bản vi phạm hành chính đối với người điều khiển xe.

Tổng mức phạt đối với tài xế N.Q.N. là 28 triệu đồng đồng thời trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Phòng CSGT Công an TP Hà Nội khuyến cáo các doanh nghiệp vận tải và người điều khiển phương tiện chấp hành nghiêm quy định về trật tự, an toàn giao thông; tuyệt đối không để người đu bám bên ngoài xe khi đang lưu thông, bảo đảm biển số được lắp đặt đúng quy định, không bị che lấp. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.