Để người dân vùng biên không đứng ngoài chuyển đổi số

Cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu Tén Tằn hướng dẫn người dân sử dụng tiện ích số, làm thủ tục qua lại biên giới và quét mã QR tố giác tội phạm (Ảnh: HC).

Thanh Hóa có 213,6km đường biên giới đất liền, tiếp giáp tỉnh Hủa Phăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Sau khi tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, toàn tỉnh có 32 xã, phường khu vực biên giới, gồm 16 xã biên giới đất liền và 16 xã, phường khu vực biên giới biển.

Ở nhiều địa bàn miền núi, dân cư phân bố không tập trung, điều kiện kinh tế còn khó khăn, khả năng tiếp cận công nghệ giữa các nhóm dân cư cũng không đồng đều. Vì vậy, để chuyển đổi số thực sự đi vào đời sống, việc tuyên truyền không thể chỉ dừng ở phổ biến thông tin mà phải bắt đầu từ những thao tác cụ thể, thiết thực với người dân.

Từ yêu cầu đó, các đơn vị BĐBP tỉnh Thanh Hóa tăng cường phối hợp với cấp ủy, chính quyền, lực lượng chức năng và các tổ chức đoàn thể, trực tiếp hướng dẫn người dân sử dụng những tiện ích số phục vụ đời sống, giải quyết thủ tục hành chính và giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn.

“Cầm tay chỉ việc” cho người dân

Tại xã biên giới Mường Lát, Đồn Biên phòng cửa khẩu Tén Tằn được giao phụ trách địa bàn 5 thôn, khu phố với 1.656 hộ, 7.044 nhân khẩu, gồm 6 dân tộc cùng sinh sống. Trong đó, đồng bào dân tộc Thái chiếm 63,4%; tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo còn khoảng 25%. Từ đặc điểm địa bàn, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng cửa khẩu Tén Tằn xây dựng kế hoạch, phân công các tổ công tác xuống cơ sở, phối hợp với Công an xã, MTTQ, Đoàn Thanh niên và các lực lượng địa phương tuyên truyền, hướng dẫn Nhân dân tiếp cận công nghệ số.

Tại Nhà văn hóa khu phố Tén Tằn, cán bộ Biên phòng cùng đoàn viên, thanh niên trực tiếp hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng ứng dụng VNeID, xác thực tài khoản định danh điện tử, tích hợp giấy tờ, tiếp cận dịch vụ công trực tuyến và khai thác các tiện ích trên môi trường số.

Với người cao tuổi hoặc những người chưa thành thạo điện thoại thông minh, cách hướng dẫn cũng được điều chỉnh cho phù hợp. Cán bộ không chỉ giới thiệu mà trực tiếp thao tác cùng người dân, giải thích từng bước theo phương châm dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện.

Ông Vi Văn Biên (70 tuổi), cựu chiến binh khu phố Tén Tằn cho biết, trước đây nhiều tiện ích trên điện thoại thông minh còn khá xa lạ với ông. Sau khi được cán bộ trực tiếp hướng dẫn, ông từng bước biết sử dụng VNeID và tra cứu một số thông tin cần thiết. Theo ông Biên, việc được hướng dẫn cụ thể, trực tiếp giúp người lớn tuổi dễ tiếp cận công nghệ hơn, thay vì chỉ nghe phổ biến hoặc tự tìm hiểu.

Cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu Tén Tằn phối hợp với các lực lượng hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng VNeID và các tiện ích số (Ảnh: HC).

Cùng tham gia hỗ trợ Nhân dân, bà Hà Mai Phương, Phó Bí thư Đoàn xã Mường Lát cho biết, đoàn viên, thanh niên phát huy lợi thế về công nghệ, phối hợp với cán bộ Biên phòng hướng dẫn từng người dân, nhất là những trường hợp còn lúng túng khi sử dụng điện thoại thông minh. Qua đó, người dân từng bước hình thành thói quen khai thác các tiện ích số phục vụ cuộc sống.

Chuyển đổi số cũng được ứng dụng trực tiếp vào nhiệm vụ tại khu vực cửa khẩu. Tại Trạm kiểm soát cửa khẩu Tén Tằn, công nghệ hỗ trợ cán bộ trong công tác kiểm tra, kiểm soát; đồng thời giúp người dân chủ động tiếp cận thông tin về quy trình, thủ tục xuất nhập cảnh, góp phần giảm thời gian tìm hiểu và thực hiện thủ tục.

Thêm “cánh tay nối dài” giữ bình yên biên giới

Không chỉ giúp người dân tiếp cận các tiện ích hành chính, công nghệ số đang được Đồn Biên phòng cửa khẩu Tén Tằn sử dụng như một kênh kết nối với cơ sở trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự.

Cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu Tén Tằn hướng dẫn người dân quét mã QR phục vụ tiếp nhận thông tin, tố giác tội phạm tại Trạm cửa khẩu Tén Tằn (Ảnh: HC).

Điểm nhấn trong cách làm tại Tén Tằn là ứng dụng mã QR vào tuyên truyền pháp luật và tiếp nhận thông tin về an ninh, trật tự. Đến nay, Đồn Biên phòng cửa khẩu Tén Tằn đã triển khai gần 250 mã QR tuyên truyền và tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm tại nhà văn hóa, khu dân cư và nhiều địa điểm công cộng.

Theo Thiếu tá Dương Văn Quỳnh, Phó Trưởng Công an xã Mường Lát, việc phối hợp triển khai mã QR tạo thuận lợi cho người dân cung cấp thông tin, tố giác các hành vi vi phạm pháp luật; đồng thời giúp lực lượng Công an và Biên phòng có thêm nguồn tin từ cơ sở để chủ động nắm tình hình, phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.

Những mã QR nhỏ được đặt tại các khu dân cư đã tạo thêm một kênh kết nối giữa người dân với lực lượng chức năng. Khi việc phản ánh trở nên thuận tiện hơn, người dân có thêm điều kiện tham gia phát hiện, cung cấp thông tin về những vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự ngay từ cơ sở.

Cán bộ Đồn Biên phòng Yên Khương tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng các tiện ích số, góp phần đưa chuyển đổi số đến gần hơn với đồng bào khu vực biên giới (Ảnh: HC).

Thượng tá Nguyễn Đình Hùng, Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu Tén Tằn cho biết, chuyển đổi số ở địa bàn biên giới là quá trình lâu dài, đòi hỏi sự kiên trì bởi điều kiện kinh tế, thiết bị và khả năng sử dụng công nghệ của người dân còn khác nhau.

Vì vậy, cán bộ Biên phòng không chỉ làm nhiệm vụ tuyên truyền mà còn trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ để người dân biết, hiểu và sử dụng được các tiện ích số.

Từ những thao tác tưởng chừng đơn giản như cài đặt VNeID, sử dụng dịch vụ công trực tuyến đến quét mã QR để gửi thông tin, chuyển đổi số đang dần hiện diện trong đời sống ở các bản làng biên giới. Đằng sau mỗi tiện ích ấy là sự kiên trì của những người lính quân hàm xanh trong việc bám địa bàn, gần dân, sát dân.

Khi người dân có thể tự sử dụng công nghệ để giải quyết công việc, tiếp cận thông tin và kết nối với lực lượng chức năng, chuyển đổi số không còn là khái niệm xa lạ mà trở thành một phần của đời sống vùng biên. Qua đó, góp phần nâng cao đời sống Nhân dân, củng cố thế trận Biên phòng toàn dân, giữ vững an ninh, trật tự và xây dựng biên giới Thanh Hóa ngày càng phát triển, bình yên.