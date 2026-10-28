Để người dân Vạn Phú tiếp cận dịch vụ y tế thuận lợi

Y, bác sĩ Trạm Y tế xã Vạn Phú tổ chức thăm khám miễn phí tại gia đình bà Nguyễn Thị Bưởi, ở xóm Cả.

Bà Nguyễn Thị Bưởi, sinh năm 1949, ở thôn Cả, xã Vạn Phú, tuổi cao thường xuyên đau ốm, đi lại khó khăn và sống neo đơn. Thấu hiểu hoàn cảnh của bà, trong chương trình khám sức khỏe miễn phí cho người dân, đội ngũ y, bác sĩ Trạm Y tế xã Vạn Phú đã đến tận nhà thăm khám, tư vấn sức khỏe.

Hoạt động này không chỉ giúp bà được tiếp cận dịch vụ y tế kịp thời mà còn thể hiện sự quan tâm, sẻ chia với người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn. Ông Nguyễn Văn Biên, cháu bà Bưởi chia sẻ: Với người cao tuổi, đi lại khó khăn như bà, việc được khám bệnh tại nhà rất thiết thực, giúp gia đình yên tâm hơn.

Những ngày này, xã Vạn Phú đang tích cực triển khai chương trình khám sức khỏe miễn phí, tạo điều kiện để người dân được thăm khám thuận lợi ngay tại địa phương. Trạm Y tế xã linh hoạt bố trí các điểm khám tại nhà văn hóa thôn. Với những thôn có địa bàn rộng, giao thông đi lại khó khăn, Trạm tổ chức các đợt khám lưu động, đến tận nơi phục vụ người dân.

Cách làm này giúp tiết kiệm thời gian, công sức đi lại, đồng thời tạo điều kiện để người cao tuổi, người khuyết tật và những trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt được chăm sóc sức khỏe kịp thời.

Người dân xã Vạn Phú được khám sàng lọc tại nhà văn hóa xóm.

Ông Trần Xuân Thịnh, Phó Giám đốc Trạm Y tế xã Vạn Phú, cho biết: Trong đợt khám sức khỏe định kỳ này, Trạm đã huy động nhân lực, phương tiện, tổ chức các tổ khám lưu động đến tận nhà những trường hợp tuổi cao, sức yếu, không thể đi lại và người khuyết tật trên địa bàn. Nhờ chủ động triển khai các hình thức khám phù hợp với điều kiện thực tế, công tác khám sức khỏe được thực hiện đúng tiến độ đề ra, từng bước đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân.

Đến hết đợt 3 triển khai khám sức khỏe định kỳ, xã Vạn Phú đã khám cho 20.307/20.588 người, đạt 98,6%. Kết quả này cho thấy nỗ lực của địa phương trong việc mở rộng độ bao phủ dịch vụ y tế, đưa công tác chăm sóc sức khỏe đến gần hơn với người dân.

Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn còn những khó khăn nhất định. Nhân lực tại Trạm Y tế xã còn mỏng, thiếu nhân sự ở một số chuyên khoa. Đến nay, địa phương còn gần 300 người chưa tham gia khám sức khỏe, chủ yếu là người đi làm ăn xa chưa thể trở về, người cao tuổi và người khuyết tật gặp khó khăn trong đi lại.

Trước thực tế này, xã Vạn Phú tiếp tục rà soát, phân loại từng nhóm đối tượng, tăng cường tuyên truyền, vận động và linh hoạt tổ chức khám tại nhà đối với những trường hợp không có khả năng đi lại, với quyết tâm không để người dân bị bỏ lại phía sau trong công tác chăm sóc sức khỏe.