Để người dân từng bước làm quen với giao dịch số

Cán bộ Agribank Bắc Thanh Hóa hướng dẫn người dân thực hiện các giao dịch ngân hàng số.

Với chị Phạm Thị Đức, ở phường Ngọc Sơn, thanh toán không dùng tiền mặt trước đây chưa phải là lựa chọn thường xuyên. Chị Đức chia sẻ: “Trước đây, tôi thường giao dịch bằng tiền mặt. Kể cả những việc như gửi tiết kiệm hay nộp các loại thuế, phí của gia đình... Giờ đây, những công việc ấy đã đơn giản hơn. Tôi có thể chuyển tiền ngay trên điện thoại, mua hàng thì thanh toán bằng thẻ hoặc quét mã QR. Các khoản tiền điện, nước, học phí, viện phí cũng có thể thực hiện bằng phương thức điện tử”.

Câu chuyện của chị Đức phần nào cho thấy sự thay đổi trong cách người dân thực hiện các giao dịch tài chính. Những khoản thanh toán vốn quen với tiền mặt nay đã có thêm nhiều lựa chọn. Với người thường xuyên sử dụng điện thoại thông minh, chuyển tiền hay thanh toán bằng mã QR, thẻ ngân hàng đã trở thành những thao tác khá quen thuộc. Trong khi đó, với người lớn tuổi hoặc chưa thường xuyên sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử, việc làm quen với các phương thức này vẫn cần thời gian và sự hướng dẫn cụ thể.

Trong quá trình thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, thanh toán không dùng tiền mặt là một trong những lĩnh vực có sự thay đổi rõ nét. Tại Thanh Hóa, các chi nhánh Agribank hiện quản lý hơn 900.000 thẻ có hiệu lực. Đến ngày 31/8/2026, thu dịch vụ thẻ của 3 chi nhánh đạt khoảng 19,4 tỷ đồng. Cùng với việc mở rộng số lượng người sử dụng thẻ, các chi nhánh cũng chú trọng hướng dẫn khách hàng lựa chọn phương thức thanh toán phù hợp với nhu cầu và sử dụng an toàn. Trong đó, Thẻ tín dụng nội địa Lộc Việt là một lựa chọn dành cho khách hàng có nhu cầu chi tiêu, mua sắm và thanh toán hàng hóa, dịch vụ trong nước. Khách hàng sử dụng thẻ trong phạm vi hạn mức tín dụng được cấp và thực hiện thanh toán theo các điều kiện, quy định của sản phẩm.

Chuyển đổi số cũng không chỉ diễn ra ở những giao dịch mua bán hay chuyển tiền hằng ngày. Trong năm 2026, các chi nhánh Agribank trên địa bàn tỉnh đã hỗ trợ 10 kiosk cho 9 trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã, phường và 35 kiosk tại các bệnh viện. Việc đưa các thiết bị này vào sử dụng góp phần hỗ trợ số hóa thủ tục hành chính và thanh toán tại các đơn vị, tạo thêm phương thức để người dân thực hiện một số công việc khi đến giao dịch.

Từ việc thanh toán tiền điện trên điện thoại, quét mã QR khi mua hàng, sử dụng thẻ tại các điểm thanh toán đến thực hiện một số khoản thu tại bệnh viện hay cơ quan hành chính, những phương thức giao dịch điện tử đang dần xuất hiện trong nhiều công việc quen thuộc. Trong quá trình thay đổi cách thức giao dịch, Thẻ tín dụng nội địa Lộc Việt là một trong những lựa chọn được các chi nhánh Agribank đưa đến khách hàng, bên cạnh các phương thức thanh toán điện tử khác.

Để Thẻ tín dụng nội địa Lộc Việt cũng như các phương thức thanh toán số thực sự trở thành công cụ quen thuộc, các ngân hàng đã phân công cán bộ, nhân viên trực tiếp hướng dẫn người dân cách sử dụng thẻ, nắm rõ hạn mức tín dụng, thời hạn thanh toán, các khoản phí liên quan và những lưu ý trong bảo mật thông tin. Việc tư vấn, hỗ trợ trong quá trình sử dụng giúp khách hàng chủ động hơn trong kiểm soát chi tiêu và thực hiện các giao dịch an toàn. Cùng với đó, việc mở rộng các điểm chấp nhận thanh toán, triển khai các phương thức giao dịch điện tử và hỗ trợ thanh toán tại các cơ quan hành chính, bệnh viện... cũng tạo thêm điều kiện để người dân từng bước làm quen với giao dịch số.