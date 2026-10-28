Để người dân tiếp cận chính sách bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm xã hội cơ sở Long Xuyên tuyên truyền, tư vấn chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện đến người dân phường Mỹ Thới.

Theo Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang Huỳnh Tấn Phố, toàn tỉnh hiện có 352.258 người tham gia bảo hiểm xã hội, đạt 18,86% lực lượng lao động trong độ tuổi; 239.075 người tham gia bảo hiểm thất nghiệp, đạt 12,8%. Cả hai chỉ tiêu đều vượt kế hoạch 9 tháng năm 2026.

9 tháng năm 2026, ngành bảo hiểm xã hội tỉnh giải quyết chế độ cho 74.383 người, hiện chi trả lương hưu, trợ cấp hằng tháng cho 38.129 người. Từ ngày 1/7/2025 đến ngày 30/9/2026, tổng số tiền chi trả đạt hơn 8.354 tỷ đồng. Thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024, toàn tỉnh có 479 người đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm được hưởng lương hưu.

Tại xã Long Kiến, đại diện hơn 30 doanh nghiệp, hộ kinh doanh tham dự hội nghị đối thoại với cơ quan thuế, Công an xã và Bảo hiểm xã hội cơ sở Chợ Mới. Những vấn đề liên quan đến việc tham gia, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được cán bộ chuyên môn trực tiếp giải đáp.

Phó Chủ tịch UBND xã Long Kiến Hồ Chí Cường cho biết UBND xã yêu cầu các doanh nghiệp nghiêm túc thực hiện việc đóng đầy đủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động. Khi doanh nghiệp thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, người lao động mới có thể yên tâm làm việc, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người lao động.

Bên cạnh nhóm lao động làm việc tại doanh nghiệp, việc vận động nông dân, người buôn bán nhỏ và lao động tự do tham gia bảo hiểm xã hội vẫn là bài toán không dễ giải. Hiện toàn tỉnh có 84.576 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, chiếm 4,53% lực lượng lao động, vượt chỉ tiêu 0,01%, chỉ tăng 2.985 người so với cuối năm 2025.

Kết quả này cho thấy nỗ lực của ngành bảo hiểm xã hội, nhưng cũng phản ánh những khó khăn trong việc mở rộng diện bao phủ. Với nông dân, người lao động tự do có thu nhập không ổn định chưa hiểu đầy đủ chính sách hoặc còn lo lắng về khả năng duy trì việc đóng trong nhiều năm, vì vậy việc tham gia rồi bỏ dở vẫn có thể xảy ra.

Để tháo gỡ khó khăn, tỉnh dự kiến hỗ trợ thêm tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện từ ngân sách địa phương, với mức hỗ trợ 40% đối với hộ nghèo, 30% đối với hộ cận nghèo, 30% đối với đồng bào dân tộc thiểu số và 10% đối với người dân tại xã đảo, đặc khu. Bảo hiểm xã hội tỉnh kiến nghị Chính phủ nâng mức hỗ trợ đối với các nhóm đối tượng khác từ 20% lên 40% theo Nghị định số 159/2025/NĐ-CP. Đối với người thu nhập thấp, khi số tiền phải tự đóng giảm xuống, người dân có thêm điều kiện tham gia và duy trì chính sách lâu dài.

Bảo hiểm xã hội cơ sở Chợ Mới chi trả quyền lợi bảo hiểm cho người dân xã đảo Cù Lao Giêng.

Một vấn đề đáng lo ngại khác là tình trạng chậm đóng, nợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp. Đến tháng 9/2026, tổng số tiền nợ đóng trên địa bàn tỉnh là 156,822 tỷ đồng, trong đó có 330 đơn vị ngừng hoạt động, giải thể, phá sản hoặc không còn người đại diện theo pháp luật, với số tiền nợ 67,896 tỷ đồng.

Đây là khoản nợ khó thu hồi, người chịu ảnh hưởng trực tiếp chính là người lao động, những người đã làm việc, trông chờ vào việc doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ đóng bảo hiểm để bảo đảm quyền lợi của mình. Trước thực trạng này, bảo hiểm xã hội tỉnh tăng cường kiểm tra, đôn đốc và xử lý các đơn vị vi phạm. Đến ngày 9/10, ngành kiểm tra 113 đơn vị, thu hồi hơn 6,6 tỷ đồng tiền chậm đóng và xử phạt 33 đơn vị, với tổng số tiền 433 triệu đồng.

Tại buổi làm việc với bảo hiểm xã hội tỉnh vừa qua, bà Lý Anh Thư, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh: “Chăm lo cho người dân là trách nhiệm của các ngành, các cấp. Mục tiêu cốt lõi của mọi chính sách là làm sao cho người dân được thụ hưởng chế độ một cách tốt nhất, dễ dàng nhất và công bằng nhất”.

Bà Lý Anh Thư đề nghị ngành bảo hiểm xã hội tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người cao tuổi, người dân ở vùng sâu, vùng xa, xã đảo tiếp cận các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bảo đảm quyền lợi lâu dài.

Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang Đặng Văn Nở khẳng định ngành sẽ lấy sự hài lòng và quyền lợi tối đa của người dân làm thước đo. Để lời cam kết ấy trở thành kết quả cụ thể, cần sự phối hợp đồng bộ của các cấp, ngành, doanh nghiệp và chính người tham gia. Mỗi đơn vị thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, mỗi hồ sơ được giải quyết đúng hạn, mỗi khoản hỗ trợ đến tay người dân kịp thời đều góp phần củng cố niềm tin vào chính sách an sinh.