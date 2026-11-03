Để người dân thực sự trở thành chủ thể tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Đây là định hướng trọng tâm được Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương Nguyễn Quang Đức nhấn mạnh tại buổi làm việc với Thành ủy Quảng Ninh để nghiên cứu, khảo sát phục vụ xây dựng Đề án "Phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị".

Đổi mới phương thức quản trị, nâng cao hiệu quả dân chủ ở cơ sở

Báo cáo tại cuộc làm việc cho thấy, thời gian qua, thành phố Quảng Ninh đã đạt nhiều kết quả quan trọng trong phát huy quyền làm chủ của nhân dân; nổi bật là sự tham gia tích cực của người dân vào công tác xây dựng Đảng, chính quyền, hoạch định chính sách, sắp xếp đơn vị hành chính cũng như tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, đối thoại trực tiếp, giải quyết kiến nghị luôn được các cấp ủy, chính quyền quan tâm thực hiện bài bản. Công tác cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, nâng cao chất lượng quản trị, phục vụ. Địa phương từng bước đổi mới phương thức quản lý, hướng tới mục tiêu quản trị đô thị thông minh dựa trên nền tảng dữ liệu số.

Quang cảnh buổi làm việc. . Ảnh: Nguyễn Thanh (Q.M.G)

Phát biểu trao đổi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Quảng Ninh Đinh Hữu Thành khẳng định, địa phương luôn xác định trọng tâm của việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân là nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền trong tiếp nhận, đối thoại, giải quyết dứt điểm các kiến nghị chính đáng của người dân. Thành phố chú trọng phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc cùng các tổ chức chính trị - xã hội trong tập hợp, vận động nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, gắn liền với nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội.

Song song đó, thành phố tiếp tục đẩy mạnh thực hành dân chủ ở cấp xã, đặc biệt trong điều kiện vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Hoạt động của Mặt trận, các đoàn thể ngày càng hướng mạnh về khu dân cư, tập trung giải quyết những vấn đề dân sinh thiết thực; chú trọng chăm lo đời sống công nhân, tổ chức đối thoại, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Thành ủy Quảng Ninh Đinh Hữu Thành phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Nguyễn Thanh (Q.M.G)

Nhấn mạnh cấp xã là cấp chính quyền gần dân nhất, trực tiếp tổ chức thực hiện, kiểm nghiệm hiệu quả phát huy quyền làm chủ của nhân dân, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Quảng Ninh Đinh Hữu Thành cho rằng, cần tiếp tục nâng cao năng lực, bảo đảm điều kiện hoạt động cho chính quyền cơ sở; đồng thời thiết kế phương thức phù hợp để người cao tuổi, đồng bào dân tộc thiểu số, công nhân lao động có điều kiện đóng góp ý kiến, giám sát hoạt động của chính quyền. Thành ủy Quảng Ninh sẽ tiếp tục chỉ đạo hoàn thiện báo cáo, bổ sung các mô hình, cách làm từ thực tiễn địa phương nhằm cung cấp thêm cơ sở thực tiễn phục vụ Ban Chỉ đạo nghiên cứu, hoàn thiện Đề án.

Hoàn thiện cơ chế giám sát, khơi dậy trí tuệ của nhân dân

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương Nguyễn Quang Đức ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố cùng các sở, ban, ngành trong công tác phối hợp, chuẩn bị kỹ lưỡng nội dung phục vụ đoàn khảo sát. Từ những kết quả thực tiễn sinh động tại Quảng Ninh, Trưởng đoàn khảo sát nhấn mạnh việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân phải được cụ thể hóa bằng những hành động thiết thực, trước hết là thái độ cầu thị lắng nghe, tăng cường đối thoại, giải quyết thấu đáo mọi kiến nghị chính đáng của người dân.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương Nguyễn Quang Đức phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Nguyễn Thanh (Q.M.G)

Để từng bước hoàn thiện cơ chế thực hiện dân chủ ở cơ sở, Phó Bí thư Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương Nguyễn Quang Đức đề nghị thành phố rà soát đồng bộ hệ thống các quy định pháp luật có liên quan, bám sát tinh thần chỉ đạo tại Chỉ thị số 09 của Bộ Chính trị. Đặc biệt, địa phương cần tập trung nghiên cứu xây dựng, sớm ban hành bộ tiêu chí “Ba công khai, ba giám sát” ngay trong quý I/2027, lấy đó làm căn cứ chuẩn hóa để Mặt trận Tổ quốc các cấp thực hiện quyền giám sát đối với hoạt động của hệ thống cơ quan nhà nước.

Đóng góp định hướng cho việc xây dựng văn kiện, Trưởng đoàn khảo sát đề nghị trong dự thảo Nghị quyết cần bổ sung, phân tích sâu sắc, làm rõ hơn những hạn chế còn tồn tại trong công tác phát huy trí tuệ, sáng kiến của các tầng lớp nhân dân; đồng thời chủ động nhận diện, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn tình trạng lợi dụng dân chủ để chống phá Đảng, Nhà nước. Điểm cốt lõi cần làm rõ là vai trò chủ động của người dân trong đời sống chính trị - xã hội, từng bước chuyển mạnh từ vị thế là đối tượng được lấy ý kiến sang thực sự trở thành chủ thể trực tiếp đề xuất, tham gia xây dựng, lựa chọn những công việc phục vụ lợi ích chung của cộng đồng.

Phó Bí thư Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương Nguyễn Quang Đức khẳng định Tổ biên tập sẽ nghiêm túc tiếp thu, chắt lọc tối đa những kinh nghiệm quý, các mô hình hay, cách làm sáng tạo từ thực tiễn Thành phố Quảng Ninh để bổ sung vào báo cáo tổng kết thực tiễn. Qua đó, cơ quan soạn thảo sẽ tiếp tục hoàn thiện dự thảo Nghị quyết với chất lượng cao nhất, bảo đảm các chủ trương, chính sách khi ban hành có tính khả thi cao, đáp ứng trọn vẹn yêu cầu phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong giai đoạn phát triển mới.