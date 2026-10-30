Để người dân thực sự cùng tham gia, cùng thụ hưởng thành quả phát triển (*)

Ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Sun Group phát biểu tại lễ khởi công dự án du lịch núi U Bò-hồ Thác Chuối - Ảnh: X.P

Kính thưa đồng chí Nguyễn Văn Phương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Chính sách và Chiến lược Trung ương;

Kính thưa đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị;

Kính thưa đồng chí Bùi Hoàng Phương, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị;

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị;

Kính thưa quý vị đại biểu, quý khách, các cơ quan báo chí cùng toàn thể bà con nhân dân!

Thay mặt Tập đoàn Sun Group, tôi xin gửi tới các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu và toàn thể bà con lời chào trân trọng và lời cảm ơn sâu sắc vì đã đến dự lễ khởi công hôm nay.

Quảng Trị là vùng đất mà mỗi tấc đất đều thấm máu xương của bao thế hệ cha anh: Nơi dòng Bến Hải từng chia cắt hai miền, nơi Thành Cổ ghi dấu 81 ngày đêm khốc liệt, và nơi đường 20 Quyết Thắng, hang Tám Cô trên chính mảnh đất Bố Trạch này đã trở thành biểu tượng của ý chí chi viện cho tiền tuyến. Với Sun Group, đầu tư vào Quảng Trị trước hết là trách nhiệm tri ân, sau đó mới là một quyết định kinh doanh.

Phối cảnh dự án núi U Bò-hồ Thác Chuối (Ảnh minh hoạ có sử dụng AI).

Kính thưa quý vị!

Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị yêu cầu thu hút các nhà đầu tư chiến lược phát triển các khu phức hợp du lịch-văn hóa-thể thao-giải trí-mua sắm, khai thác bền vững hệ sinh thái núi, rừng, vườn quốc gia, để người dân có sinh kế bền vững từ du lịch; Quy hoạch hệ thống du lịch xác định Quảng Trị-Huế-Đà Nẵng là khu vực động lực. Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ rõ việc hợp nhất là đòn bẩy chiến lược để Quảng Trị trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung bộ, với định hướng “vươn Đông, tỏa Tây”.

Bám sát định hướng đó, sau ba dự án khu đô thị tại Đồng Hới với tổng vốn hơn 38.000 tỉ đồng, hôm nay Sun Group khởi công quần thể U Bò-Thác Chuối, nâng tổng vốn bốn dự án đầu tư tại Quảng Trị lên hơn 54.000 tỉ đồng. Phía Đông là du lịch đô thị, nghỉ dưỡng biển; phía Tây là du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng núi và vui chơi giải trí; xuyên suốt là văn hóa.

Kết nối với Phong Nha-Kẻ Bàng và hệ thống di tích lịch sử, các dự án sẽ tạo nên một hệ sinh thái du lịch đủ sức giữ chân du khách nhiều ngày. Với tổng vốn hơn 16.234 tỉ đồng, U Bò-Thác Chuối sẽ là điểm đến nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí hoạt động quanh năm, dự kiến đón khoảng 5 triệu lượt khách mỗi năm khi dự án hoàn thiện.

Từ Bà Nà, Fansipan đến Phú Quốc, Sun Group đã chứng minh những đỉnh núi, những hòn đảo xa xôi có thể trở thành điểm đến hàng đầu châu Á mà vẫn giữ được rừng, giữ được hồn đất.

Chúng tôi mang trọn những kinh nghiệm ấy về với U Bò. Dự án sẽ bổ sung cho Quảng Trị sản phẩm du lịch quy mô lớn mà tỉnh còn thiếu, tạo việc làm, sinh kế cho bà con và nguồn thu bền vững cho địa phương; góp phần hoàn thiện chuỗi điểm đến miền Trung từ Phong Nha-Kẻ Bàng, Cố đô Huế đến Đà Nẵng, Hội An; và đóng góp vào mục tiêu đón 45 đến 50 triệu lượt khách quốc tế vào năm 2030 mà Nghị quyết số 26 đã đặt ra.

Các đại biểu thực hiện nghi thức nhấn nút khởi công - Ảnh: X.P

Kính thưa quý vị!

Sun Group xin trân trọng cảm ơn sự ủng hộ tâm huyết của lãnh đạo và nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, sự phối hợp trách nhiệm của các sở, ngành, chính quyền các xã Bố Trạch, Thượng Trạch, Trường Sơn và sự đồng thuận của bà con nhân dân vùng dự án.

Thay mặt Tập đoàn, tôi xin cam kết tập trung tối đa nguồn lực, thi công an toàn, bảo đảm chất lượng và tiến độ; phát triển dự án hài hòa với thiên nhiên, gìn giữ rừng và cảnh quan; ưu tiên tạo việc làm, sinh kế cho bà con và đồng bào vùng dự án, để người dân thực sự được tham gia và cùng thụ hưởng thành quả phát triển.

Hơn nửa thế kỷ trước, thế giới biết đến Quảng Trị qua bom đạn. Chúng tôi tin rằng, với sự đồng hành của tỉnh và bà con nhân dân, ít năm nữa thế giới sẽ biết đến Quảng Trị qua những đỉnh núi, những cánh rừng và nụ cười đón khách của người dân nơi đây.

Kính chúc quý vị sức khỏe, hạnh phúc. Chúc lễ khởi công thành công tốt đẹp!

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(*) Đầu đề do tòa soạn rút ý từ bài phát biểu