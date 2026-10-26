Để người dân thuận tiện hơn khi thực hiện thủ tục hành chính

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công, đoàn viên, thanh niên và Công an xã Long Điền hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính tại ấp Long Định. Ảnh: HẠNH CHÂU

6 tháng đầu năm 2026, UBND cấp xã toàn tỉnh giải quyết 303.185 hồ sơ, thủ tục hành chính, trong đó 301.937 hồ sơ đúng hạn, đạt 99,59%. Theo Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp tại Quyết định số 766/QĐ-TTg, An Giang đạt 95,99 điểm, xếp loại xuất sắc, đứng thứ 16/34 tỉnh, thành phố; mức độ hài lòng đạt 18/18 điểm.

Đến quý III/2026, tỉnh cung cấp 1.903 dịch vụ công trực tuyến, trong đó có 1.529 dịch vụ công trực tuyến toàn trình, đạt 80,34%. Toàn bộ 2.258 thủ tục hành chính thuộc diện thực hiện không phụ thuộc địa giới hành chính được triển khai. Tỷ lệ số hóa hồ sơ đạt 90,1%, cấp kết quả điện tử đạt 90,14%, tái sử dụng dữ liệu đạt 94,01%, góp phần giảm thời gian và chi phí đi lại cho người dân, doanh nghiệp.

Dù vậy, chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) năm 2025 của tỉnh xếp thứ 31/34, chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) xếp thứ 27/34. Khoảng cách giữa kết quả trên hệ thống và trải nghiệm thực tế của người dân cho thấy cải cách hành chính vẫn còn những điểm cần tháo gỡ.

Tại xã Long Điền, 9 tháng năm 2026, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã tiếp nhận 4.332 hồ sơ, trong đó 4.328 hồ sơ nộp trực tuyến; không có hồ sơ quá hạn, tỷ lệ thanh toán trực tuyến đạt 95%. Điểm bộ chỉ số phục vụ người dân đạt 97,67/100, xếp thứ 19/102 xã, phường, đặc khu trong tỉnh. Theo bà Lê Thị Huyền Trân, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Long Điền, đơn vị có 10 người làm việc trực tiếp, trong đó 8 công chức tiếp nhận và trả kết quả ở 8 lĩnh vực. Khó khăn hiện nay là một số người dân chưa nắm rõ quy trình, dẫn đến phàn nàn, thiếu hợp tác.

Nhằm hướng dẫn người dân sử dụng ứng dụng VNeID nộp hồ sơ và thanh toán trực tuyến, từ ngày 1/7 đến 31/12/2026, xã Long Điền duy trì tổ chức “Ngày thứ bảy dịch vụ công lưu động” tại các ấp Long Định, Long Hòa 2. Người dân có thể đến điểm hỗ trợ tại ấp để thực hiện các thủ tục hành chính cần thiết. Ông Nguyễn Văn Hiền, ngụ ấp Long Định cho biết: “Chúng tôi được hỗ trợ nộp hồ sơ trích lục khai sinh trực tuyến ngay tại ấp, được kiểm tra, xác nhận nội dung trước khi nộp. Điểm hỗ trợ gần nhà, tôi không phải đến Trung tâm Phục vụ hành chính công xã, tiết kiệm thời gian”.

Bên cạnh những khó khăn từ phía người sử dụng, hệ thống kỹ thuật cũng còn bất cập. Từ ngày 1/6/2026, khi chuyển sang Cổng Dịch vụ công quốc gia mới, hệ thống chưa có tính năng thống kê các chỉ số theo Quyết định số 766/QĐ-TTg khiến các địa phương gặp khó trong theo dõi, đánh giá kết quả. Ngày 13/6/2026, UBND tỉnh có văn bản kiến nghị hỗ trợ theo dõi, đánh giá các chỉ tiêu, đồng thời yêu cầu rà soát, khắc phục những tồn tại trong quá trình vận hành cổng mới.

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Long Điền hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính tại ấp Long Định. Ảnh: HẠNH CHÂU

Theo UBND tỉnh, hiện một số hệ thống trực tuyến chưa ổn định, còn xảy ra gián đoạn kết nối, lỗi đồng bộ dữ liệu, ảnh hưởng đến tiến độ xử lý hồ sơ. Việc kết nối, chia sẻ và đối soát dữ liệu giữa các hệ thống chưa đồng bộ. Một số phần mềm dùng chung của Bộ Tư pháp còn lỗi kết nối với Cổng Dịch vụ công quốc gia, việc đối soát, quyết toán, giao dịch, thanh toán có lúc chậm trễ.

Thói quen sử dụng công nghệ cũng là trở ngại. Một bộ phận người dân chưa chủ động thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến. Toàn tỉnh mới có 217.058 người trưởng thành được cấp chữ ký số, chữ ký điện tử, tương đương 11,8%.

Từ nay đến cuối năm 2026, tỉnh tiếp tục rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính; đẩy mạnh số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính; tăng tỷ lệ nộp hồ sơ và thanh toán trực tuyến, nâng cao chất lượng giải quyết đúng hạn. Tỉnh kiến nghị các bộ, ngành Trung ương nâng cấp phần mềm chuyên ngành, bảo đảm kết nối, chia sẻ và đồng bộ dữ liệu thông suốt với hệ thống của địa phương.

Cùng với việc hoàn thiện hạ tầng và khắc phục lỗi kỹ thuật, cần phát huy vai trò của tổ công nghệ số cộng đồng, đoàn viên, thanh niên trong hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Đưa dịch vụ công về tận ấp là cách làm thiết thực giúp người dân giảm thời gian, chi phí đi lại trong thực hiện thủ tục hành chính.