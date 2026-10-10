Để người dân hiểu và tự giác giao nộp vũ khí

Công an xã Sơn Kim 1 tuyên truyền các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ cho người dân.

Trực tiếp tuyên truyền, giải thích các quy định của pháp luật và phân tích những nguy cơ mất an toàn khi tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, lực lượng Công an xã Sơn Kim 1 đã giúp ông N.V.T. ở thôn Khe Sú thay đổi nhận thức về những vật dụng từng được cất giữ trong gia đình. Ông T. chia sẻ: “Trước đây, tôi chưa hiểu đầy đủ về quy định đối với súng tự chế hay các loại vật liệu có nguy cơ gây cháy, nổ. Sau khi được công an tuyên truyền, tôi hiểu rằng những thứ này không nên cất giữ trong nhà. Giao nộp cho cơ quan công an vừa chấp hành đúng quy định, vừa tránh được những nguy hiểm có thể xảy ra cho gia đình và những người xung quanh”.

Là địa bàn miền núi, biên giới, diện tích rộng, dân cư phân bố không tập trung, xã Sơn Kim 1 có những khó khăn nhất định trong công tác tuyên truyền, quản lý vũ khí, vật liệu nổ. Để người dân hiểu rõ các quy định của pháp luật và chủ động giao nộp, ngoài chú trọng công tác tuyên truyền, Công an xã thường xuyên rà soát, nắm tình hình, đồng thời trực tiếp vận động tại khu dân cư và từng hộ gia đình để bà con chấp hành.

Công an xã Sơn Kim 1 tiếp nhận nhiều loại vũ khí, vật liệu nổ do người dân tự nguyện giao nộp.

Bằng những cách làm trên, từ tháng 12/2025 đến nay, đơn vị đã vận động người dân giao nộp 10 khẩu súng tự chế, 2 kg tiền chất thuốc pháo, 3 hộp pháo hoa loại 36 quả, 2 quả pháo gụ, 1 kíp mìn và 2 dao có tính sát thương cao.

Thiếu tá Phan Mạnh Long - Trưởng Công an xã Sơn Kim 1 chia sẻ: “Đằng sau những con số này không chỉ là kết quả thu hồi các loại vũ khí, vật liệu nguy hiểm, mà còn cho thấy hiệu quả của việc đưa các quy định pháp luật đến gần hơn với người dân. Muốn người dân tự giác giao nộp thì trước hết phải giúp họ hiểu rõ quy định của pháp luật và những nguy cơ từ việc tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ. Khi nhận thức thay đổi, người dân sẽ chủ động phối hợp với lực lượng công an thay vì chờ đến khi bị phát hiện, xử lý”.

Việc vận động, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ được các địa phương triển khai thường xuyên, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Không chỉ ở địa bàn miền núi, biên giới, tại phường Thành Sen - địa bàn trung tâm của tỉnh, với đặc thù dân cư đông, hoạt động kinh doanh, dịch vụ đa dạng, công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ cũng đặt ra những yêu cầu riêng. Theo đó, Công an phường thường xuyên rà soát địa bàn, đồng thời tăng cường vận động người dân chấp hành các quy định của pháp luật và chủ động giao nộp các loại vũ khí, công cụ còn cất giữ. Tính từ tháng 12/2025 đến nay, đơn vị đã thu hồi 7 khẩu súng các loại, 7 vũ khí thô sơ và 3 công cụ hỗ trợ.

“Trong quá trình tuyên truyền, chúng tôi tập trung làm rõ những quy định liên quan trực tiếp đến việc quản lý, sử dụng dao, rựa, công cụ lao động; yêu cầu các hộ dân, cơ sở kinh doanh ký cam kết chấp hành, không sử dụng, sửa chữa, chế tạo theo hướng làm gia tăng khả năng sát thương. Đối với số vũ khí, công cụ hỗ trợ người dân tự nguyện giao nộp, đơn vị tiếp nhận, phân loại và xử lý theo quy định. Qua đó, từng bước giúp người dân nhận diện rõ hơn những vật dụng thuộc diện phải quản lý và chủ động giao nộp khi phát hiện còn cất giữ trong gia đình” - Trung tá Hồ Văn Phương, Phó Trưởng Công an phường Thành Sen cho biết.

Từ ngày 1/1/2025, Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ có hiệu lực, quy định cụ thể về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực này. Để các quy định được thực hiện hiệu quả ngay từ cơ sở, công tác tuyên truyền, vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ còn cất giữ được lực lượng chức năng chú trọng triển khai. Qua đó, giúp người dân hiểu rõ hơn trách nhiệm của mình, đồng thời chủ động loại bỏ những nguy cơ mất an toàn từ các loại vũ khí, vật liệu nổ còn tồn tại trong cộng đồng.

Theo Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH (Công an tỉnh Hà Tĩnh), từ tháng 12/2025 đến nay, lực lượng công an toàn tỉnh đã vận động, thu hồi hơn 350 khẩu súng, hơn 1.300 viên đạn; hơn 20 quả lựu đạn, mìn; hơn 8 kg thuốc nổ, 108 kíp nổ, hơn 27 kg tiền chất thuốc nổ. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn thu hồi 48 công cụ hỗ trợ, 256 vũ khí thô sơ và 1 linh kiện dùng để lắp ráp vũ khí, công cụ hỗ trợ. Những kết quả trên cho thấy, khi được tuyên truyền, giải thích cụ thể, người dân có thêm hiểu biết để nhận diện những vật dụng thuộc diện phải quản lý, đồng thời ý thức rõ hơn trách nhiệm của mình trong việc giao nộp, không tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép.

Lực lượng chức năng tăng cường tuyên truyền, vận động gắn với rà soát, quản lý, góp phần bảo đảm an toàn trên mỗi địa bàn.

Đại tá Trần Hữu Cảnh - Trưởng phòng Cảnh sát QLHC về TTXH cho biết: “Thời gian tới, lực lượng công an tiếp tục phối hợp với chính quyền cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền, rà soát, nắm tình hình để kịp thời phát hiện, vận động giao nộp các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ còn tồn tại trong dân. Cùng với việc vận động tự giác giao nộp, cần tăng cường hướng dẫn để người dân hiểu rõ trách nhiệm của mình khi không mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép và chủ động thông báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện các loại vũ khí, vật liệu nổ”.

Từ những trường hợp tự giác giao nộp tại cơ sở, các quy định về quản lý vũ khí, vật liệu nổ đang từng bước được chuyển hóa thành hành động cụ thể của người dân. Duy trì tuyên truyền, vận động gắn với rà soát, quản lý địa bàn và kịp thời thu hồi sẽ góp phần hạn chế nguy cơ vũ khí, vật liệu nổ tiếp tục được cất giữ, sử dụng trái phép, qua đó phòng ngừa vi phạm và bảo đảm an toàn ngay từ mỗi khu dân cư, hộ gia đình.