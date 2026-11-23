Đoàn viên, thanh niên xã Cù Lao Giêng hỗ trợ người dân cài đặt sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID. Ảnh: HẠNH CHÂU

Tại ấp An Thuận Hòa Bình, xã Hội An, mô hình “Dịch vụ công lưu động” được triển khai với sự tham gia của tổ công tác xã. Người dân được hướng dẫn nộp hồ sơ, thanh toán lệ phí trực tuyến đối với các thủ tục thuộc lĩnh vực hộ tịch, chứng thực, địa chính, bảo trợ xã hội và kinh doanh. Việc tổ chức vào thứ bảy được địa phương thực hiện phù hợp với nhu cầu của người dân, nhất là người đi làm ăn xa, chỉ có thể về quê vào dịp cuối tuần. Đối với người cao tuổi, người gặp khó khăn trong đi lại, cán bộ còn đến tận nhà hỗ trợ thực hiện thủ tục, hạn chế việc đi lại nhiều lần.

Tại xã Cù Lao Giêng, các lực lượng được phân công nhiệm vụ cụ thể khi triển khai hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính. Cán bộ, công chức tiếp nhận hồ sơ; Công an xã hỗ trợ đăng ký định danh điện tử mức độ 2; đoàn viên, thanh niên hướng dẫn tích hợp giấy tờ trên ứng dụng VNeID; cán bộ y tế thu thập thông tin sức khỏe; tổ công nghệ số cộng đồng hỗ trợ xử lý các vướng mắc về kỹ thuật. Ông Nguyễn Văn Tâm, ngụ xã Cù Lao Giêng cho biết: “Được đoàn viên, thanh niên hướng dẫn làm thủ tục tại ấp và thao tác trên điện thoại thông minh, tôi thấy thuận tiện hơn, tiết kiệm thời gian đi lại”.

Tại xã Tân Hội, địa phương triển khai gắn bảng mã QR tại nhà một số hộ dân. Khi quét mã, người dân có thể truy cập thông tin của xã, số điện thoại đường dây nóng của lãnh đạo xã, Công an xã và hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Các mô hình hỗ trợ tại cơ sở cho thấy sự phối hợp của nhiều lực lượng trong việc đưa dịch vụ công đến gần người dân. Ở cấp tỉnh, công tác này tiếp tục được triển khai với sự tham gia của lực lượng công an và doanh nghiệp viễn thông. Công an tỉnh giữ vai trò nòng cốt trong triển khai Đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Doanh nghiệp viễn thông chung tay thực hiện nhiệm vụ này. VNPT An Giang vừa tặng 30.000 SIM kèm gói cước, tổng trị giá 3 tỷ đồng cho Công an tỉnh phục vụ chiến dịch 45 ngày làm sạch, đồng bộ dữ liệu, ưu tiên hộ nghèo, hộ cận nghèo. Đại tá Huỳnh Thanh Lâm, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết: “Xây dựng công dân số không chỉ là phổ cập công nghệ mà còn đòi hỏi mỗi người có kỹ năng sử dụng, ý thức bảo vệ thông tin cá nhân và ứng xử có trách nhiệm trên không gian mạng”.

Ông Trần Thái Tuyên, Giám đốc VNPT An Giang trao bảng tượng trưng tặng 30.000 SIM và gói cước miễn phí, trị giá 3 tỷ đồng cho Công an tỉnh thực hiện chiến dịch 45 ngày làm sạch, đồng bộ dữ liệu. Ảnh: HẠNH CHÂU

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mừng đề nghị các ngành, địa phương chuyển từ mục tiêu có tài khoản sang sử dụng tài khoản. Bên cạnh cấp căn cước, đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử, cần hướng dẫn người dân tích hợp và sử dụng các tiện ích trên VNeID như giấy tờ hộ tịch, an sinh xã hội, thuê bao di động, sổ sức khỏe điện tử, chữ ký số công cộng và các tiện ích theo lộ trình. Tỉnh đặt mục tiêu 80% công dân có tài khoản định danh điện tử mức độ 2, tích hợp giấy tờ và tiện ích trên VNeID.

Ngày 22/10/2026, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 617/KH-UBND về nâng cao khả năng chủ động, tự thực hiện dịch vụ công trực tuyến và phát triển công dân số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026 - 2030. Điểm mới của kế hoạch là chuyển từ cách làm thay sang hướng dẫn để người dân tự thực hiện, theo lộ trình 4 bước, gồm làm mẫu, làm cùng, tự thực hiện có hỗ trợ, tự thực hiện hoàn toàn. Tổ công nghệ số cộng đồng trực tiếp hướng dẫn tại khóm, ấp, chợ; mỗi thủ tục có mã QR kèm video hướng dẫn.

Chương trình “Học một lần - tự làm lần sau” giúp người dân từng bước hình thành kỹ năng sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Kế hoạch yêu cầu không đánh giá kết quả chỉ bằng tỷ lệ hồ sơ trực tuyến, không làm thay toàn bộ thao tác khi người dân có thể tự thực hiện. Người dân tự nhập mật khẩu, mã OTP để bảo đảm an toàn thông tin. Khi tỷ lệ tự thực hiện còn thấp, cơ quan chức năng phải rà soát quy trình, giao diện, dữ liệu và hệ thống để tìm nguyên nhân, thay vì quy trách nhiệm cho người dân.

Với những thông tin tích hợp trên VNeID, cơ quan giải quyết thủ tục phải chủ động khai thác, không yêu cầu người dân nộp lại bản chính, bản sao theo nguyên tắc “Khai báo một lần - sử dụng nhiều lần”. Kế hoạch còn đưa nội dung công dân số vào trường học thông qua chương trình “Công dân số học đường” dành cho học sinh từ lớp 9 trở lên, gắn với mô hình “Một học sinh, sinh viên - một người thân biết dịch vụ công”.