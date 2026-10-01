Để người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc

Buổi sinh hoạt của các thành viên CLB Liên thế hệ tự giúp nhau bản Thôm, xã Thuận Châu.

Tại tỉnh ta, những năm qua, các cấp, các ngành đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, tạo điều kiện để NCT sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc, phát huy kinh nghiệm, trí tuệ, vai trò “Tuổi cao - gương sáng”, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Hội NCT tỉnh bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; hướng dẫn, đôn đốc thành lập Ban Vận động thành lập Hội NCT tại các xã, phường. Đến nay, 73/75 xã, phường đã tổ chức thành công đại hội thành lập Hội NCT, đạt 97,3%.

Bà Mùi Thị Thủy, Phó Chủ tịch Hội NCT tỉnh, cho biết: Toàn tỉnh hiện có trên 127.700 NCT, chiếm gần 10% dân số. Cùng với củng cố, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, hằng năm, Hội phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các ngành chức năng thực hiện hiệu quả chính sách đối với NCT; huy động nguồn lực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, đồng thời tạo điều kiện để NCT tiếp tục phát huy trí tuệ, kinh nghiệm, đóng góp cho cộng đồng và xã hội.

Buổi tập của CLB dân vũ, văn nghệ, bóng chuyền hơi, dưỡng sinh tổ 3, phường Tô Hiệu.

Toàn tỉnh có 132 Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau, với trên 4.000 thành viên; tổng nguồn quỹ hơn 3 tỷ đồng, hỗ trợ hội viên NCT vay vốn phát triển kinh tế gia đình. NCT trên địa bàn tỉnh còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục. Toàn tỉnh hiện có 6.863 NCT tham gia công tác xã hội, công tác Đảng, chính quyền, đoàn thể; 13.874 NCT tham gia hoạt động văn hóa, khuyến học; trên 400 NCT là chủ trang trại, chủ doanh nghiệp, có thu nhập từ 100 triệu đồng/năm trở lên.

Công tác chăm sóc sức khỏe NCT được quan tâm. Từ đầu năm đến nay, các cơ quan chuyên môn trong tỉnh tổ chức 25 buổi tư vấn, tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng, cung cấp thông tin về chăm sóc sức khỏe cho trên 20.000 lượt NCT. Các bệnh viện, trạm y tế xã, phường phối hợp khám sức khỏe định kỳ cho trên 80.000 NCT; 100% bệnh viện bố trí giường bệnh điều trị nội trú cho NCT. Toàn tỉnh có 107.761 NCT được cấp thẻ bảo hiểm y tế, 23.659 NCT được hưởng trợ cấp xã hội. Hội NCT tỉnh phối hợp tổ chức chúc thọ, mừng thọ, thăm hỏi, trao hơn 400 suất quà tặng NCT nhân dịp lễ, Tết.

Cán bộ Trạm Y tế xã Tà Xùa hướng dẫn người cao tuổi cách chăm sóc sức khoẻ.

Các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được Hội NCT các cấp duy trì, phát triển, góp phần nâng cao sức khỏe và đời sống tinh thần cho hội viên. Toàn tỉnh hiện có gần 900 câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao của NCT, thu hút trên 42.000 hội viên tham gia. Từ đầu năm đến nay, Hội NCT tỉnh phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức 2 giải thể thao NCT, với các môn thể dục dưỡng sinh, cờ tướng, cầu lông, bóng bàn, bóng chuyền hơi, thu hút 18 đoàn, gần 500 vận động viên NCT tham gia. Hội cũng thành lập Đoàn văn nghệ NCT tỉnh tham dự Liên hoan Tiếng hát dân ca người cao tuổi các khu vực năm 2026. Hằng năm, trên 80% hội viên đạt danh hiệu “Tuổi cao - gương sáng”, 75% gia đình hội viên đạt danh hiệu Gia đình văn hóa.

Chăm sóc, bảo vệ và phát huy vai trò NCT là trách nhiệm của các cấp, các ngành, địa phương, mỗi gia đình và toàn xã hội. Hướng tới Ngày Quốc tế Người cao tuổi 1/10 và Tháng hành động vì NCT Việt Nam năm 2026 với chủ đề “Cộng đồng chung tay chăm sóc tích hợp NCT trong xu thế già hóa dân số”, Hội NCT tỉnh chỉ đạo các cấp hội đẩy mạnh chăm lo NCT, biểu dương các điển hình tiêu biểu trong phong trào “Tuổi cao - Gương sáng”; phối hợp tổ chức gặp mặt, thăm hỏi, tặng quà và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, góp phần tạo môi trường để NCT được chăm sóc tốt hơn, sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc và tiếp tục đóng góp kinh nghiệm, trí tuệ cho gia đình, cộng đồng và xã hội.