Để người cao tuổi được tiếp cận dịch vụ y tế hiện đại

Đưa dịch vụ y tế về tận người dân

Thay vì phải đến các cơ sở y tế tuyến trên, NCT tại xã Cửa Tùng đã được tiếp cận các dịch vụ khám chuyên khoa ngay tại địa phương. Cùng với việc kiểm tra sức khỏe, các bác sĩ tư vấn, hướng dẫn NCT cách nhận biết, phòng ngừa và theo dõi những bệnh lý thường gặp ở tuổi già.

Ông Nguyễn Đình Lân, xã Cửa Tùng chia sẻ: “Vợ chồng tôi đều đã ngoài 70 tuổi, trước đây mỗi lần khám bệnh phải nhờ con cháu chở đi xa, tốn nhiều thời gian. Nay bác sĩ về tận trạm khám, đo huyết áp, kiểm tra đường huyết rồi dặn dò cách ăn, uống thuốc, chúng tôi yên tâm hơn nhiều”.

Từ đầu năm đến nay, xã Cửa Tùng triển khai đợt khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc miễn phí cho người dân thuộc đối tượng nhóm 1 và nhóm 5, trong đó có NCT. Tổng số đối tượng thuộc hai nhóm này được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí là 13.803/16.833 người, đạt tỉ lệ 81,9%.

Ông Lê Đức Khiên, Giám đốc Trạm Y tế xã Cửa Tùng cho biết, hoạt động khám sức khỏe được triển khai với tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc. Đội ngũ cán bộ y tế luôn nỗ lực thăm khám, tư vấn và hướng dẫn cách chăm sóc sức khỏe cho người dân, đặc biệt là các cụ cao tuổi. Thời gian tới, trạm y tế xã tiếp tục thực hiện công tác khám cho người dân trên địa bàn theo đúng quy định, triển khai các nội dung khám sàng lọc phù hợp với phạm vi chuyên môn và năng lực thực tế, ưu tiên người chưa được khám, nhóm nguy cơ cao và các bệnh thường gặp. Đồng thời, đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền với nhiều hình thức lồng ghép, nhằm tăng số lượng người dân được khám sàng lọc theo đúng kế hoạch.

Khám sức khỏe và sàng lọc tại cơ sở giúp người cao tuổi thuận tiện tiếp cận dịch vụ y tế - Ảnh: T.T

Không chỉ riêng xã Cửa Tùng, thời gian qua, các địa phương khác trên địa bàn tỉnh cũng tích cực phối hợp với các cơ sở y tế để triển khai khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho NCT.

Điển hình như Trạm Y tế xã Vĩnh Thủy đã phối hợp với Bệnh viện Mắt Nam Quảng Trị tổ chức đợt khám sức khỏe định kỳ đợt 1 năm 2026 cho NCT từ đủ 60 tuổi trở lên. Tại chương trình, các cụ được khám, sàng lọc các bệnh lý về mắt; đo chiều cao, cân nặng, mạch, huyết áp; khám lâm sàng tổng quát và test đường huyết đối với các trường hợp nghi ngờ mắc đái tháo đường. Sau khi khám, các trường hợp theo chỉ định của bác sĩ được cấp thuốc bổ miễn phí và lập hồ sơ quản lý sức khỏe nhằm theo dõi, chăm sóc lâu dài.

Hoạt động thiết thực này góp phần quan trọng trong việc phát hiện sớm các bệnh lý thường gặp ở người già, nâng cao hiệu quả quản lý sức khỏe ban đầu, đồng thời thể hiện sự quan tâm sâu sắc của ngành y tế và chính quyền địa phương đối với NCT.

Theo thống kê, 9 tháng năm 2026, toàn tỉnh có 101.724 NCT được khám sức khỏe định kỳ, đạt 35,5% tổng số NCT trên địa bàn; gần 200.000 hồ sơ quản lý sức khỏe đã được thiết lập. Việc khám chủ yếu diễn ra tại trạm y tế xã, phường, do ngành y tế các cấp phối hợp với Hội NCT tổ chức. Tại đây, cán bộ y tế đo huyết áp, kiểm tra đường huyết, tư vấn, lập hồ sơ theo dõi sức khỏe cho từng người và hướng dẫn các cụ tự chăm sóc tại nhà. Nhờ vậy, nhiều bệnh được phát hiện sớm, người dân hạn chế phải chuyển viện lên tuyến trên.

Chỗ dựa của người cao tuổi

Chăm sóc NCT không chỉ là chăm sóc sức khỏe thể chất mà còn cần tạo môi trường để NCT được giao lưu, rèn luyện, tham gia các hoạt động xã hội và tiếp tục đóng góp cho cộng đồng.

Ông Nguyễn Văn Tiến, Chủ tịch Hội NCT xã Đồng Lê cho biết, hội hiện có 2.532 hội viên, sinh hoạt tại 16 chi hội. Các chi hội thường xuyên thăm hỏi, động viên hội viên khi ốm đau và phối hợp với trạm y tế tổ chức khám sức khỏe cho các cụ. Bên cạnh đó, hội duy trì các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, trong đó có bóng chuyền hơi, giúp NCT vừa rèn luyện sức khỏe vừa có thêm niềm vui, sự gắn kết trong cộng đồng.

Toàn tỉnh hiện có 354 câu lạc bộ (CLB) “NCT giúp NCT” đang hoạt động, thu hút hơn 16.000 NCT tham gia sinh hoạt. Các CLB tuyên truyền, cung cấp kiến thức và kỹ năng tự chăm sóc sức khỏe, tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho hội viên. Các cụ trao đổi kinh nghiệm giữ gìn sức khỏe và thăm hỏi nhau khi đau ốm. Nhân Ngày Truyền thống NCT Việt Nam 6/6, một số CLB còn tổ chức giao lưu văn nghệ, thể dục thể thao với các CLB khác.

Ngoài các CLB “NCT giúp NCT”, Hội NCT tỉnh duy trì 278 CLB Liên thế hệ tự giúp nhau, hoạt động theo các nội dung: Truyền thông nâng cao nhận thức, chăm sóc sức khỏe, tăng thu nhập, chăm sóc tại nhà, văn hóa, thể thao, giao lưu, thăm hỏi, tự giúp nhau và hỗ trợ cộng đồng, giám sát chính sách, vận động nguồn lực.

Ông Nguyễn Thanh Lương, Phó Chủ tịch Hội NCT tỉnh cho biết: “Thời gian qua, hội luôn phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế để tư vấn, truyền thông về chăm sóc sức khỏe, cấp thuốc miễn phí và lập hồ sơ quản lý sức khỏe ban đầu cho hội viên. Chương trình “Mắt sáng cho NCT” được duy trì hằng năm với hơn 20.000 hội viên được thăm khám. Các cấp hội cũng tổ chức nhiều buổi nói chuyện chuyên đề, tập huấn về dinh dưỡng hợp lý, kỹ năng chăm sóc và phòng ngừa bệnh mạn tính, tổ chức các đoàn thăm hỏi, động viên hội viên neo đơn, ốm đau, khó khăn”.

Bám sát kế hoạch thực hiện chương trình chăm sóc sức khỏe NCT đến năm 2030 vừa được UBND tỉnh ban hành, thời gian tới, các địa phương và ngành y tế tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng y tế cơ sở, đào tạo và tập huấn chuyên môn cho đội ngũ cán bộ trạm y tế cũng như lực lượng cộng tác viên ở cộng đồng. Sự chủ động kết hợp giữa hoạt động khám theo dõi tại tuyến trạm với tuyên truyền, hướng dẫn các cụ tự chăm sóc sức khỏe trong gia đình sẽ tạo nền tảng vững chắc, giúp NCT sống vui, sống khỏe, sống có ích cho gia đình và xã hội.