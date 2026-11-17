Liên quan đến sự cố tôm hùm chết ngạt ở vịnh Xuân Đài, trao đổi với phóng viên Báo Công an nhân dân (CAND) chiều nay 17/11, ông Đào Quang Minh, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản và Biển đảo tỉnh Đắk Lắk cho biết, một tổ công tác của đơn vị này đã đến phường Xuân Đài phối hợp địa phương kiểm tra, hướng dẫn người dân các biện pháp kỹ thuật cấp thiết nhằm giảm thiểu thiệt hại phát sinh.

Theo nhiều người nuôi tôm hùm ở vịnh Xuân Đài, sau đợt mưa lũ vừa qua, tình trạng tôm hùm thả nuôi trong các lồng bè bị chết rải rác trong hai ngày qua (15 và 16/11). Ông Phạm Trung Triều, trú tại khu phố Vạn Phước, phường Xuân Đài cho biết, gia đình ông thả nuôi 100 lồng tôm hùm xanh, mỗi lồng trên dưới 300 con; sau đợt mưa lũ ông kiểm tra phát hiện tôm chết rải rác trong ngày 15/11, hôm sau lượng tôm chết nhiều hơn. Gia đình ông đã kịp thu gom bán cho thương lái loại 2-3 con/kg với giá mỗi cân 450.000-500.000 đồng, còn loại nhỏ hơn thì bán mỗi cân 80.000 - 100.000 đồng/kg.

Tàu cá thu mua tôm hùm chết ngạt chở vào bờ.

Ông Nguyễn Văn Hùng – một người mua tôm ở phường Xuân Đài cho hay, ba ngày qua ông vận hành xuồng máy tiếp cận một số lồng bè trên vịnh Xuân Đài để thu mua tôm hùm chết. Chỉ riêng chiều 16/11, ông đã thu mua khoảng 2,8 tấn tôm chết ngạt đưa vào bờ phân loại, ướp lạnh để tiêu thụ.

Rút kinh nghiệm sau nhiều năm nuôi tôm, trước đợt mưa lũ vừa qua, nhiều người nuôi tôm hùm ở vịnh Xuân Đài đã chủ động đưa lồng tôm xuống sâu dưới đáy để tránh tác động của dòng chảy. Tuy nhiên, nước ngọt từ thượng nguồn đổ ra vịnh Xuân Đài trong những ngày mưa lũ với lưu lượng lớn, khiến cho độ mặn giảm thiểu, thiếu oxy trong môi trường nước, nên tôm hùm sốc nước ngọt dẫn đến chết ngạt rải rác. Khi phát sinh sự cố tôm hùm chết, nhiều gia đình đã kéo lồng bè đang thả nuôi tôm rời xa khu vực ven bờ để cải thiện môi trường...

Tôm hùm chết ngạt được người dân ướp đá ngay sau khi vớt lên để đưa vào bờ.

Theo thống kê của UBND phường Xuân Đài, đến sáng nay (17/11), có 42 hộ trong số 674 hộ nuôi tôm bị thiệt hại với tổng số lượng tôm hùm chết do thiếu oxy là 4,7 tấn, ước tính khoảng 4,23 tỷ đồng. Trong năm 2026, người dân ở phường Xuân Đài thả nuôi 21.216 lồng, dự kiến sản lượng thu được gần 191.000 tấn, có tổng trị giá khoảng 1.718 tỷ đồng. So với con số kể trên thì tỷ lệ tôm hùm chết ngạt nước chỉ chiếm 0,25%.

Trong khi đó trên một số tài khoản Facebook đăng tải trên mạng xã hội những thông tin không đúng sự thật với lời kêu gọi “Giải cứu tôm hùm ngộp Sông Cầu”, “Giải cứu tôm hùm thiếu oxy”. Thậm chí một số tài khoản Facebook còn tung tin tôm hùm chết trên diện rộng, ảnh hưởng xấu đến hoạt động nuôi tôm của người dân ở vịnh Xuân Đài và tạo cơ hội cho thương lái ép giá người nuôi tôm... UBND phường Xuân Đài đã đề nghị cơ quan Công an xác minh, xử lý các tài khoản Facebook đã đăng tải những nội dung sai lệch, gây nhiễu loạn thông tin