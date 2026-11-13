Đề nghị xử lý người thông tin sai sự thật về Giám đốc Sở GD&ĐT TP. Huế

Nhiều thông tin sai sự thật về Giám đốc Sở GD&ĐT TP. Huế lan truyền, người dân cần cảnh giác, không "tiếp tay" cho tin giả (Hình minh họa)

Ngày 13.11, Sở GD&ĐT TP. Huế đã có văn bản gửi đến Ban Giám đốc Công an TP. Huế đề nghị xác minh, ngăn chặn và xử lý thông tin sai sự thật liên quan đến Giám đốc Sở là ông Nguyễn Tân.

Theo Sở GD&ĐT, các thông tin sai sự thật về ông Nguyễn Tân bắt đầu xuất hiện và lan truyền từ ngày 12.11. Qua kiểm tra, Sở khẳng định những thông tin trên là không đúng sự thật.

Việc lan truyền các thông tin này đã và đang xúc phạm danh dự, uy tín của cá nhân Giám đốc Sở GD&ĐT, ảnh hưởng đến hình ảnh ngành giáo dục TP. Huế.

Đồng thời gây hoang mang trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, phụ huynh và dư luận xã hội; tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sự ổn định của ngành.

Căn cứ các quy định của Luật An ninh mạng, Bộ luật Hình sự và các quy định pháp luật liên quan, Sở GD&ĐT TP. Huế đề nghị Công an thành phố chỉ đạo đơn vị chức năng xác minh, truy xét nguồn gốc thông tin, làm rõ tổ chức, cá nhân tạo lập, đăng tải và phát tán các nội dung sai sự thật và xử lý nghiêm vi phạm theo quy định pháp luật.

Đồng thời, phối hợp với các cơ quan chức năng và nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội triển khai biện pháp ngăn chặn, yêu cầu gỡ bỏ những nội dung sai sự thật, không để tiếp tục lan truyền.

Sở GD&ĐT TP. Huế cũng đề nghị Công an thành phố hướng dẫn các nội dung phối hợp, tài liệu cần cung cấp trong quá trình xác minh, xử lý. Sở cam kết phối hợp chặt chẽ, cung cấp đầy đủ thông tin theo yêu cầu của cơ quan công an.