Đề nghị xử lý hình sự chủ doanh nghiệp đầu tiên vì nợ BHXH

Cơ quan BHXH TPHCM vừa hoàn tất hồ sơ về chủ doanh nghiệp Cty TNHH Nam Phương trốn đóng BHXH, BHYT của người lao động sang cơ quan công an để đề nghị điều tra, xử lý hình sự theo quy định của pháp luật.

Công nhân Cty TNHH Nam Phương ngừng việc đầu năm 2018 vì chủ doanh nghiệp vắng mặt tại công ty

Như vậy, đây là lần đầu tiên một chủ doanh nghiệp trốn đóng BHXH, BHYT cho người lao động tại TPHCM bị đề nghị điều tra xử lý hình sự theo quy định tại Bộ luật hình sự mới có hiệu lực từ 1.1.2018.

Ông Phan Văn Mến – Giám đốc BHXH TPHCM cho biết, Cty TNHH Nam Phương (chuyên may mặc, 100% vốn Hàn Quốc, KCN Tây Bắc, huyện Củ Chi, TP.HCM), người đại diện pháp luật là ông Nam Sung Ho (quốc tịch Hàn Quốc), nợ BHXH, BHYT, BHTN của công nhân hơn 26,8 tỷ đồng.

Các cơ sở pháp lý được cơ quan BHXH TP chỉ rõ trong đơn đề nghị gửi đến Giám đốc Công an TPHCM với nhiều nội dung, cụ thể: Ngày 27.11.2017, BHXH TP đã ban hành Quyết định 3229/QĐ-BHXH về việc thanh tra đột xuất chuyên ngành đóng BHXH, BHYT, BHTN đối với Công ty TNHH Nam Phương.

Đến ngày 26.1.2018, BHXH TP đã có kết luật thanh tra số 296/KL-BHXH xác định: Từ tháng 9.2015 đến hết tháng 11.2017, Cty để nợ quỹ BHXH, BHYT tổng số tiền hơn 28 tỉ đồng. Trong tháng 12, Cty này mới chỉ khắc phục được hơn 2,9 tỉ đồng.

Trước đó, Cty đã nhiều lần để nợ quỹ BHXH, BHYT và cũng nhiều lần bị xử lý về hành vi này như: Theo đơn khởi kiện của BHXH Củ Chi ngày 18.3.2016, Tòa án nhân dân huyện Củ Chi đã có bản án số 10/2016/LĐST buộc công ty có nghĩa vụ đóng số tiền hơn 12,8 tỉ đồng BHXH, BHYT cho NLĐ.

Tiếp đó ngày 25.8.2016, Thanh tra sở LĐTBXH đã tiến hành thanh tra và trình UBND TP ban hành Quyết định số 4936/QĐ-XPHC phạt số tiền 150 triệu đồng; buộc công ty nộp số tiền BHXH, BHYT chưa đóng và lãi chậm nộp là hơn 4,3 tỉ đồng.

Ông Mến cho biết, qua xác minh của cơ quan BHXH TP tại Công an và Hải quan cho thấy, đến nay ông Nam Sung Ho vẫn chưa xuất cảnh khỏi Việt Nam.

Với những hành vi sai phạm trên, căn cứ quy định tại Điểm C, Khoản 3 và Điểm C, khoản 5, Điều 216 của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13, ngày 27.11.2015, BHXH TP.HCM quyết định chuyển hồ sơ vụ việc đến cơ quan công an TP.HCM đề nghị xem xét, điều tra xử lý hình sự theo đúng quy định pháp luật.

