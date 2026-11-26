Sáng 26/11, Sở Y tế TP.HCM cho biết, đơn vị đã có văn bản đề nghị Công an Thành phố và Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp xác minh, xử lý việc nhiều tài khoản trên Facebook, TikTok và YouTube đăng tải lại đoạn clip ghi nhận phản ánh của thân nhân người bệnh về thái độ giao tiếp của nhân viên y tế trong một ca trực đêm tại Khoa Nhịp tim học, Bệnh viện Nhân dân 115.

Qua rà soát và báo cáo của bệnh viện, Sở Y tế xác định sự việc xảy ra vào đêm 1/8/2018, tức cách đây hơn 8 năm và đã được giải quyết dứt điểm ngay tại thời điểm đó.

Theo Sở Y tế TP.HCM, điều đáng quan ngại là các tài khoản mạng xã hội đăng lại video nhưng không nêu rõ thời điểm xảy ra, khiến người xem có thể hiểu nhầm đây là vụ việc mới phát sinh.

Việc chia sẻ thông tin thiếu bối cảnh không chỉ ảnh hưởng đến uy tín Bệnh viện Nhân dân 115 mà còn tác động đến niềm tin của người dân đối với đội ngũ y, bác sĩ.

Trước đó, Bệnh viện Nhân dân 115 đã có văn bản gửi Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, đề nghị hỗ trợ xác minh, ngăn chặn việc phát tán thông tin cũ.

Đồng tình với kiến nghị của bệnh viện, Sở Y tế tiếp tục đề nghị các cơ quan chức năng phối hợp làm rõ nguồn phát tán, động cơ và mục đích của những tài khoản chia sẻ lại clip để xử lý theo quy định pháp luật.

Đề nghị công an xác minh vụ phát tán lại clip cũ của Bệnh viện Nhân dân 115.

Liên quan đến nội dung đoạn video, sự việc xảy ra trong ca trực đêm 1/8/2018. Kíp trực Khoa Nhịp tim học gồm bác sĩ T.Q.V (giảng viên Phân hiệu phía Nam thuộc Học viện Quân y) và điều dưỡng L.T.N.Q tiếp nhận cụ bà N.T.Th (87 tuổi), được chuyển đến từ Bệnh viện quận Tân Phú.

Do không hài lòng với thái độ ứng xử của ê-kíp trực, người nhà bệnh nhân đã quay clip và đăng tải lên mạng xã hội.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Ban Giám đốc Bệnh viện Nhân dân 115 đã khẩn trương kiểm tra, trực tiếp gặp gỡ, trao đổi với gia đình người bệnh. Sau khi được giải thích, gia đình đã thông cảm và chủ động gỡ bỏ bài đăng.

Cụ bà sau đó được điều trị ổn định và xuất viện an toàn. Bệnh viện cũng tổ chức kiểm điểm, xử lý kỷ luật các cá nhân liên quan, đồng thời thông báo đến Phân hiệu phía Nam thuộc Học viện Quân y để xem xét xử lý bác sĩ theo quy định.

Sở Y tế TP.HCM khẳng định, ngành y tế thành phố luôn cầu thị, trân trọng lắng nghe những phản ánh, góp ý chính đáng của người bệnh và thân nhân để tiếp tục cải thiện chất lượng khám, chữa bệnh; không né tránh hay bao che cho sai phạm của nhân viên y tế.

Tuy nhiên, cơ quan này cho rằng cần phân biệt rõ giữa việc phản ánh những hạn chế nhằm mục đích xây dựng với hành vi sử dụng thông tin cũ, đặt sai bối cảnh, gây hiểu nhầm và ảnh hưởng đến uy tín của cơ sở y tế.

Trước tình trạng video cũ được phát tán trở lại, Sở Y tế khuyến cáo người dân cần kiểm chứng nguồn gốc, thời điểm và tính xác thực của thông tin trước khi chia sẻ, bình luận trên mạng xã hội, góp phần xây dựng môi trường thông tin lành mạnh, có trách nh