Đề nghị Vietnam Airlines tăng tần suất bay đến Điện Biên dịp Tết và lễ hội

Máy bay của Hãng hàng không Vietnam Airlines. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên vừa có văn bản gửi Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) đề nghị tăng tần suất bay trên tuyến bay đang khai thác từ Điện Biên đến Hà Nội và ngược lại.

Trong thời gian qua, Việt Nam Airlines đã chỉ đạo duy trì khai thác các đường bay kết nối Điện Biên với Hà Nội, đáp ứng nhu cầu đi lại thuận lợi, an toàn cho nhân dân, du khách đến với tỉnh Điện Biên; đây là những kết quả quan trọng, góp phần tăng trưởng 2 con số và tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh nói chung.

Theo kế hoạch, từ tháng 11/2026 đến trước và trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi năm 2027, tỉnh Điện Biên sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch quy mô lớn, thu hút đông đảo nhân dân, du khách và vận động viên trong cả nước tham gia.

Ngoài ra, khoảng thời gian từ tháng 12/2026 đến tháng 3/2027 cũng là giai đoạn cao điểm chuẩn bị, tổ chức các hoạt động phục vụ nhân dân đón Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Đinh Mùi năm 2027; Lễ hội hoa Anh đào năm 2027; Lễ hội Hoa Ban năm 2027... Đây là thời điểm nhu cầu đi lại, giao thương, thăm thân, du lịch và công tác của nhân dân, du khách có xu hướng gia tăng.

Đặc biệt, với việc liên tiếp tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch quy mô lớn, có sự tham gia của nhiều nghệ sỹ lớn, vận động viên và du khách đến từ các tỉnh, thành phố trong cả nước, dự báo nhu cầu vận chuyển hành khách bằng đường hàng không trên tuyến Hà Nội-Điện Biên và chiều ngược lại, sẽ tăng cao so với thời điểm thông thường và với cùng kỳ năm trước.

Để phục vụ công tác tổ chức các sự kiện, đáp ứng kịp thời nhu cầu đi lại thuận lợi, an toàn cho nhân dân và du khách, Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên đề nghị Vietnam Airlines tăng tần suất khai thác đường bay Hà Nội-Điện Biên và ngược lại thêm 1 chuyến/ngày (trong những ngày diễn ra các hoạt động, sự kiện do tỉnh Điện Biên tổ chức và dịp nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027 nhằm đảm bảo nhu cầu đi lại của nhân dân và du khách tăng cao). Thời gian tăng tần suất bay từ ngày 15/11/2026 đến hết ngày 20/3/2027./.