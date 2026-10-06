Đề nghị tử hình hung thủ truy sát cả gia đình gây rúng động dư luận tại Đồng Nai

Bị cáo Nguyễn Đức Anh tại phiên tòa. Ảnh: PLVN

Tòa triệu tập 4 người tham gia phiên xét xử với tư cách người có quyền, nghĩa vụ liên quan. Trong đó có Đ.T.P.A. (2009, trú xã Bình Minh), là người từng có quan hệ tình cảm với bị cáo Nguyễn Đức Anh. Ông Đ.V.R. (1985, cha ruột của P.A.) được triệu tập với tư cách người làm chứng trong vụ án.

Riêng anh Nguyễn Viết Q. (41 tuổi, nạn nhân sống sót trong vụ án) không thể trực tiếp tham dự phiên tòa do tình trạng sức khoẻ và tâm lý chưa cho phép. Anh ruột của anh Q. sẽ là đại diện ủy quyền để tham gia phiên xét xử.

Theo cáo trạng, Nguyễn Đức Anh và chị Đ.T.P.A. từng có quan hệ tình cảm. Sau khi chị P.A. chủ động chia tay, ngày 3-9-2026, Đức Anh tìm đến nhà chị này và tìm cách đột nhập nhưng không thành do cửa bị khóa.

Sau đó, Nguyễn Đức Anh trèo sang nhà anh Nguyễn Viết Q. (liền kề nhà chị P.A) và đột nhập vào bên trong. Tại đây, Đức Anh dùng dao tấn công anh Q. là chủ nhà. Trong lúc chống trả để bảo vệ bản thân, anh Q. khiến Đức Anh bị thương.

Tuy nhiên, Đức Anh tiếp tục truy đuổi anh Q. ra khu vực đường phía trước nhà và dùng dao tấn công nhiều lần. Anh Q. bị nhiều thương tích nghiêm trọng, với tỷ lệ tổn thương cơ thể được xác định là 76%.

Sau khi tấn công anh Q., Nguyễn Đức Anh quay vào nhà và tiếp tục tấn công các thành viên còn lại trong gia đình anh này. Vụ tấn công khiến chị H.T.M. (vợ anh Q.), cháu N.N.H. (2025) và cháu N.T.H. (2015, cùng là con của anh Q.) tử vong.

Đại diện VKS nhận định các bị hại và Đức Anh không có mâu thuẫn từ trước. Khi không thể tiếp cận nhà P.A., Đức Anh chuyển sang đột nhập nhà hàng xóm. Tại đây, bị cáo đã truy sát ông Q. rồi lần lượt tấn công vợ và 2 con của ông. Theo công tố, ông Q. không tử vong là do được cấp cứu kịp thời, nằm ngoài ý muốn của bị cáo.

Đánh giá hành vi của bị cáo, đại diện VKS cho rằng Đức Anh đã xâm phạm nghiêm trọng đến tính mạng của nhiều người, gây đau thương, mất mát đặc biệt lớn cho gia đình các bị hại. Hành vi của Đức Anh thuộc các trường hợp giết 2 người trở lên, giết người dưới 16 tuổi, thực hiện tội phạm một cách man rợ, vô cùng tàn ác và có tính chất côn đồ.

Do đó, đại diện Viện KSND TP Đồng Nai đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Anh mức án tử hình về tội: “Giết người”; 6-7 năm tù về tội: “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”; tổng hợp hình phạt chung là tử hình.

Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.