Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân TPHCM trình bày quan điểm luận tội, đề nghị mức án tử hình đối với Lê Thanh Tú (thường gọi là "Tú Cơ quận 8”) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, 5-6 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Năm bị cáo khác cũng bị đề nghị tử hình gồm: Lai Vi Thiệu (sinh năm 1998), Huỳnh Tấn Thiện (sinh năm 1994), Bùi Văn Sơn (sinh năm 1982), Nguyễn Hữu Truyện (sinh năm 1990) và Nguyễn Kim Phước (sinh năm 2003). Các bị cáo này đều bị truy tố về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng, các bị cáo tham gia nhiều nhóm mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép hàng chục kilôgam ma túy gồm methamphetamine, ketamine, heroin và MDMA. Các nhóm này có nhiều mắt xích nhận hàng, phân chia, cất giấu và giao cho người mua. Riêng Lê Thanh Tú bị cáo buộc mua bán 20,3kg ma túy từ người tên “Anh 2” (chưa rõ lai lịch) với giá 3,26 tỷ đồng để bán lại kiếm lời.

Trong số 24 bị cáo, đại diện VKS đề nghị 6 mức án tử hình, 6 mức án chung thân

Sau khi bán một phần ma túy cho các đầu mối, ngày 25-2-2024, do lo sợ bị công an phát hiện, Tú cùng Lê Thị Thanh Hà (người chung sống như vợ chồng với Tú) chuyển số ma túy còn lại đến nhà Nguyễn Hữu Phúc trên đường Bà Hom, phường 13, quận 6 (nay là phường Phú Lâm, TPHCM) cất giấu. Tại đây, Tú tiếp tục bán cho Bùi Văn Sơn.

Cùng ngày, khi hay tin công an đã kiểm tra nhà Phúc, Tú yêu cầu Phúc đưa kéo, sau đó cùng Hà cắt các gói nylon chứa 10,64kg ma tuý rồi đổ xuống bồn cầu nhằm tiêu hủy. Đến ngày 4-3-2024, qua khám nghiệm hiện trường, công an phát hiện, thu giữ 0,0439g Methamphetamine và 33,345g Ketamine còn sót lại trong bể phốt nhà vệ sinh.

Tại phiên tòa, Tú không thừa nhận hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tuy nhiên, đại diện Viện kiểm sát cho rằng lời khai của những người liên quan cùng các tài liệu, chứng cứ thu thập được đủ căn cứ xác định hành vi phạm tội của bị cáo.

Đại diện Viện kiểm sát còn đề nghị mức án tù chung thân đối với Lê Thị Thanh Hà và 5 đồng phạm khác. Các bị cáo còn lại bị đề nghị từ 1 năm đến 20 năm tù về các tội liên quan đến mua bán, vận chuyển, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và che giấu tội phạm.

Phiên tòa tiếp tục với phần tranh luận của các luật sư và bị cáo.