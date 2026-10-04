Đề nghị truy tố Tuấn 'Thần đèn' vì cưỡng đoạt tài sản của doanh nghiệp

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an vừa ra kết luận điều tra và đề nghị Viện KSND tối cao truy tố 13 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Xây dựng Dân dụng và Công trình giao thông ALMA, Thanh Hóa (viết tắt là Công ty ALMA) và các đơn vị liên quan.

Trong vụ án, Nguyễn Anh Tuấn (tức Tuấn “Thần đèn”, SN 1974, có 5 tiền án), thành viên góp vốn Công ty ALMA bị đề nghị truy tố về ba tội: “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Cưỡng đoạt tài sản”.

Ba bị can cùng bị đề nghị truy tố về ba tội danh trên gồm: Trịnh Văn Tuấn (SN 1983, tức Tuấn “HD”), thành viên góp vốn Công ty ALMA; Nguyễn Mạnh Cường (SN 1987, Chủ tịch Công ty Anh Vũ Logistics và Nguyễn Xuân Long (SN 1991, tức “Long “Pheo”), cựu Giám đốc Công ty ALMA.

Bị can Nguyễn Anh Tuấn (tức Tuấn “Thần đèn”)

Bị can Lê Ngọc Tùng (SN 1989, Giám đốc mỏ Tượng Sơn của ALMA) bị đề nghị truy tố về hai tội “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên” và “Cưỡng đoạt tài sản”.

Bốn bị can: Lương Đình Quân (SN 1984), Bùi Thị Thúy (SN 1988), Cao Quang Trung (SN 1987), Lê Văn Quân (SN 1979), đều là kế toán Công ty ALMA bị đề nghị truy tố về tội “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”.

Ba bị can: Trịnh Xuân Thành (SN 1982, tức Thành “Tấn”, thành viên góp vốn Công ty ALMA), Trần Trọng Hiếu (SN 1979, Giám đốc Công ty Thuận Lợi), Trịnh Ngọc Thành (SN 1981, Giám đốc mỏ đất Công ty Thuận Lợi) bị đề nghị truy tố về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”.

Bị can Hoàng Văn Phú (SN 1987, chuyên viên Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa) bị đề nghị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Các bị can: Lê Văn Quân, Cao Quang Trung, Đỗ Quang Sơn và Bùi Đình Hiền.

Theo kết luận điều tra, tháng 10/2023, Công ty ALMA của Tuấn “Thần đèn” trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại mỏ đất Tượng Sơn, trữ lượng 1,6 triệu m3 với số tiền 3,34 tỷ đồng.

Năm 2024, UBND tỉnh Thanh Hóa cấp giấy phép cho Công ty ALMA được khai thác khoáng sản tại mỏ đất Tượng Sơn với diện tích mỏ 53.000 m2. Tuy nhiên, Tuấn và các đồng phạm tổ chức khai thác vượt công suất, ngoài ranh giới theo giấy phép với tổng sản lượng 169.231 m3 đất, đá ở trạng thái tự nhiên, tương đương 219.329 m3 ở trạng thái nở rời, trị giá hơn 14,4 tỷ đồng.

Ngoài ra, các bị can còn vi phạm quy định về kế toán. Kết quả điều tra xác định, số tiền chênh lệch giữa giá trị mua bán thực tế và giá trị xuất hóa đơn của Công ty ALMA đối với các khách hàng là hơn 7,6 tỷ đồng, gây thiệt hại về thuế hơn 1,6 tỷ đồng.

Công ty ALMA cũng khai thác 78.483 m3 đất đá nhưng bỏ ngoài sổ sách kế toán, không kê khai thuế, phí đối với khối lượng khoáng sản này, gây thiệt hại cho tài sản nhà nước hơn 826 triệu đồng.

Ở hành vi cưỡng đoạt tài sản, kết quả điều tra xác định, Tuấn “Thần đèn” cùng đàn em đã khai thác 96.544m3 đất tại mỏ của Công ty DHT. Công ty này do ông Đậu Văn Tuấn là Giám đốc và vợ chồng chị gái ông là bà Đậu Thị Hường, ông Hoàng Văn Thịnh cùng tham gia điều hành hoạt động.

Công ty DHT được UBND tỉnh Thanh Hóa cấp giấy phép khai thác mỏ đất xã Tượng Sơn trước. Đến tháng 6/2024, Công ty ALMA cũng được cấp phép khai thác mỏ này. Trong quá trình hoạt động, Công ty DHT không khai thác sang phần đất của mỏ của Công ty ALMA.

Tuy nhiên, tháng 8/2024, Tuấn “Thần đèn” chỉ đạo đàn em nhiều lần gọi điện thoại cho ông Hoàng Văn Thịnh, Phó Giám đốc Công ty DHT, đòi bồi thường tiền với lý do, trước đây Công ty DHT đã khai thác sang phần đất được cấp cho Công ty ALMA.

Trong các lần trao đổi, Tuấn “Thần đèn” nói với ông Thịnh nội dung: “Mỏ của tôi là đất đấu giá, không trả là không được đâu, giá cả đền bù sẽ có người liên hệ” rồi tắt máy.

Ngày 22/8/2024, Tuấn “HD” cùng Long “Pheo”, Nguyễn Mạnh Cường và gần 10 người đi trên ba xe bán tải đến Công ty DHT ép buộc ông Thịnh tham gia đo phần đất bị sạt lở giáp ranh giữa mỏ của Công ty ALMA và mỏ của Công ty DHT; đồng thời bắt ông Thịnh phải nhận phần bị sạt lở này là do Công ty DHT khai thác của Công ty ALMA.

Quá trình đo đạc, Nguyễn Mạnh Cường còn mời đại diện chính quyền xã Tượng Sơn tham gia chứng kiến. Các bị can còn ép ông Thịnh phải ra UBND xã Tượng Sơn ký biên bản do Tuấn “HD” lập thể hiện nội dung: Công ty DHT khai thác sang mỏ của Công ty ALMA.

Khi đó, các đối tượng còn lại bên phía Công ty ALMA đứng ở ngoài sân UBND xã Tượng Sơn gây sức ép nên dù đang có đại diện chính quyền địa phương, ông Thịnh vẫn lo sợ nên phải làm theo ý của nhóm của Cường.

Sau khi ký biên bản, Nguyễn Mạnh Cường cùng đồng bọn nhiều lần trực tiếp đến mỏ gặp hoặc gọi điện thoại cho ông Thịnh gây sức ép, buộc ông phải trả số tiền ba tỷ đồng. Sau khi thương lượng, nhóm của Cường đồng ý giảm tiền xuống 700 triệu đồng.

Tuy nhiên sau đó, Nguyễn Mạnh Cường và Tuấn “Thần đèn” nhận thấy, việc nhận tiền của Công ty DHT là sai nên đã chuyển sang phương án, Công ty ALMA sẽ khai thác đất trong phần mỏ của Công ty DHT.

Theo chỉ đạo của Tuấn “Thần đèn”, Công ty ALMA đã cho nhân viên tổ chức khai thác 96.544 m3 đất trên diện tích mỏ của Công ty DHT để bán. Do biết Tuấn “Thần đèn” là dân giang hồ tại Thanh Hóa nên Công ty DHT không dám ngăn cản. Sau đó, Công ty DHT đã tố cáo hành vi của Tuấn “Thần đèn” và đồng phạm đến các cơ quan chức năng.