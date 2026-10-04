Đề nghị truy tố Tuấn 'Thần Đèn'

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra kết luận vụ án, đề nghị truy tố 13 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty CP Xây dựng Dân dụng và Công trình giao thông ALMA (Thanh Hóa) và các đơn vị liên quan.

Trong đó, Tuấn "Thần Đèn", tức Nguyễn Anh Tuấn (SN 1974, người có 5 tiền án), thành viên góp vốn Công ty ALMA, bị đề nghị truy tố về 3 tội danh gồm “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”; “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”; “Cưỡng đoạt tài sản”.

Cùng vụ án, Trịnh Văn Tuấn (SN 1983, quê Thanh Hóa, tức Tuấn "HD") thành viên góp vốn Công ty ALMA; Nguyễn Xuân Long (SN 1991, quê Thanh Hóa, tức Long "Pheo"), Giám đốc Công ty ALMA; Nguyễn Mạnh Cường (SN 1987, quê Thanh Hóa), Chủ tịch HĐQT Công ty CP Anh Vũ Logistics, cùng nhiều người khác bị đề nghị truy tố về các tội danh tương ứng với hành vi và vai trò của từng người.

Nguyễn Anh Tuấn, tức Tuấn “Thần Đèn”. Ảnh cắt từ clip

Theo kết luận điều tra, tháng 10/2023, Công ty ALMA của Tuấn "Thần Đèn" trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại mỏ đất Tượng Sơn, trữ lượng 1,6 triệu m3 với số tiền 3,34 tỷ đồng.

Năm 2024, UBND tỉnh Thanh Hóa cấp giấy phép cho Công ty ALMA được khai thác khoáng sản tại mỏ đất Tượng Sơn với diện tích mỏ 53.000 m2.

Tuy nhiên, Tuấn "Thần Đèn" và các đồng phạm tổ chức khai thác vượt công suất, ngoài ranh giới theo giấy phép với tổng sản lượng 169.231 m3 đất, đá ở trạng thái tự nhiên, tương đương 219.329 m3 ở trạng thái nở rời, trị giá hơn 14,4 tỷ đồng.

Ngoài ra, các bị can còn vi phạm quy định về kế toán. Điều tra xác định số tiền chênh lệch giữa giá trị mua bán thực tế và giá trị xuất hóa đơn của Công ty ALMA đối với các khách hàng là hơn 7,6 tỷ đồng nên gây thiệt hại về thuế hơn 1,6 tỷ.

Công ty ALMA cũng khai thác 78.483 m3 đất đá nhưng bỏ ngoài sổ sách kế toán, không kê khai thuế, phí đối với khối lượng khoáng sản này, gây thiệt hại cho tài sản nhà nước hơn 826 triệu đồng

Cưỡng đoạt 3 tỷ đồng của doanh nghiệp

Cũng theo kết luận điều tra, mỏ đất Tượng Sơn (xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống cũ, tỉnh Thanh Hóa) của Công ty ALMA nằm giáp mỏ đất của Công ty DHT. Cơ quan điều tra xác định từ khi ALMA được cấp phép, giao thực địa và bàn giao mốc giới, Công ty DHT không khai thác sang phần đất thuộc mỏ của ALMA.

Tuy nhiên, khoảng tháng 8/2024, Nguyễn Anh Tuấn bị cáo buộc chỉ đạo một số người nhiều lần gọi điện cho ông Hoàng Văn Thịnh, Phó giám đốc Công ty DHT, yêu cầu doanh nghiệp này bồi thường với lý do đã khai thác sang phần đất của ALMA.

Ông Thịnh không đồng ý. Sau đó, theo chỉ đạo của Tuấn, một số người trực tiếp đến làm việc với Công ty DHT.

Cơ quan điều tra xác định, do lo sợ bị hành hung, ông Thịnh phải ký vào biên bản do Trịnh Văn Tuấn lập, với nội dung thể hiện Công ty DHT đã khai thác sang khu vực mỏ của ALMA trên diện tích 1.822m2.

Sau khi ký biên bản, nhóm Nguyễn Mạnh Cường nhiều lần trực tiếp đến mỏ gặp hoặc gọi điện thoại cho ông Hoàng Văn Thịnh gây sức ép, buộc ông phải trả 3 tỷ đồng. Bị hại phải nhờ Phó chủ tịch xã Trần Công Văn thương lượng, giảm tiền xuống 700 triệu.

Theo kết luận điều tra, do biết Nguyễn Anh Tuấn có quan hệ trong giới giang hồ ở Thanh Hóa nên phía Công ty DHT không dám ngăn cản. Sau đó, doanh nghiệp này làm đơn tố cáo gửi cơ quan chức năng.

Quá trình mở rộng điều tra, Bộ Công an còn làm rõ việc Tuấn “Thần Đèn” bị cáo buộc chỉ đạo một số người đe dọa, ép buộc nhằm chiếm đoạt tiền, tài sản của doanh nghiệp và người dân.