Đề nghị truy tố tài công chiếm đoạt tiền của chủ tàu

Kết quả điều tra xác định: Huỳnh Trung Hào là tài công làm thuê cho ông M. Ngày 29/4/2025, ông M giao cho Hào 3 cục tiền để bảo quản và giao lại cho các chủ bè thu mua ở xã Nam Du với tổng số tiền là 560 triệu đồng.

Huỳnh Trung Hào.

Trên đường di chuyển qua vùng biển Kiên Hải, Hào nảy sinh ý định chiếm đoạt nên đã mở 1 cọc tiền trị giá là 450 triệu đồng. Hào lấy 10 triệu đồng bỏ vào túi quần, số tiền còn lại Hào dùng để trả nợ, nạp tiền vào tài khoản đánh bạc trực tuyến qua mạng và đã thua hết.

Đến khoảng 3 giờ sáng ngày 30/4/2025, tàu tải bất ngờ gặp sự cố cháy và chìm trên biển, Hào cùng thuyền viên được cứu vớt đưa vào bờ an toàn. Lợi dụng sự việc này, Hào nói dối ông M rằng toàn bộ số tiền 560 triệu đồng gửi theo tàu đã bị cháy chìm mất.

Đến trưa cùng ngày, Hào dùng 10 triệu đồng đã lấy của ông M trước đó nhờ chị K chuyển vào tài khoản gửi về cho gia đình. Thấy xấp tiền bị ướt nước bất thường, chị K nghi ngờ nên báo cho ông M biết. Biết chuyện, ông M trình báo vụ việc cho Công an xã Nam Du để điều tra làm rõ.

Tại cơ quan Công an, Huỳnh Trung Hào thừa nhận hành vi chiếm đoạt số tiền 450 triệu đồng của ông M.