Thực hiện chỉ đạo của Đại tá Vũ Thanh Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn và Đại tá Nguyễn Quang Huyên, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ vụ án đến VKSND tỉnh Lạng Sơn, đề nghị truy tố 2 bị can về tội “Trốn thuế” theo quy định tại khoản 3 Điều 200 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn tống đạt quyết định khởi tố đối với bị can Vũ Xuân Trường. Ảnh: CALS

Hai bị can bị đề nghị truy tố gồm: Vũ Xuân Trường (SN 1973, trú tại phường Tam Thanh, tỉnh Lạng Sơn), Phó Giám đốc Công ty TNHH Trọng Tín và Đinh Thị Thanh Cúc (SN 1972, trú tại phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn), nhân viên Công ty TNHH Trọng Tín.

Theo tài liệu điều tra, Công ty TNHH Trọng Tín có địa chỉ tại đảo hồ Phai Loạn, đường Trần Đăng Ninh, phường Tam Thanh, tỉnh Lạng Sơn, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ nhà hàng, với hệ thống gồm nhà hàng New Century tại đảo hồ Phai Loạn và nhà hàng New Century Luxury tại số 433A, đường Trần Đăng Ninh, phường Tam Thanh, tỉnh Lạng Sơn.

Trong quá trình hoạt động, Vũ Xuân Trường là Phó Giám đốc, trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Trọng Tín. Để thực hiện hành vi trốn thuế, Vũ Xuân Trường đã chỉ đạo Đinh Thị Thanh Cúc mở 6 tài khoản ngân hàng đứng tên cá nhân Cúc để nhận tiền thanh toán của khách hàng sử dụng dịch vụ ăn uống tại các nhà hàng thuộc Công ty.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn tống đạt quyết định khởi tố đối với bị can Đinh Thị Thanh Cúc. Ảnh: CALS

Số tiền khách hàng chuyển vào các tài khoản cá nhân này không được xuất hóa đơn giá trị gia tăng, không kê khai, hạch toán thuế và không ghi nhận vào doanh thu của Công ty. Bằng thủ đoạn trên, các bị can đã để ngoài doanh thu hơn 25 tỉ đồng, gây thất thu ngân sách nhà nước hơn 1 tỉ đồng.

Hiện, hồ sơ vụ án đã được chuyển đến VKSND tỉnh Lạng Sơn để xem xét, quyết định việc truy tố các bị can theo thẩm quyền.