Đề nghị truy tố ông chủ Công ty Triệu Nụ Cười gian dối chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội vừa ban hành kết luận, đề nghị truy tố Hồ Quốc Thân (SN 1992, ở xã Con Cuông, tỉnh Nghệ An) cùng 12 đồng phạm về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” hoặc “Tàng trữ tiền giả”.

Theo kết luận, năm 2023, Hồ Quốc Thân thành lập Công ty CP Triệu Nụ Cười (Công ty Triệu Nụ Cười) và giữ vai trò Tổng giám đốc với mục đích lấy tiền từ người này trả người kia để đánh bóng, thu hút nhiều người tin tưởng góp tiền an sinh, bán đồng tiền QFS nhằm chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan chức năng triệt phá ổ nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Hồ Quốc Thân cầm đầu.

Phục vụ cho hoạt động của Công ty Triệu Nụ Cười, đầu năm 2024, Hồ Quốc Thân tuyển dụng và bổ nhiệm 5 Phó tổng giám đốc để giúp việc cho mình. Bị can này cũng giới thiệu không đúng về đồng tiền lượng tử QFS.

Cụ thể, Thân được Trần Quang (SN 1987) và Hồ Hữu Tường (SN 1972), cùng ở phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM giới thiệu tiền lượng tử QFS là di sản từ 48 nước trên thế giới... bảo chứng. Điều kiện được thụ hưởng nguồn tiền bảo chứng là phải có đủ “Tâm”, “Trí” và tiền để làm chi phí “thụ hưởng”.

Thân còn được Phạm Thị Ba (SN 1964, ở phường Bảy Hiền,TP.HCM) “trợ duyên”, tức hỗ trợ trong việc “tiếp cận”, “thụ hưởng” nguồn di sản trên.

Ngoài ra, Trần Quang, Phạm Thị Ba còn giới thiệu với Hồ Quốc Thân về việc Trịnh Anh Minh (SN 1960, ở Quảng Bình) cũng có nguồn tiền di sản và đề nghị Thân hỗ trợ tiền để Minh có điều kiện “thụ hưởng” nguồn di sản do 48 nước bảo chứng. Trịnh Anh Minh hứa với Hồ Quốc Thân sau khi có được nguồn tiễn di sản sẽ chi tiền để Công ty Triệu Nụ Cười thực hiện dự án an sinh.

Kết quả điều tra cho thấy, để có tiền phục vụ cho việc “tiếp cận”, “thụ hưởng” di sản có giá trị lớn trên, Hồ Quốc Thân cùng đồng phạm phát hành 5000 token “đồng tiền lượng tử QFS TNCVN” để bán, thu tiền từ khách hàng là cá nhân và doanh nghiệp.

Mỗi đồng tiền lượng tử QFS TNCVN cá nhân có giá trị quy đổi từ 3,5 đến 6 triệu đồng còn mỗi đồng tiền lượng tử QFS TNCVN doanh nghiệp có giá trị quy đổi từ 39 đến 52 triệu đồng.

Để có thể bán được tiền lượng tử, các bị can trả hoa hồng cho nhân viên tư vấn từ 500 nghìn đến 1 triệu đồng với đồng QFS cá nhân và từ 3 – 5 triệu đồng với mỗi đồng QFS doanh nghiệp.

Cơ quan điều tra xác định, Hồ Quốc Thân đã lợi dụng danh nghĩa Công ty Triệu Nụ Cười phát hành đồng QFS TNCVN. Để tạo niềm tin cho khách hàng, bị can đã quảng bá nội dung không đúng sự thật lừa dối khách hàng về đồng QFS TNCVN được bảo chứng bằng di sản của các gia tộc lưu lại trong hàng trăm năm qua, tài sản của 48 nước…

Theo lời quảng cáo của Thân, đồng tiền này sẽ được kích hoạt vào tháng 10, 11-2024, thay thế tiền giấy; Giá trị bảo chứng sau này có thể lên tới 2 triệu USD/một QFS TNCVN.

Sao kê tài khoản ngân hàng xác định, Hồ Quốc Thân đã thu số tiền hơn 33,9 tỷ đồng từ việc bán đồng QFS. Tuy nhiên đến nay, Cơ quan điều tra mới nhận được đơn tố giác tội phạm của 35 khách hàng với tổng số tiền gần 6 tỷ đồng.

Ngoài ra, Hồ Quốc Thân còn đưa ra thông tin không đúng sự thật, lừa đảo chiếm đoạt số tiền 500 triệu đồng của một cá nhân để trả nợ, chỉ tiêu và chi phí cho việc thành lập Công ty Triệu Nụ Cười.

Cơ quan điều tra đánh giá, đủ căn cứ kết luận Hồ Quốc Thân đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 36 cá nhân với tổng số tiền hơn 6,4 tỷ đồng. Ngoài ra, cơ quan công an còn thu giữ của Thân 72 tờ tiền giả mệnh giá 100 USD có giá trị tương đương hơn 181 triệu đồng.