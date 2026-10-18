Đề nghị truy tố nhóm tổ chức cho người Trung Quốc xuất cảnh trái phép

Các bị can: Phạm Văn Tuấn, Phạm Văn Nguyên, Lữ Đăng Thắng và Hoàng Thị Tập (từ trái sang phải). Ảnh: Công an TP Quảng Ninh.

Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Quảng Ninh vừa hoàn tất bản Kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đến VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Phạm Văn Nguyên cùng đồng phạm về tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.

Theo kết quả điều tra, ngày 24/2/2026, Phạm Văn Nguyên (SN 1985) và vợ là Hoàng Thị Tập (SN 1982, cùng trú tại khu An Biên 1, phường Hoành Bồ, TP Quảng Ninh), nhận yêu cầu qua ứng dụng Telegram của một người đàn ông tên Tuân về việc đón 17 người Trung Quốc không có giấy tờ, đưa về nhà chờ bố trí xe để xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc.

Nguyên điều khiển ô tô đến khu vực gầm cầu thuộc phường Việt Hưng và khu vực cầu Tình Yêu, phường Hoành Bồ, đón số người trên về nhà.

Sau đó, 3 người trong nhóm rời đi, được Phạm Văn Tuấn (SN 1990, trú tại thôn Hải Tiến 4, xã Hải Ninh), Lữ Đăng Thắng (SN 1983, trú tại tổ 46, khu Hà Khẩu 5, phường Việt Hưng) và Nguyễn Duy Hùng (SN 1988, trú tại phường Móng Cái 3), cùng thuộc TP Quảng Ninh, đưa đến nhà nghỉ Minh Hồng tại phường Móng Cái 2 để tiếp tục bố trí xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc.

Làm việc với cơ quan điều tra, các bị can thừa nhận hành vi, khai nhận dù biết việc tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép là vi phạm pháp luật nhưng vẫn thực hiện để được trả tiền công.

Điều tra mở rộng, cơ quan chức năng xác định, ngoài vụ việc ngày 24/2/2026, Nguyên và Tập còn tổ chức cho tổng cộng 27 người Trung Quốc xuất cảnh trái phép trong 5 lần, vào các ngày 26/1, 10/2, 15/2, 20/2 và 22/2/2026, hưởng lợi 25 triệu đồng.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Quảng Ninh đề nghị truy tố các bị can về tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”, quy định tại Điều 348 Bộ luật Hình sự.