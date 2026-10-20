Đề nghị truy tố nhóm tổ chức cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép

Theo cơ quan ANĐT, trước đó thực hiện kế hoạch tổng rà soát, kiểm tra, phát hiện, xử lý người nước ngoài vi phạm, làm sạch địa bàn của Công an TP Đồng Nai, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Đồng Nai đã phối hợp với các đơn vị liên quan đồng loạt kiểm tra hành chính các cơ sở lưu trú trên địa bàn phường Trấn Biên và phường Tam Hiệp.

Nhóm người nước ngoài nhập cảnh trái phép ở tại một căn hộ.

Qua kiểm tra các căn nhà A34, A35 trên đường D5, khu phố Vĩnh Thanh, phường Trấn Biên, lực lượng Công an phát hiện 35 người nước ngoài không có giấy tờ chứng minh việc nhập cảnh hợp pháp. Tiếp tục kiểm tra căn nhà A26B trên đường Phạm Văn Nghĩa, khu phố 15, phường Tam Hiệp, lực lượng chức năng phát hiện thêm 5 người nước ngoài không có hộ chiếu. Tại một số địa điểm khác, Công an cũng phát hiện người nước ngoài lưu trú không có giấy tờ nhập cảnh hợp pháp.

Qua làm việc, xác minh tại các cơ sở lưu trú, Cơ quan ANĐT xác định có tổng cộng 43 người nước ngoài đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, không thực hiện khai báo tạm trú theo quy định.

Nhóm người nước ngoài cư trú, làm việc bất hợp pháp tại một căn nhà thuê.

Mở rộng điều tra, Cơ quan ANĐT đã làm rõ vai trò của Nguyễn Thị Thùy Linh (SN 1996, trú tại phường Trấn Biên) trong việc tổ chức, bố trí nơi ở cho người nước ngoài. Linh chung sống như vợ chồng với Li Kun (quốc tịch Trung Quốc) trong nhiều năm và có một con chung. Sau đó, cả hai thuê căn hộ tại khu dân cư Quang Vinh để sinh sống.

Thông qua tài khoản WhatsApp có tên “Co Co”, Li Kun được thuê tìm địa điểm lưu trú cho khoảng 30 người nước ngoài sang Việt Nam để livestream bán hàng. Sau khi thỏa thuận, Li Kun cùng Linh thuê một căn nhà trên đường Võ Thị Sáu, hai căn nhà trên đường D5 và căn hộ B1801 tại chung cư Topaz Twins để bố trí chỗ ở cho những người này.

Công an kiểm tra, phát hiện nhóm người nước ngoài cư trú bất hợp pháp.

Theo kết quả điều tra, Linh trực tiếp đứng tên ký hợp đồng thuê nhà, nhận tiền thuê do Li Kun và các đối tượng người nước ngoài chuyển đến. Linh còn thuê người sửa chữa nhà, lắp đặt camera, mua sắm giường, nệm và các vật dụng sinh hoạt nhằm phục vụ việc lưu trú của những người nước ngoài.

Quá trình điều tra cũng xác định Linh đứng tên thuê căn hộ B1801 để Zhao Hong, quốc tịch Trung Quốc, đưa 3 người nước ngoài vào ở. Trong số này, có 2 người nhập cảnh hợp pháp nhưng không được khai báo tạm trú và 1 người không có giấy tờ chứng minh việc nhập cảnh hợp pháp.

Ngày 6/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Li Kun. Đối với Nguyễn Thị Thùy Linh, cơ quan điều tra khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú do đang nuôi con nhỏ để điều tra về hành vi “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”.

Đối tượng Nguyễn Thị Thuỳ Linh.

Ngoài hành vi trên, Cơ quan ANĐT còn xác định Linh rủ rê, lôi kéo Lăng Hoài Lâm (SN 1999, quê Lạng Sơn), Trần Văn Dũng (SN 1994, quê Hà Tĩnh) và Li Yan (39 tuổi, quốc tịch Trung Quốc là anh ruột của Li Kun) sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông và phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, Linh cùng các đối tượng liên quan đã chiếm đoạt hơn 1.090 USDT, tương đương khoảng 28,3 triệu đồng, bằng thủ đoạn dụ dỗ người Mỹ đầu tư vào các trạm sạc Tesla giả.

Liên quan đến vụ việc này, cơ quan Công an cũng đã ra quyết định khởi tố bị can, áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Thùy Linh để điều tra về tội “Sử dụng trái phép mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.