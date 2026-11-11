Đề nghị truy tố nhiều cựu lãnh đạo tỉnh Đồng Nai trong vụ án liên quan Công ty Free Land

Chỉ định chủ đầu tư không qua đấu thầu

Cơ quan Cảnh sát điều tra đề nghị truy tố Vũ Minh Lý, cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Free Land, về 3 tội: “Đưa hối lộ”, “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “Trốn thuế”.

Bị cáo Đinh Quốc Thái hầu toà trong một vụ án khác. Ảnh: PHẠM KIÊN

Các bị can Đinh Quốc Thái, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai; Trần Văn Vĩnh và Nguyễn Quốc Hùng, đều là cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, bị đề nghị truy tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Phan Thị Mỹ Thanh, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, cùng nhiều bị can khác bị đề nghị truy tố về các tội danh khác nhau.

Theo kết luận điều tra, năm 2012, UBND tỉnh Đồng Nai có chủ trương xem xét cho đơn vị đầu tư dự án đường Vành đai 3 khai thác quỹ đất khoảng 125ha tại xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch (trước đây). Mục đích tạo nguồn vốn phục vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Biết được thông tin này, Vũ Minh Lý cùng một số cá nhân thỏa thuận thành lập Liên danh Cửu Long - Hamico để xin thực hiện dự án khu dân cư trên diện tích đất nói trên.

Kết luận điều tra thể hiện, do quen biết từ trước với ông Đinh Quốc Thái, khi đó là Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, Vũ Minh Lý đã đến gặp, đề nghị cho liên danh thực hiện dự án và được ông Thái đồng ý. Sau đó, ông Thái chỉ đạo bà Phan Thị Mỹ Thanh, khi đó là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, tạo điều kiện cho Liên danh Cửu Long - Hamico thực hiện dự án.

Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai còn chỉ đạo Võ Thanh Nhuận, khi đó công tác tại Văn phòng UBND tỉnh Đồng Nai, hỗ trợ Lý thực hiện các thủ tục pháp lý. Đến tháng 8-2014, dù chưa có ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, nhưng sau khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai chấp thuận, các cán bộ liên quan vẫn tham mưu để bà Thanh ký văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư cho Liên danh Cửu Long - Hamico.

Cơ quan điều tra xác định, văn bản này thực chất là văn bản chỉ định chủ đầu tư thực hiện dự án, không thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

Chỉ đạo cấp dưới xử lý nhanh, giúp đỡ chủ đầu tư

Tháng 10-2015, ông Trần Văn Vĩnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, được phân công phụ trách lĩnh vực đầu tư thay bà Phan Thị Mỹ Thanh do bà Thanh chuyển công tác.

Theo kết luận điều tra, ông Thái tiếp tục chỉ đạo ông Vĩnh xử lý nhanh các văn bản liên quan dự án để giúp đỡ chủ đầu tư. Khi nhận được văn bản do ông Cao Tiến Dũng, Giám đốc Sở KH-ĐT, ký tham mưu chấp thuận cho Công ty CP Ngũ Long Tân thay thế liên danh làm chủ đầu tư, ông Thái tiếp tục yêu cầu ông Vĩnh sớm ký văn bản thay thế.

Ngày 12-11-2015, ông Trần Văn Vĩnh ký các văn bản thu hồi quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đối với liên danh và chấp thuận cho Công ty CP Ngũ Long Tân thay thế thực hiện dự án.

Trước khi các văn bản được ban hành, ông Thái đã bút phê “Đồng ý” tại văn bản do Sở KH-ĐT tham mưu. Đến tháng 12-2016, Vũ Minh Lý đổi tên Công ty CP Ngũ Long Tân thành Công ty CP Free Land. Vũ Minh Lý đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận cho doanh nghiệp này tiếp tục làm chủ đầu tư.

Ngày 24-1-2017, ông Trần Văn Vĩnh ký văn bản đề nghị Bộ Xây dựng thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư dự án cho Công ty Free Land. Ngày 22-6-2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định chấp thuận chủ trương thực hiện dự án, nhưng không xác định chủ đầu tư là công ty nào.

Theo kết luận điều tra, sau khi có quyết định này, ông Thái tiếp tục nói với ông Vĩnh rằng Thủ tướng đã đồng ý, đồng thời yêu cầu khẩn trương triển khai các bước tiếp theo.

Khi cơ quan tham mưu trình ông Vĩnh ký quyết định phê duyệt quy hoạch tỷ lệ 1/500 vào năm 2017 và quyết định điều chỉnh quy hoạch tỷ lệ 1/500 vào năm 2019, ông Thái đều nói: “Chú ký đi, quy hoạch 1/500 chỉ để người ta làm thủ tục. Chú ký đi, tôi chịu trách nhiệm”.

Sau đó, quá trình thực hiện dự án tiếp tục được các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai triển khai, với việc chuyển chủ đầu tư sang Công ty Free Land.

Cơ quan điều tra xác định, việc Vũ Minh Lý đề nghị và được các lãnh đạo tỉnh Đồng Nai thực hiện thủ tục, ký văn bản chỉ định doanh nghiệp làm chủ đầu tư dự án mà không thông qua đấu thầu là trái quy định pháp luật. Cơ quan tố tụng xác định hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí của các bị can gây thiệt hại hơn 117,4 tỷ đồng; hành vi trốn thuế gây thiệt hại hơn 14,2 tỷ đồng.